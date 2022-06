„Warum schützen Sie Donald Trump?“ - Kritik am Ausschuss zum Kapitolsturm

Ausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol

Von Lukas Zigo schließen

Ein Ausschuss soll den Geschehnissen des Sturms auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 und der Verwicklung Donald Trumps darin auf den Grund gehen.

Ex-Präsident im Fokus: Ein Ausschuss des Kongresses der USA untersucht die Rolle, die Donald Trump beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar gespielt hat.

Ein Ausschuss des Kongresses der USA untersucht die Rolle, die Donald Trump beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar gespielt hat. Kritik am Ausschuss: Eine CNN-Journalistin wirft dem Untersuchungsausschuss das Zurückhalten von Informationen vor.

Eine CNN-Journalistin wirft dem Untersuchungsausschuss das Zurückhalten von Informationen vor. US-Abgeordneter Adam Schiff: Das Justizministerium müsse „eigene Ermittlungen“ anstellen, verteidigt Demokrat Adam Schiff den Sonderausschuss zum 6. Januar.

Washington D.C. – Als am 6. Januar 2021 ein wütender Mob aus Anhängern des damaligen US-Präsidenten Donald J. Trump die Wiege der amerikanischen Demokratie stürmte, ging ein Schock durch die westliche Welt. Bis heute war es das wohl denkwürdigste unter vielen fragwürdigen Ereignissen in der Präsidentschaft des ehemaligen Reality-TV-Stars. Nun wird dem Untersuchungsausschuss vorgeworfen, Informationen zurückzuhalten, die Trump juristisch belasten könnten.

+ Liz Cheney, stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, der sich mit Donald Trumps Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar beschäftigt. © Andrew Harnik/imago

Dana Bash vom Nachrichtennetzwerk CNN konfrontierte den Kongressabgeordneten Adam Schiff mit der Frage, warum der Ausschuss noch nicht alle seine Informationen an das Justizministerium weitergegeben hat – obwohl es doch das Ziel sei, einen juristischen Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten einzuleiten.

USA: Medien stellen Ausschuss infrage „Warum haben sie (…) nicht alles übergeben, was sie verlangen?“

In der Sonntagssendung „State of the Union“ sprachen Schiff und Bash über die drei bisherigen Anhörungen des Ausschusses und die Enthüllungen, die während dieser Sitzungen über die Stürmung des Kapitols gemacht wurden. Als Bash das Thema ansprach, wie viele Beweise der Ausschuss dem Justizministerium übergeben hat, stellte sie dem Kongressabgeordneten die naheliegende Frage.

„Was wird dabei herauskommen?“, frage Bash und fügte hinzu: „Wird das Justizministerium Anklage erheben? Warum haben Sie dem Justizministerium nicht alles übergeben, was sie verlangen – und sie sagen, sie brauchen, um das möglicherweise zu tun?“

Die nächsten Termine der öffentlichen Anhörungen im Untersuchungsausschuss

Dienstag, 21. Juni 2022, 19.00 Uhr (MESZ)

Donnerstag, 23. Juni 2022, 19.00 Uhr (MESZ)

„Ich glaube nicht, dass der Kongress das jemals getan hat“, antwortete Schiff. „Der Kongress sagt nie: ‚Hey Justizministerium, andere Regierungszweige, kommt einfach und seht euch unsere Akten an.‘ Wir sagen auch nicht: ‚Wir wollen rübergehen und eure Akten durchstöbern‘. Wenn das Justizministerium um bestimmte Dinge bittet, arbeiten wir mit ihnen zusammen, und wir werden auch hier mit ihnen zusammenarbeiten.“

USA – Justizministerium ohne Ermittlung: „Warum helfen sie ihnen nicht?“

In der Vergangenheit hatte Schiff infrage gestellt, warum das Justizministerium nicht bereits Strafverfolgung gegen Trumps Verbündete angekündigt habe, und hatte gesagt, dass „sie ihre eigenen Ermittlungen“ zu Donald Trumps potenzielle Verwicklung in die Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, führen müssten. Schiff habe keine Anzeichen dafür gesehen, dass das Justizministerium eine Untersuchung gegen Trump eingeleitet habe, woraufhin Bash bemerkte: „Sie haben das Justizministerium dafür kritisiert, dass es sich langsam bewegt. Wenn sie so viel Arbeit geleistet haben, warum helfen sie ihnen nicht?“

Die wichtigsten Zeugen des Untersuchungsausschusses

Pat Cipollone – ehemaliger Präsidentenberatern Trumps Regierung

Richard Donoghue – ehemaliger Beamter des Justizministeriums

Caroline Edwards – Beamtin der US-Kapitolpolizei

Steve Engel – ehemaliger Anwalt des Justizministeriums

Benjamin Ginsberg – Anwalt für GOP-Wahlen

Cassidy Hutchinson – Beraterin im Weißen Haus von Trump

Greg Jacob – ehemaliger allgemeiner Rechtsberater von Mike Pence

Michael Luttig – konservativer Anwalt und ehemaliger Richter

Byung J. Pak – ehemaliger US-Anwalt für den nördlichen Bezirk von Georgia

Nick Quested – britischer Filmemacher, der die Proud Boys dokumentiert hat

Brad Raffensperger – Staatssekretär von Georgia

Jeff Rosen – ehemaliger stellvertretender Generalstaatsanwalt

Al Schmidt – ehemaliger Stadtkommissar von Philadelphia

Marc Short – ehemaliger Stabschef von Mike Pence

Bill Stepien – ehemaliger Wahlkampfmanager von Donald Trump

Gabriel Sterling – Wahlleiter des Bundesstaates Georgia

Chris Stirewalt – ehemaliger Geschäftsführer von Fox News

„Wir werden ihnen sicherlich helfen“, sagte Schiff. „Wir wollen, dass sie genau wissen, worum sie bitten, und wir haben die Absicht, nach Abschluss unserer Untersuchung unsere Ergebnisse in allen Einzelheiten zu veröffentlichen. Wir haben auch eine Aufgabe zu erfüllen, und das tun wir auch, und wir tun das im Einklang mit der Art und Weise, wie unsere Behörde und die Exekutive bisher gearbeitet haben.“ (lz)

Rubriklistenbild: © Andrew Harnik/imago