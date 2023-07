„Schätze“ aus Israels Staatssammlung in Mar-a-Lago: Donald Trump will Antiquitäten jetzt zurückgeben

Von: Bettina Menzel

Donald Trump in seinem Büro in Mar-a-Lago (Archivbild). © Richard Graulich/imago

Donald Trump lagert in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago Berichten zufolge Antiquitäten aus Israels Nationalschatz. Ein Sprecher des Ex-Präsidenten kündigt nun eine baldige Rückgabe an.

Mar-a-Lago – In Mar-a-Lago, dem Wohnsitz vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, lagern offenbar allerhand Dinge, die dort nicht hingehören. Neben Geheimdokumenten aus der Zeit der Präsidentschaft finden sich auch antike Öllampen und Münzen aus Israels Staatssammlung in dem Luxusanwesen. Nun kündigte Trump an, die Antiquitäten zurückgeben zu wollen. Die Mitteilung kommt wenige Tage nach einem Bericht der israelischen Tageszeitung Haaretz über die bislang vergeblichen Bemühungen einer Rückführung.

Israelische Schätze lagern in Donald Trumps Privatanwesen: Sprecher kündigt Rückgabe an

Ein wohlhabender israelischer Spender der Republikanischen Partei hatte die Antiquitäten an den damaligen US-Präsidenten übergeben – eigentlich nur für kurze Zeit. Ursprünglich war die Leihgabe laut einem Bericht des Wall Street Journal für 2019 geplant, doch die Gegenstände mussten erst überprüft werden. Wegen der Corona-Pandemie verzögerte sich dies, weshalb die „Schätze“ erst 2021 bei einer Chanukka-Feier an Donald Trump gingen, wo sie nur wenige Wochen bleiben sollten. Nun sind sie einem Bericht der Haaretz zufolge auf Trumps Anwesen in Mar-a-Lago in den USA „gestrandet.“ Demnach hätten „hochrangige israelische Persönlichkeiten erfolglos versucht haben, sie nach Israel zurückzubringen“.

Die Lampen und Münzen aus Israels Nationalschatz seien in Trumps Anwesen in einer Kiste ausgestellt worden, auf der eine Messingplakette das Logo der israelischen Behörde für Antiquitäten zeige, berichtete die New York Times. Die Behörde selbst teilte in einer Mitteilung mit, zwar „keine Ansprüche gegen Herrn Donald Trump“ zu haben. Israelische und US-amerikanische Beamte würden aber „zusammenarbeiten, um die Objekte an ihren richtigen Platz zurückzubringen.“ Steven Cheung, ein Sprecher des ehemaligen US-Präsidenten, betonte, die Leihgabe solle nun schnell zurückgehen. „Da die Gegenstände wie ursprünglich vorgesehen ausgestellt wurden, wird das Amt ihre Rückgabe an den Vertreter der Organisation beschleunigen“, so Cheung.

Mar-a-Lago, der Wohnsitz des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Florida. © IMAGO/GREG LOVETT/THE PALM BEACH POST/ USA TODAY Network

Horten der Schätze in Mar-a-Lago nicht illegal, doch Trump hat andere juristische Probleme

Im Falle der in Mar-a-Lago gehorteten israelischen Schätze liegt kein juristisches Fehlverhalten Donald Trumps vor, wie die New York Times betont. Anders sieht es mutmaßlich etwa bei den Geheimdokumenten aus, die Ermittler im vergangenen Jahr bei einer FBI-Razzia auf seinem dem luxuriösen Privatanwesen des Politikers gefunden hatten. In diesem Punkt muss sich der Immobilienmogul im kommenden Jahr vor Gericht verantworten. Der Ex-Präsident hat zahlreiche weitere juristische Probleme: Ihm wird unter anderem eine mögliche Beeinflussung der Präsidentenwahl im Jahr 2020 vorgeworfen sowie Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. In New York wurde außerdem eine Zivilklage wegen Betrugs gegen den Republikaner erhoben. Trump ist der erste Ex-Präsident der US-Geschichte, der angeklagt wurde.