Konservative, Waffen und „Anti-Woke“-Shows: Donald Trump plant eigenen Streamingdienst

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump plant seinen eigenen Streamingservice. (Archivfoto) © Brandon Bell / AP / dpa

Das Medienunternehmen von Donald Trump plant einen eigenen Streamingdienst. Die Inhalte sollen sich an Konservative und Rechte richten.

Palm Beach – Trump Media & Technology Group (TMTG), das aufstrebende Medienunternehmen von Donald Trump, plant einen eigenen Streamingdienst im Stil von Netflix, Disney Plus und Amazon Prime. Die Inhalte sollen aus verschiedenen Podcasts und Shows bestehen, die als „nicht-woke“ beworben werden. Darüber berichten mehrere US-Medien, die sich auf eine Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beziehen.

Geplant sind unter anderem Sendungen, in denen das „Second Amendment“ gepriesen und thematisiert wird. Dabei handelt es sich um den Zusatzartikel der US-Verfassung, der das Tragen von Waffen erlaubt. Nach einem Anschlag auf eine Schule in Texas, bei dem am 24. Mai 19 Kinder und zwei Lehrkräfte erschossen worden sind, sprach sich Trump auf einer Tagung der NRA gegen strengere Waffengesetze aus.

Streamingservice von Donald Trump soll gegen „Cancel Culture“ vorgehen

Generell sollen sich die Inhalte an die konservative Klientel in den USA richten. In der SEC-Einreichung ist etwa davon die Rede, dass der ehemalige US-Präsident mit dem neuen Streamingdienst TMTG+ gegen die „Cancel Culture“ vorgehen will – ein Begriff, der den Versuch bezeichnet, ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen öffentlich zu ächten. Ein angeblicher Zustand, über den sich viele Republikaner:innen und Konservative bereits seit Jahren beschweren.

Gleichzeitig heißt es, dass man die Schöpfer:innen der Unterhaltungsprogramme nicht zensieren wolle, und man nicht darauf bestehen werde, dass das Programm „eine bestimmte politische Ideologie vertritt“. Das Trump-Unternehmen sieht sich als Zufluchtsort für all jene, deren Ansichten „nicht mit dem vorherrschenden Narrativ übereinstimmen“ und vom großem Medienkonglomerat „gecancelt“ werden. Details zu Preismodellen oder einem möglichen Erscheinungsdatum von TMTG+ sind derzeit noch nicht verfügbar. (nak)