Sogar Fox News glaubt jetzt, dass Donald Trump „schuldig“ ist

Von: Marvin Ziegele

Selbst bei seinem Haussender Fox News hat Donald Trump seinen Kredit offenbar verspielt.

Washington D.C. – Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol brachte vergangene Woche neue Details zu dem historischen Ereignis in den USA ans Licht. Donald Trump verunglimpfte den Ausschuss und seine Mitglieder in seiner Rede erneut. Es handle sich um „Hochstapler“. „Jeder von ihnen ist ein linksradikaler Hasser, der euch alle hasst“, sagte Trump.

Nun scheint auch der Rückhalt im Trump-freundlichen Sender Fox News zu schwinden, wie das Nachrichtenportal Mediaite berichtet. In einem Beitrag mit dem Fox News-Analysten Jonathan Turley kam der ehemalige stellvertretende US-Staatsanwalt Andy McCarthy zu dem Schluss, dass der Ausschuss Beweise dafür vorgelegt hat, dass Trump für das Amt des Präsidenten ungeeignet ist und „möglicherweise eines Verbrechens schuldig ist.“

Donald Trump „ungeeignet“ für eine republikanische Perspektive

Er fügte hinzu, dass es „nichts zu verteidigen gibt, was Donald Trump am 6. Januar 2021 getan hat“. „Wenn Sie ein Verteidiger wären, wenn Sie jemand mit einer anderen Perspektive als der Anti-Trump-Perspektive wären, die vom Ausschuss vertreten wird, glaube ich nicht, dass man das, was Präsident Trump getan hat, verteidigen kann“, sagte er. „Man könnte höchstens versuchen, es in einen mildernden Kontext zu stellen.“

Moderatorin Anita Vogel fragte McCarthy nach den Zielen des Ausschusses in Bezug auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. „Es scheint, als ob es das Ziel ist, Beweise zu sammeln und dem Justizministerium vorzulegen, um zu sehen, ob es ein Verbrechen gibt, das Donald Trump begangen hat.“ Ein Abgeordneter habe gesagt, dass Trump eine Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten gestartet habe. „Ist dies das Verbrechen, das Trump vorgeworfen wird?“, fragt Vogel McCarthy.

Auf Fox News diskutiert man über Donald Trumps Rolle beim Sturm aufs Kapitol - und ist sich überraschend einig. © Screenshot Fox News

„Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, das plausibelste Verbrechen von Donald Trump ist die Behinderung des Kongresses“, antwortet McCarthy. „Sie [der Ausschuss] stützen sich stark auf das Gutachten eines Bundesbezirksrichters in Kalifornien, der einst als Demokrat für ein öffentliches Amt kandidierte, mit einer Menge bombastischer Rhetorik in diesem Gutachten.“ McCarthy ist sich sicher, dass eine republikanische Perspektive per se hilfreich wäre, Donald Trump dafür jedoch „ungeeignet“ ist.

Donald Trump: Hat er sich eines Verbrechens schuldig gemacht?

Alles deute darauf hin, dass Donald Trump sich eines Verbrechens schuldig gemacht habe. „Es gibt Argumente auf beiden Seiten, aber ich würde hier die plausible Lücke hervorheben, einen Plan, der alle Regierungsebenen angreifen wollte.“ Der Auschuss zur Untersuchung des Sturms auf das Kapitol zeige darüber hinaus, wie „diffus“ die US-Präsidentschaftswahlen seien, da „die Befugnisse so weit zwischen Bund und Ländern aufgeteilt sind, dass es keine Möglichkeit gab, dass er [Donald Trump] seinen Plan jemals hätte durchziehen können.“ Der „Putschversuch“ sei niemals „plausibel“ gewesen, so McCarthy. (marv)