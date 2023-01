Organisation fordert Überprüfung von Trumps Deals mit Saudi-Arabien

Von: Moritz Serif

Donald Trump während eines Staatsbesuchs zu seiner Zeit als US-Präsident. (Archivfoto) © Alex Edelman/Imago

Möglicherweise hat Ex-Präsident Donald Trump Geschäfte mit Saudi-Arabien betrieben. Trump soll Millionenbeiträge kassiert haben.

Mar-a-Lago — Die Gruppe Democracy for the Arab World Now (DAWN) fordert, dass Zahlungen an Ex-Präsident Donald Trump, die er von Saudi-Arabien erhalten hat, untersucht werden sollen. DAWN hat das Justizministerium und den Kongress aufgefordert, die „beunruhigenden Fakten und Umstände“ im Zusammenhang mit der Golftour und ihren Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten genauer zu untersuchen.

Zuvor waren im Rahmen einer laufenden Klage der PGA gegen LIV Golf neue Details über die Finanzierung bekannt geworden, berichtet Newsweek. Die Verbindung zu Kronprinz Salman müsse demnach untersucht werden. Die USA beschuldigen ihn, den Mord an Khashoggi im Jahr 2018 gebilligt zu haben. Außerdem soll der Ex-Präsident ein Vergewaltigungsopfer verspottet haben.

Trump veranstaltete Golf-Veranstaltungen und soll Geld bekommen haben

Trump wurde dafür kritisiert, dass er eine Reihe von LIV-Golf-Veranstaltungen in seinen Resorts ausrichtete, darunter auch in seinem Club in Bedminster, New Jersey. „Die Enthüllung, dass ein vom Kronprinzen MBS kontrollierter Fonds tatsächlich fast alle Anteile an LIV Golf besitzt, bedeutet, dass MBS Donald Trump in den letzten zwei Jahren unbekannte Millionenbeträge über ihre gegenseitigen Firmenabdeckungen gezahlt hat“, sagte Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von DAWN.

„Die Auswirkungen auf die nationale Sicherheit durch Zahlungen eines grotesk missbrauchenden ausländischen Diktators an einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der ihm außerordentliche Gefallen erwiesen hat, sind ebenso gefährlich wie schockierend.“ So soll Jared Kushner mit einer Investition in Höhe von zwei Milliarden Euro unterstützt worden sein.

Trump-Beziehungen mit Saudi-Arabien sollen untersucht werden

DAWN fordert das Justizministerium und den Kongress dazu auf, zu untersuchen, wie weit die Gespräche zwischen dem ehemaligen Präsidenten und seinem Immobilienunternehmen The Trump Organization über die Ausrichtung von LIV-Turnieren in seinem Resort zurückliegen.

„Wenn Trump oder seine Agenten Geschäfte mit LIV Golf oder PIF besprochen haben, während er noch im Amt war, wäre auch eine strafrechtliche Untersuchung angebracht, weil das Bundesgesetz diese Art von Geschäften von amtierenden Bundesbeamten mit ausländischen Regierungen streng verbietet“, sagte Whitson. „In Anbetracht der Tatsache, dass Trump auch eine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt plant, sind seine geschäftlichen Beziehungen zu Mohammed bin Salman ein nationaler Sicherheitsnotstand“, fügte sie hinzu. (mse)