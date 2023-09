„Seit 2022 nicht mehr gesehen“: Spion streut neue Doppelgänger-Gerüchte um Putin

Russischer Präsident

Putins Doppelgänger-Theorien sind bekannt. Ein ukrainischer Top-Spion lässt die Gerüchteküche wieder aufkochen.

Kiew – Immer wieder facht ein Gerücht um Wladimir Putin neue Spekulationen: Der russische Präsident soll sich bei öffentlichen Auftritten von Doppelgängern vertreten lassen. Möglicherweise hätte Putin einfach Angst vor Menschen. Doch auch die Theorie einer Krebserkrankung verbreitete sich zuvor. Andere sagen, er würde sich im Ukraine-Krieg in einem Bunker verstecken. Nun goß der Chef des Militärnachrichtendienstes der Ukraine, Kyrylo Budanow, neues Öl ins bekannte Gerüchte-Feuer.

„Seit 2022 nicht mehr gesehen“: Top-Spion facht Doppelgänger-Gerüchte wieder an

Der oberste Spion der Ukraine sei sich nicht sicher, ob der russische Präsident überhaupt noch lebe, berichtet die New York Times. „Der Putin, den alle kennen, wurde zuletzt um den 26. Juni 2022 gesehen“, schildert Budanow in einem Interview mit dem Sender Radio Liberty. Im Umkehrschluss hieße das, dass die Auftritte von Putin-Doppelgängern durchgeführt worden seien. Auf die Frage, ob Putin womöglich gar nicht mehr am Leben sei oder ernsthaft erkrankt sei, antwortete er: „Oder er möchte nicht öffentlich in Erscheinung treten. Es kann viele Gründe geben.“ Was er genau damit meint, ließ der Geheimdienstler offen.

Bereits Anfang 2023 sagte der Geheimdienst-Chef, dass Putin an einer unheilbaren Form von Krebs leide. Das konnte bisher nicht belegt werden. Wie viel Budanow wirklich über den Kreml-Chef weiß, ist fraglich. Die Ukraine habe Informanten im engsten Kreis der russischen Regierung – und wisse deswegen bestens Bescheid, behauptet er in dem Interview.

Hat der russische Präsident Doppelgänger? Auf das Gerücht deutet ein ukrainischer Top-Spion an.

Doppelgänger von Putin: Gerüchte könnten zur Verunsicherung dienen

Inwiefern die Gerüchte um Putin und seine möglichen Doppelgänger wahr sind, ist unklar. Vielmehr scheinen solche Vermutungen ein Teil des Informationskrieges zwischen Russland und der Ukraine zu sein. Ziel ist es, den Gegner mit Falschinformationen bloßzustellen oder zu verunsichern.

Der Kreml hatte sich im April zu den Doppelgänger-Gerüchten des Kreml-Chefs geäußert: „Sie haben wahrscheinlich gehört, dass Putin viele Doppelgänger haben soll, die anstelle von ihm arbeiten, während er in einem Bunker sitzt. Das ist eine weitere Lüge“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Fake-Putin: Kreml-Kritiker nennt Tricks zur Erkennung

Andere spinnen die Theorien weiter und geben Tipps, wie man den „echten“ Putin erkennen kann. So auch Kremlkritiker Igor Girkin in einem damaligen Twitter-Video: „Das ist der echte Wladimir Putin, der der beim Empfang von Ministern, an der einen Seite des Tisches sitzt und sie durch ein Fernglas ansieht. ‚Wo sind sie?‘ Das ist echt! Aber einer, der Befehle gibt, alle umarmt und Reden hält … Wenn ich einen Fake-Putin in der Menge sehe, weiß ich sofort, dass ich einen Doppelgänger sehe.“ (hk)

