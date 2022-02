Rudy Giuliani sagt aus - Fällt er Donald Trump in den Rücken?

Kongress-Ausschuss

Viele Trump-Anhänger stellen sich in der Untersuchung der Wahl in den USA quer. Rudy Giuliani zeigt sich offener – und könnte für einen Durchbruch sorgen.

Washington D.C. – In der Aufarbeitung der Präsidentschaftswahl in den USA bahnt sich ein potenzieller Durchbruch an. Viele Verbündete des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zeigten sich unkooperativ, was die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Untersuchungsausschuss anging. Rudy Giuliani, einer der engsten Trump-Vertrauten, signalisiert jetzt allerdings die Bereitschaft, sich den Fragen des Kongresses zu stellen, wie zuerst die New York Times berichtete.

Rudy Giuliani hatte als persönlicher Anwalt von Donald Trump während dessen Amtszeit großen Einblick in die Vorgänge des Teams um den damaligen Präsidenten. Für den Kongressausschuss, der den Sturm auf das Kapitol in den USA sowie die Versuche der Wahlmanipulation durch die Republikaner untersucht, ist er somit einer der wichtigsten Zeugen. Der Ausschuss hatte Giuliani deshalb vorgeladen, um Fragen zu beantworten und Dokumente herauszugeben. Anders als erwartet, könnte der ehemalige Trump-Anwalt kooperieren.

Aufarbeitung der US-Wahl: Potenzieller Bruch zwischen Donald Trump und Giuliani

Laut drei anonymen Personen mit Einblick in die Gespräche zwischen dem Untersuchungsausschuss und Rudy Giuliani will der frühere Trump-Vertraute eine weniger konfrontative Haltung gegenüber den Forderungen des Kongresses einnehmen, als bisherige Vorgeladene. Dies berichtete die New York Times aus den USA. Über mögliche Gründe für die Bereitschaft zur Zusammenarbeit kann nur spekuliert werden. Zuletzt hatte der Ausschuss unkooperative Trump-Vertraute, wie Steve Bannon, angeklagt, was Giuliani möglicherweise vermeiden will.

Name Rudolph William Louis Giuliani III Geburtsdatum 28.05.1944 Geurtsort New York, USA Beruf Anwalt und Politiker Partei Republikaner

Rudy Giuliani verhandelt mit US-Ausschuss: Was wusste Donald Trump?

Rudy Giuliani war in mehrere Versuche der Wahlmanipulation durch das Team um Donald Trump involviert. Dazu zählte der Plan, die Auszählung durch falsche Wahlzertifikate zu beeinflussen sowie die Beschlagnahmung von Wahlmaschinen. Auch an den Ereignissen am 06. Januar 2021 war Giuliani beteiligt. Vor dem Sturm auf das Kapitol sprach er vor Trump-Anhängern und rief zu einem „Urteil durch den Kampf“ auf.

Durch seine Einblicke hätte der ehemalige Trump-Anwalt die Möglichkeit, dem Ausschuss zu erläutern, inwieweit Trump selbst von diesen Vorhaben wusste. Die New York Times weist in ihrer Berichterstattung jedoch darauf hin, dass die Verhandlungen zwischen dem Kongress und Giuliani noch laufen, und jederzeit auseinanderfallen könnten. (vbu)