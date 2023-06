Trump leitet Wahlkampfspenden um - „Spart langfristig Geld“

Von: Linus Prien

Teilen

Donald Trump verzehnfacht Spendenausgaben für Anwaltskosten (Symbolbild). © IMAGO/Julia Nikhinson - CNP

Donald Trumps Finanzen sind seit Jahren Diskussionsthema in den USA. Jetzt hat der ehemalige Präsident erneut getrickst - er gibt Spendengelder für Anwaltskosten aus.

Washington, DC - Der ehemalige Präsident der USA, Donald Trump, möchte zum dritten Mal der republikanische Präsidentschaftskandidat werden. Dabei sieht er sich erstmals mit einem ernstzunehmenden Konkurrenten, Ron DeSantis aus Florida, konfrontiert. Zugleich wurde Anklage gegen ihn erhoben. Der Grund: Trump soll als geheim klassifizierte Dokumente aufbewahrt haben.

Damit jedoch nicht genug. Jetzt wird dem Republikaner vorgeworfen, Wahlkampfspenden für eigene Anliegen jenseits seiner Kandidatur zu verwenden. Er soll seine bisherigen Gerichtskosten mit Geld bezahlen, das für seinen Wahlkampf gespendet wurde, wie die New York Times berichtet.

Trump trickst bei Wahlkampfspenden: Zehn Mal mehr Spendengeld für Anwaltskosten

Trump hat demnach wohl still und heimlich die Verwendungszwecke seiner Wahlkampfspenden ändern lassen. Das wurde nicht öffentlich mitgeteilt, sondern lediglich im Kleingedruckten seiner Spendenseite erwähnt. Während zuvor 99 Cent von jedem gespendeten Dollar für die Kampagne aufgewendet werden sollten und lediglich ein Cent für seine Anwaltskosten, wurde dieser Posten kurzerhand verzehnfacht. Nun gehen wohl zehn Cent pro Dollar an Trumps Anwälte.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Dem Bericht der New York Times zufolge könnte das bereits mehr als 1,5 Millionen Dollar für Anwaltskosten eingebracht haben. Trump hat sich in der Vergangenheit stets als unabhängiger „Outsider“ dargestellt, was ihn von anderen Politikern, unabhängig von deren Parteizugehörigkeit, absetzten sollte. In diesem Zusammenhang behauptete er stets, selbst für seinen Wahlkampf zu zahlen - seine Anwaltskosten scheinen jedoch auch Spender mitzutragen.

Trump trickst bei Wahlkampfspenden: Kampagne möchte „Geld so effektiv wie möglich“ verwenden

Tatsächlich erhält Trumps Kampagnen-Team 90 Cent pro Dollar und eine andere Organisation namens „Save America“ die weiteren 10 Cents. Bei dieser Organisation handelt es sich um ein sogenanntes „PAC“ - ein Political Action Committee. Diese Organisationen wickeln in den USA eine Vielzahl von Spenden ab - Trump scheint über diese mitunter seine Anwälte zu bezahlen.

Ein Sprecher der Trump-Kampagne erklärte: „Da wir sicherstellen wollen, dass jeder Dollar, der an Präsident Trump gespendet wird, so effektiv wie möglich verwendet wird, haben wir die bisherige Aufteilung der Spenden analysiert.“ Man sei dabei zu dem Schluss gekommen, dass die neue Aufteilung zugunsten von Save America effizienter sei, wie The Independent berichtet.

Trump trickst bei Wahlkampfspenden: Sprecher geht Ron DeSantis an

Generell gilt, dass Kampagnengelder in den USA nicht für das individuelle Wohl von Akteuren verwendet werden dürfen, auch nicht für den Kandidaten, um dessen Kampagne es sich handelt. Für PACs gilt das jedoch nicht - das bedeutet also, dass Trump freier mit gespendetem Geld haushalten kann, als es bei der früheren Aufteilung der Fall war.

Ganz in Trump-Manier schaffte es sein Sprecher darüber hinaus auch, die Entscheidung von Trumps Team mit einem Angriff gegen Ron DeSantis in Verbindung zu bringen: „Es spart langfristig Geld und steht deswegen auch klar dem gegenüber, was Always Back Down unternimmt - nämlich willkürlich Geld auf unethische Art zu verschwenden.“ Never Back Down lautet der Name des PACs von Ron DeSantis. (lp)