„Der König wurde entthront“: Daniels spricht über die Anklage gegen Trump

Von: Linus Prien

Stormy Daniels äußert sich Gerichtsprozess von Donald Trump (Symbolbild). © Mary Altaffer/AP/dpa

In den USA passiert gegenwärtig Historisches. Erstmalig muss sich ein ehemaliger Präsident vor Gericht verantworten: Donald Trump. Jetzt äußert sich eine Protagonistin im Fall.

Washington, DC – Gegen Donald Trump wurde wegen Dokumentenfälschung Anklage erhoben. Die Bekanntgabe der rechtlichen Schritte gegen den ehemaligen US-Präsidenten haben in den USA große Wellen geschlagen. Jetzt hat eine der Involvierten sich zum Fall geäußert: Die ehemalige Darstellerin von Erwachsenenfilmen, Stormy Daniels. Trump, der wohl ein Verhältnis mit Daniels hatte, zahlte Geld an sie, damit die Öffentlichkeit nichts von der Affäre erfährt.

Der Ex-Präsident streitet bis heute ab, ein längeres Verhältnis mit der Erotik-Darstellerin gehabt zu haben. Jetzt sagte Daniels: „Ich glaube nicht, dass er wegen seiner Verbrechen gegen mich ins Gefängnis muss. Falls er für andere Dinge, die er getan hat, belangt werden wird, dann absolut.“

Stormy Daniels über Trump: „Ich hätte gedacht, er würde damit durchkommen“

In einem eineinhalbstündigen Interview mit dem britischen Journalisten Piers Morgen äußerte sich Daniels zu Trump. Sie sei überrascht, dass der Republikaner überhaupt vor Gericht erscheinen muss. „Ich hätte gedacht, er würde damit durchkommen“, so Daniels.

Ihr zufolge wurde „der König entthront“. Er sei nicht mehr unantastbar. „Niemand soll unantastbar sein, egal was für einen Beruf man ausübt - ob man der Präsident ist - man sollte sich immer für seine Taten verantworten müssen“, betonte Daniels weiter.

Stormy Daniels über Trump: Sie würde sich freuen, gegen Trump auszusagen

Ein konkreter Prozess wird wohl erst nächstes Jahr beginnen. Sollte es so weit kommen, würde Daniels sich „darauf freuen“ gegen Donald Trump auszusagen: „Ich denke, wenn sie mich anrufen und aussagen lassen, legitimiert das meine Geschichte und wer ich bin. Sollten sie es nicht machen, hätte ich fast schon das Gefühl, dass sie mich verstecken.“

Trump hat vor, im kommenden Jahr erneut bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren. In dem gegenwärtigen Feld der republikanischen Kandidaten gilt Trump als der absolute Favorit. Jedoch könnte auch Ron DeSantis aus Florida seinen Hut in den Ring werfen. Umfragen, was das Rennen zwischen diesen beiden Kandidaten betrifft, sind uneindeutig. Trump hat deswegen bereits angefangen, DeSantis in Reden anzugreifen. (lp)