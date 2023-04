Fox News feuert Tucker Carlson – Trump zeigt sich „schockiert“

Von: Sandra Kathe

Ohne Angabe von Gründen setzt US-Sender Fox News seinen berühmtesten Moderatoren vor die Tür. Nun äußert sich auch Trump.

Update vom 25. April, 16.10 Uhr: Während Donald Trump im Angesicht eines Vergewaltigungsprozesses mit eigenen Problemen zu kämpfen hat, hat der Ex-Präsident dennoch die Zeit gefunden, den frisch gefeuerten Moderator Tucker Carlson zu loben. „Nun, ich bin schockiert und überrascht“, sagte Trump gegenüber Greg Kelly von Newsmax während eines Interviews in seinem Mar-a-Lago Resort in Florida.

„Er ist ein sehr guter Mensch und ein sehr guter Mann und sehr talentiert, und wie Sie wissen, hatte er sehr hohe Einschaltquoten“, sagte Trump über Carlson, der in seiner Sendung häufig rassistische, frauenfeindliche sowie fremdenfeindliche Argumente verbreitete. Weiter beschrieb Trump den früheren Fox News-Moderator und dessen Arbeit als „großartig“ – auch in Hinblick auf seine eigene politische Karriere.

Kontroverse Persönlichkeiten unter sich: Ex-Präsident Donald Trump, Tucker Carlson und Politikerin Marjorie Taylor Greene während der 3. Runde der LIV Golf Invitational Series Bedminster am 31. Juli 2022. © Rich Graessle/Imago

Abschied von Fox News: Tucker Carlson muss gehen

Erstmeldung vom 25. April: Washington – Mit seinen extrem rechten Positionen und unverkennbarem Stil galt der Fox News-Moderator Tucker Carlson lange Zeit als eine der wichtigsten Quellen für Trump-Fans, Ultrakonservative und Verschwörungsgläubige in den USA. Nun hat sich der US-Sender, der zuletzt einer Zahlung in Millionenhöhe für den Wahlmaschinenhersteller Dominion zustimmen musste, ohne Angabe von Gründen von seinem prominenten Abendshow-Moderator getrennt.

Für die Medienlandschaft in den USA dürfte die Entscheidung ebenso überraschend gekommen sein wie für Carlson selbst, der sich noch bei seinem letzten TV-Auftritt am Freitag (21. April) mit der Ankündigung seiner Show vom Montag verabschiedet hatte. Wie die Washington Post berichtet, soll die Schadenersatzzahlung in Höhe von 787,5 Millionen US-Dollar, über die sich Fox News und Dominion außergerichtlich geeinigt hatten, eine Rolle spielen.

Spott und Gerüchte über Fox News-Entscheidung: Carlson muss gehen

Während in den linken Late-Night-Shows etwa von Comedians Seth Meyers gespottet und die Frage aufgeworfen wurde, ob Fox News nun Gefahr läuft „woke“ zu werden, machen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wilde Spekulationen die Runde. Die Los Angeles Times etwa berichtete unter Berufung auf Insider-Kreise, dass Carlsons Entlassung eine direkte Entscheidung des 92-jährigen Fox News-Chefs Rupert Murdoch gewesen sein soll. Die einst gute Beziehung zwischen dem Medienmogul und Ex-Präsident Donald Trump, den der Sender lange unterstützt hatte, gilt seit einiger Zeit als angeschlagen.

Bei Twitter etwa fragte sich der linke MSNBC-Journalist Dean Obeidallah etwas überspitzt, was Carlson angestellt haben müsste, um nach den vergangenen Jahren bei Fox News seinen Job zu verlieren: „Tucker Carlson wurde von Fox News gefeuert. Aber warum? Fox News hatte keine Probleme mit seiner Verteidigung vom 6. Januar, seiner White-Supremacy-Ideologie, seinem Verbreiten von Wahllügen, etc. Hat er jemanden umgebracht?“

Wohl weil er nach Donald Trumps verlorener Wahl nachweislich Lügen verbreitet hat, ist der Fernsehmoderator Tucker Carlson nun seinen Job los. (Archivfoto) © Chip Somodevilla/AFP

Tucker Carlson verlässt Fox News: Ultra-Konservative fordern eigenen Sender

Als möglicher Grund für die Entscheidung von Fox News sich von Tucker Carlson zu trennen, gelten auch im Rahmen der Dominion-Verhandlung bekannt gewordene Textnachrichten des Moderators, in denen dieser zugab, den abgewählten US-Präsidenten Trump „leidenschaftlich“ zu hassen. Die Enthüllungen hatten die Glaubwürdigkeit des Moderators selbst bei seinen Fans in Zweifel gezogen. Carlson soll sich zudem in den Textnachrichten auch immer wieder kritisch über das Management des Senders geäußert haben.

Tucker Carlson: Zur Person

Name Tucker Swanson McNear Carlson Alter 53 Jahre (geboren am 16. Mai 1969) Ehepartnerin Susan Andrews (seit 1991) Kinder Buckley Carlson, Hopie Carlson, Lillie Carlson, Dorothy Carlson Berufliche Stationen CNN (2000-2005), MSNBC (2005-2008), Fox News (2009-2023)

Während Carlsons Kritiker:innen die Entscheidung des Senders loben, haben Konservative und Rechte in den USA bereits gefordert, dass Carlson auch ohne Fox News weitermacht. So twitterte etwa der Vorsitzende der Republikaner in Florida, Christian Ziegler: „Tucker Carlson sollte sofort seinen eigenen Sender gründen. Er ist mit Abstand die wichtigste und effektivste Stimme im News-Bereich.“ Andere Stimmen fordern sogar, dass Carlson selbst in die Politik geht. Tatsächlich galt Calrsons Show in den vergangenen Jahren als die erfolgreichste News-Sendung im Kabelfernsehen überhaupt.

Tucker Carlsons Rausschmiss bei Fox News: Jobangebot aus Moskau

Einem Bericht der Washington Post zufolge soll Carlson selbst völlig überraschend am Montagvormittag per Anruf über die Entscheidung informiert worden sein, nachdem er und sein Team am Wochenende noch ihr Sommerprogramm vorbereitet hatten. Wie die US-Zeitung berichtet, verlässt auch der für Tucker Carlsons Show zuständige Produzent, Justin Wells, den Sender.

Für Aufsehen sorgte der Fall Carlson auch in Moskau. Der kremltreue Propagandist Wladimir Solowjow bot Carlson sogar einen Job im russischen Staatsfernsehen an. „Sie sind jederzeit in Russland und Moskau willkommen“, hieß es in einem Schreiben, das Solowjow am Montagabend auf Telegram veröffentlichte. „Wir bieten Ihnen gerne einen Job an, falls Sie als Moderator oder Host weitermachen wollen“, erklärte das Team des 59 Jahre alten Russen, der unter anderem für seine Hetze gegen Ukrainer und den Westen bekannt ist. (saka mit dpa)