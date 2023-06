Trump fürs Präsidentenamt ungeeignet? Neue Golfclub-Aufnahme könnte alles ändern

Von: Andreas Apetz

In der Dokumentenaffäre verstrickt sich Donald Trump immer mehr in Widersprüchen. Seine Glaubwürdigkeit bei der eigenen Anhängerschaft steht auf dem Spiel.

Miami – Die Veröffentlichung einer Tonbandaufnahme bringt neuen Wind in den Prozess des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die dort dokumentierten Aussagen von Trump machen deutlich, dass sich der 77-Jährige durchaus über die Sicherheitsstufe der Regierungsdokumente bewusst war. Die Aufnahmen untergraben damit die bisherige Verteidigungsstrategie Trumps. Infolgedessen wird nun seine Tauglichkeit als Präsidentschaftskandidat für die US-Wahlen 2024 öffentlich diskutiert.

Tonband-Affäre: Werden Aufnahmen Trump zum Verhängnis?

Für das Gericht waren die von CNN veröffentlichten Aufnahmen nicht neu. Ihre Abschrift ist zentraler Bestandteil der Anklageschrift im Fall Trump. Der Öffentlichkeit waren die Aussagen des Ex-Präsidenten aus den Aufnahmen von 2021 noch nicht bekannt, nun erregen sie viel Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt deshalb, weil sich der frühere US-Präsident damit eigenhändig seine bisherige Verteidigungsstrategie umstürzt.

Donald Trump bei einem Auftritt auf seiner Wahlkampf-Tour im Juni 2023 in Washington. (Archivfoto) © Cover-Images/Imago Images

In dem aufgezeichneten Gespräch über ein Verschlussdokument des Pentagons zu einem Angriff auf den Iran, sprach Trump mit unbefugten Personen über „streng vertraulich, geheime Informationen“. Während der aktuell laufenden Prozess hatte Trump jedoch immer wieder behauptet, die Verschlusssachen in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida seien nicht mehr als geheim eingestuft gewesen. Dieser offenkundige Widerspruch könnte dem ehemaligen Präsidenten nun in der öffentlichen Wahrnehmung zum Verhängnis werden.

Republikanischer Sprecher ist sich unsicher über Trumps Präsidentschaftskandidatur

Bis zuletzt hatte Trump den Prozess in den Mittelpunkt seiner Kampagne für seine Präsidentschaftskandidatur gestellt und sich selbst als unschuldiges Opfer politischer Verfolgung inszeniert. Trump wehrte sich auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social öffentlich gegen derzeitigen Anschuldigen. Er sprach von einer „Hexenjagd“, verschmähte das Justizsystem und bezeichnete Sonderermittler Jack Smith als „Geistesgestörten“, der Tatsachen und Fakten verdrehe. Zudem plädierte er in allen 37 Anklagepunkten auf „nicht schuldig“.

Doch die Kritik an der Person Trump und dessen Fähigkeiten, die USA nach der kommenden US-Wahl zu regieren, haben seit der Veröffentlichung der Tonbandaufnahmen stark an Fahrt aufgenommen. „Das heute veröffentlichte Tonband lässt keinen Zweifel daran offen, dass er [Trump] für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten ungeeignet ist“, sagte die ehemalige republikanische US-Abgeordnete Liz Cheney im Interview bei NBC. Cheney gehört seit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zu den größten Kritikerinnen des ehemaligen Präsidenten.

Die republikanische, aber Trump-kritische Gruppierung „The Lincoln Project“ bezeichnete Trump nach Bekanntwerden der Tonbandaufnahme als „Landesverräter“. Trump habe „wissentlich geheime Dokumente an Personen weitergegeben, die dazu nicht befugt waren“, heißt es in einem Twitter-Beitrag der Gruppe.

Auch in der loyalen Anhängerschaft Trumps scheint das unermüdliche Vertrauen in ihren früheren Präsidenten zu bröckeln. Am Dienstag (27. Juni) räumte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bei Nachrichtensender CNBC ein, er sei sich unsicher, ob Trump der „stärkste“ Kandidat der Republikaner ist, um die Präsidentschaftswahl 2024 zu gewinnen. Mit seiner Aussage löste der Sprecher einen Eklat unter der republikanischen Wählerschaft aus.

Trump bei Wählerschaft weiterhin beliebt

Am Dienstag stritt der Ex-Präsident alle bestehenden Anschuldigungen ab: „Ich hatte einen ganzen Schreibtisch voller Papiere, hauptsächlich Zeitungsartikel, Kopien von Magazinen, Kopien von verschiedenen Plänen, Kopien von Geschichten, die mit vielen, vielen Themen zu tun hatten, und was gesagt wurde, war absolut in Ordnung. [… ] Wir haben nichts falsch gemacht. Das ist ein totaler Schwindel“, sagte er gegenüber dem Fernsehsender Fox News Digital.

Breite Teile der republikanischen Wählerschaft werden wohl auch nach der Veröffentlichung des Tonbands weiterhin hinter Trump stehen. Bei seiner Wahlkampftour präsentierte sich Trump auch nach der Tonband-Affäre in gewohnter Selbstsicherheit und erntete bei seinem Auftritt in New Hampshire tosenden Applaus. „Jedes Mal, wenn die linksradikalen Demokraten, Marxisten, Kommunisten und Faschisten mich anklagen, betrachte ich das als ein Abzeichen: Ein großartiges, großartiges, wunderschönes Abzeichen der Ehre und des Mutes“, glorifizierte Trump die gegen ihn gerichteten Anschuldigungen auf der Bühne.

Dass Trump bei seiner Anhängerschaft fest im Sattel sitzt, zeigen auch die jüngsten Umfragen. Trotz der Anklageerhebungen, bei der schon ein einziges Urteil für eine Gefängnisstrafe reichen könnte, hat der 77-Jährige mehr als die Hälfte der republikanischen Wählerinnen und Wähler auf seiner Seite. Sein größter Konkurrent – Robert DeSantis – steht mit 22 Prozent knapp 30 Prozentpunkte hinter Trump. (aa)