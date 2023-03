Trump in Not: Juristische Lawine rollt auf früheren US-Präsidenten zu

Für Donald Trump könnte nun demnächst ungemütlich werden. Sämtliche rechtlichen Probleme könnten sich mit einem Schlag zuspitzen.

Washington, D.C. – Als umtriebiger Geschäftsmann landete der amerikanische Ex-Präsident Donald Trump schon öfter vor Gericht. Bislang schien dies seiner Karriere keinen Abbruch getan zu haben. Doch das könnte sich schon bald ändern, zumindest nach Meinung der ehemaligen US-Staatsanwältin Cynthia Alksne. Im US-amerikanischen Nachrichtensender MSNBC verwies Alksne auf Berichte, denen zufolge Trump voraussichtlich auf eine Anklage in Manhattan, New York, zusteuert. Vorangegangen sei eine Anfrage, vor einer großen Jury Zeugnis abzulegen.

Damit könnten sich sämtlichen rechtlichen Probleme, die Trump derzeit hat, laut MSNBC mit einem Schlag zuspitzen. Vor kurzem hatte sogar Fox-Moderator Tucker Charlson, der als enger Unterstützer des Präsidenten galt, seinen leidenschaftlichen Hass zu Trump bekundet.

Donald Trump sieht sich derzeit schweren Vorwürfen ausgesetzt. © IMAGO/ZUMA Wire

Juristische Lawine kommt offenbar auf Donald Trump zu

Im Gespräch mit dem Gastgeber der Sendung, Julian Castro, erklärte Alksne, dass der ehemalige Präsident einer „erstaunlichen juristischen Lawine“ gegenübersteht, die ihn „begraben“ könnte. Auf die Frage nach der Großen Jury in Manhatten, die bezüglich Trumps Schweigegeldzahlung an Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Wahl 2016 ermittelt, erklärte Alksne: „Es scheint mir, dass eine Anklage droht. Es gibt eine Ansammlung all dieser Ereignisse, die erdrückend ist.“ Die ehemalige Staatsanwältin liefert die Begründung für ihre Annahme gleich hinterher.

„Wir haben eine Anklage, die aus New York kommen könnte, wir haben eine Anklage im Bezirk Fulton, wo es so aussieht, dass sie kommt, wir haben den Fall E. Jean Carroll, der im April verhandelt wird, und wir haben den Dominion-Prozess (Wahlmaschinenhersteller, Anm. d. Red.), der eine Menge mit Trump und seinen Lügen zu tun hat – es ist eine verblüffende juristische Lawine, die gerade auf Trumps Schultern lastet.“

Später im Interview gibt Alksne an, dass der Fall der Pornodarstellerin Stormy Daniels im Grunde irrelevant sei und dass die damaligen Bemühungen Trumps, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen, der Punkt sein werde, der Trump zu Fall bringe.

US-Sonderermittler Smith könnte Donald Trump gefährlich werden

Viele Fachleute würden den Kernanklagepunkt in Trumps Treulosigkeit dem Land gegenüber sehen, in dem er versucht hat, die Wahl zu kippen und dann das Justizministerium zu benutzen. „Das ist wirklich das, was es so schrecklich macht, richtig? Das ist das Ding. Er hat versucht, unsere Verfassung in einer gewaltvollen Art und Weise zu stürzen, und wir beschäftigen uns mit Unfug wie einer Prostituierten, die bezahlt wurde“, sagte Alksne. Das sei nicht der Punkt, der ihn so gefährlich für das Land mache. Der Fall in Manhattan ist für Alksne nur ein Teil der Lawine, da dieser problematisch sei. Es kümmere sie viel eher, was Sonderermittler Jack Smith tue und was in Georgia passiere. (Niklas Müller)