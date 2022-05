Ukraine-Krieg: Russland gehen die Generäle aus - Militärführung deutlich geschwächt

Von: Daniel Dillmann, Nail Akkoyun

Moskau muss im Ukraine-Krieg eine hohe Zahl getöteter Generäle verkraften. Das wird für Russland zunehmend ein Problem.

+++ Update, 07. Mai 2022, 06.30 Uhr: Die hohe Zahl getöteter Generäle im Ukraine-Krieg verschlechtert die Situation des russischen Militärs. Das berichtet unter anderem die Moscow Times. „Jeder Tod eines Generals macht die russischen Streitkräfte weniger effektiv“, sagte der unabhängige Militäranalyst Pavel Luzhin gegenüber dem Nachrichtenportal.

Insgesamt sollen in dem nun knapp über zwei Monate dauernden Ukraine-Krieg bereits mehr als zwölf hochrangige Generäle gestorben sein. Das sind doppelt so viele wie in dem zehn Jahre daurenden Afghanistan-Krieg der Sowjetunion. Um den Rang eines Generals zu erreichen, benötigt ein Soldat in der russischen Armee laut Angaben der Moscow Times ca. 15 Jahre.

Ukraine News: Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus

+++ 20.30 Uhr: Zweieinhalb Monate nach Kriegsbeginn hat es ukrainischen Angaben zufolge einen weiteren Gefangenenaustausch mit Russland gegeben. Am Freitag seien 41 Ukrainer, unter ihnen elf Frauen, freigekommen, schrieb die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk im Nachrichtendienst Telegram. Es handele sich um 28 Soldaten und 13 Zivilisten. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Unklar war zunächst auch, wie viele russische Militärs im Gegenzug aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden sein sollen.

Ukraine-Krieg: „Russland ist für immer hier!“

+++ 19.00 Uhr: Ein Abgeordneter der Kremlpartei Geeintes Russland hat sich erstmals zu Moskaus Absichten im besetzten südukrainischen Gebiet Cherson geäußert. „Russland ist für immer hier!“, sagte der Duma-Abgeordnete Andrej Turtschak bei einem Besuch in der gleichnamigen Stadt Cherson. Das müsse den mehr als 200.000 Einwohnern klar gemacht werden. „Es gibt kein Zurück in die Vergangenheit“, sagte Turtschak nun laut der Erklärung, aus der die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti zitierte. „Wir werden zusammen leben und diese reiche Region zusammen weiter entwickeln.“ Turtschak ist als Sekretär des Generalrats auch eine der Führungsfiguren von Geeintes Russland. Der 46-Jährige war zusammen mit dem Chef der Donezker Separatisten, Denis Puschilin, nach Cherson gereist.

Rustam Minekayev, stellvertretender Kommandeur in der russischen Armee, bei einer Probe für den Nationalfeiertag. © Donat Sorokin/imago

+++ 17.30 Uhr: Ukrainischen Medienberichten zufolge ist eine russische Fregatte im Schwarzen Meer nach Raketenbeschuss in Brand geraten. Offiziell wurden die Berichte zunächst weder in Moskau noch in Kiew bestätigt. Der ukrainische Generalstab erhöhte die Zahl der vermeintlich versenkten russischen Schiffe allerdings bereits um ein weiteres auf nun insgesamt elf. „Die Explosion mit anschließendem Brand ereignete sich an Bord der Fregatte des Projekts 11356 vom Typ Burewestnik, die sich nahe der Schlangeninsel befindet“, berichtete das in Odessa beheimatete Medium Dumskaja.net. Anderen Medienberichten zufolge hingegen soll es sich bei dem Schiff, das demnach von einer Antischiffsrakete des Typs Neptun getroffen wurde, um die „Admiral Makarow“ handeln.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen verstärken Luftangriffe

+++ 15.38 Uhr: Wie die Kyiv Independent berichtet, haben russische Truppen die Städte Huliaipole und Orikhiv in der Oblast Saporischschja mit Artillerie und Luftangriffen angegriffen. Die ukrainische Onlinezeitung bezieht sich dabei auf einen Telegram-Post der Militärverwaltung von Saporischschja. Bis vor kurzem gab es keine aktiven Gefechte in der Region.

+++ 14.03 Uhr: Entgegen vieler anderslautender Einschätzungen hat sich der Kreml mehr als zehn Wochen nach Kriegsbeginn zufrieden mit den Leistungen des eigenen Militärs in der Ukraine gezeigt. „Die Operation läuft nach Plan“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

Ukraine-News: Russland bestätigt massiven Raketenbeschuss in Kramatorsk

+++ 11.38 Uhr: Das russische Militär hat eigenen Angaben nach ein großes Munitionsdepot in der ukrainischen Großstadt Kramatorsk im Gebiet Donezk zerstört. „Mit luftbasierten Hochpräzisionsraketen wurde ein großes Munitionslager der ukrainischen Streitkräfte vernichtet, das auf dem Territorium der Fabrik Energomaschstal in der Stadt Kramatorsk angelegt war“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Freitag. Ukrainische Behörden hatten am Vortag von einem massiven Raketenangriff auf die Stadt mit 25 Verletzten gesprochen.

Ukraine-News: Hunderte Menschen aus Stahlwerk in Mariupol befreit

Update vom Freitag, 06. Mai, 09.52 Uhr: Nach Angaben der Ukraine konnten im Zuge der jüngsten Evakuierung des Stahlwerks Azovstal in der belagerten Hafenstadt Mariupol bisher 500 Zivilisten befreit werden. „Wir haben es geschafft, 500 Zivilisten herauszuholen“, teilte der Leiter des ukrainischen Präsidialamts Andrij Jermak am Freitag auf seinem Telegram-Kanal mit. Er sprach von einer „weiteren Etappe der Evakuierung“, die in den nächsten Tagen fortgesetzt werden solle und dankte der UN für ihre Hilfe bei der Organisation der Flüchtlingskorridore.

Ukraine-News: Russland nimmt Kloster im Donbass unter Beschuss

+++ 21.00 Uhr: Vor dem Gedenktag zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai hat die ukrainische Stadt Saporischschja eine Ausgangssperre verfügt. Diese soll von Sonntagabend bis Dienstagmorgen gelten. Die Stadt im Südosten der Ukraine ist zu einem wichtigen Drehkreuz für Evakuierte aus der Hafenstadt Mariupol geworden. Im Verlauf des Krieges sind bereits ähnlich lange Ausgangssperren in anderen ukrainischen Städten aus Sorge vor russischen Attacken verfügt worden.

Ukraine-Video: Russland setzt Beschuss im Osten fort

+++ 16.30 Uhr: Auch nach mehr als 70 Tagen ist ein Ende des Ukraine-Kriegs nicht in Sicht. Das liegt laut der russischen Regierung vor allem an der EU und der Nato. Der Westen versorge die Ukraine konstant mit „Geheimdienstinformationen“, so Kreml-Sprecher Dimitri Peskow in einer Pressekonferenz. Dazu käme einer steter „Fluss an Waffenlieferungen“. Dabei handele es sich um „Maßnahmen, die nicht zu einem schnellen Abschluss der Operation beitragen“.

Ukraine-Krieg: Video zeigt Ausmaß der Zerstörung

+++ 16.00 Uhr: Die Ukraine gleicht seit Beginn des Krieges mit Russland mancherorts einem Trümmerfeld. Das unterstreicht ein Video, das eine Drohne von der Stadt Popasna gemacht hat. Veröffentlicht hatte die Aufnahmen der US-Nachrichtensender CNN. Wann das Video gedreht wurde, lässt sich nicht verifizieren. Als erstes veröffentlicht wurde es in einem prorussischen Telegram-Kanal. Bei der Drohne handelt es sich offenbar um eine Aufklärungsdrohne des russischen Militärs.

Ukraine News: Kiew startet Gegenangriff im Norden - erbitterte Kämpfe im Osten

+++ 15.30 Uhr: Im Ukraine-Krieg holen die Streitkräfte Kiews offenbar zum nächsten Gegenschlag aus. Man sei in der Nähe von Charkiw zur Offensive übergegangen, teilte Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, mit. Vor allem das Gebiet um die Stadt Izyum sei davon betroffen. Auch im Osten des Landes rund um die Stadt Luhansk leiste man den Angreifern aus Russland weiter erbitterten Widerstand.

Ukraine News: Russische Luftwaffe konzentriert sich auf Osten des Landes

Erstmeldung vom Donnerstag, 5. Mai, 15.00 Uhr: Moskau/Donezk – Steht Russland vor einem Kurswechsel im Ukraine-Krieg? Nach wie vor können die russischen Streitkräfte Analystinnen und Analysten zufolge keine Luftüberlegenheit im Osten der Ukraine gewinnen. Gegenüber der Onlinezeitung Moscow Times berichteten sie, dass russische Piloten „weitgehend risikoscheu“ in den Luftkampf gegangen sind und lieber Bodenziele mit Langstreckenraketen attackierten.

Doch angesichts der schwindenden Bestände an Präzisionsraketen, des Mangels an Infanterie und des Drucks, unter dem der Kreml und Präsident Wladimir Putin stehen, wird Moskau in den kommenden Wochen wahrscheinlich verstärkt auf Luftangriffe setzen. „Russland war mit dem Einsatz von taktischen Luftangriffen in diesem Konflikt sehr zurückhaltend. Ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie einen anderen Ansatz verfolgen“, sagte Dara Massicott, eine leitende Politikforscherin der amerikanischen „Rand Corporation“, der Moscow Times.

Ukraine-News: Russland erleidet schwere Verluste

Die bisherige Bilanz der russischen Armee liest sich verheerend: Obwohl die Flugzeugflotte zu Beginn des Ukraine-Kriegs etwa 15-mal so groß wie die der Ukraine war, fliegen ukrainische Flugzeuge noch immer Einsätze – und das mit Erfolg. „Kampfflugzeuge, Bomber und Angriffsflugzeuge der Luftstreitkräfte erfüllen weiterhin Aufgaben im ukrainischen Luftraum“, erklärte das ukrainische Verteidigungsministerium letzte Woche in einer Erklärung.

Ukraine-News: Russische Piloten „nicht so gut, wie wir dachten“

Dass es Russland nicht gelungen ist, die ukrainische Luftwaffe zu überwältigen, ist nach Ansicht von Expertinnen und Experten auf mangelnde Organisation sowie operative Inkompetenz zurückzuführen. „Auf der Ebene der einzelnen Piloten sind die Russen nicht so gut, wie wir dachten“, sagte Robert Bell, ein ehemaliger Nato-Beamter und Professor am Georgia Tech Institute. Anstatt, wie im Krieg üblich, komplexe Luftoperationen mit vielen Flugzeugen durchzuführen, wurden russische Jets zumeist höchstens zu zweit gesehen, die darüber hinaus in niedriger Höhe und bei Nacht flogen.

Nachdem im April der Versuch missglückte, Kiew einzunehmen, konzentrieren sich die russischen Truppen inzwischen auf die rund 480 Kilometer langen Front im Osten der Ukraine. Moskaus neue Strategie wird seitdem besonders deutlich: Seit der Verlagerung in den Osten sind die russischen Luftangriffe um über 150 Prozent, auf etwa 300 pro Tag, gestiegen. Dies erklärte Sam Cranny-Evans, Militäranalyst der britischen Denkfabrik Royal United Services Institute, im Gespräch mit der Moscow Times.

News zum Ukraine-Krieg: Russland konzentriert sich mit Luftangriffen auf den Osten

Bemerkbar macht sich der neue Kurs in der schwer beschädigten Hafenstadt Mariupol sowie in der Stadt Charkiw im Nordosten, in der jüngste Angriffe für großflächige Zerstörungen sorgten. Im Internet kursieren zahlreiche Amateuraufnahmen, die zeigen sollen, wie russische Jets in niedriger Höhe über dem Donbass operierten. Solche Einsätze in der Ukraine soll das russische Militär allerdings auf Gebiete beschränken, die in der Nähe des von Russland kontrollierten Luftraums liegen.

Eine Erklärung für die russische Zurückhaltung könnte die große Menge an Kurzstrecken-Luftabwehrraketen sein, die den ukrainischen Streitkräften seit Beginn der Invasion von westlichen Ländern geliefert wurden. „Die Russen könnten sich an ihre Erfahrungen in Afghanistan erinnern, wo die Stinger-Rakete ihnen die Vorherrschaft in der Luft genommen hat“, sagte James Lewis, Analyst am Strategic and International Studies Institute in Washington, der Moscow Times.

Ukraine-News: Spekuliert Russland auf einen militärischen Konflikt mit der Nato?

„Die Vorgehensweise, die wir sehen werden, ist die gleiche wie in Syrien, wo die meisten Waffen ungelenkt waren“, prognostizierte die Analystin Dara Massicot. Der neue Befehlshaber der russischen Militäroperation im Osten der Ukraine, Alexander Dwornikow, erhielt einst den Spitznamen „Schlächter von Syrien“, da er während der russischen Militärintervention zur Stützung des Assad-Regimes ein solches Vorgehen in zivilen Gebieten des Landes genehmigt hatte. (nak)