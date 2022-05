Bigger than Jesus: Donald Trump hat „mehr für die Religion gemacht als irgendwer sonst“

Von: Christian Stör

Donald Trump ließ sich während der Anti-Rassismus-Proteste nach dem Tod von George Floyd vor der St. John’s Episcopal Church mit einer Bibel in der Hand fotografieren. © Patrick Semansky/dpa

Donald Trump, früher mal US-Präsident, bleibt seiner Rolle als Alleswisser treu - auch im Streit um das Abtreibungsrecht der USA.

Mar-a-Lago – Donald Trump denkt immer nur in Superlativen. Bei ihm ist immer alles das Größte, Beste, Tollste. Und er als Person und Mensch ist ohnehin der Allergrößte, Allerbeste, Allertollste. Zumindest sieht er sich selbst so. Tatsächlich gibt es seiner Ansicht nach wohl nichts auf der Welt, was er nicht besser macht oder irgendwann gemacht hat als irgendjemand anderer in der Geschichte der Menschheit.

Als neues Beispiel dieser Rhetorik darf nun eine Behauptung gelten, die er in einem Interview mit dem evangelikalen Netzwerk CBN News gemacht hat: „Niemand hat je mehr für das Christentum getan, niemand hat je mehr für Religionen aller Art getan als ich.“ Hm, das ist schon ein selbstbewusster Spruch. Jesus, Moses, Mohammed oder Buddha waren offenbar nur unbedeutende Randfiguren der Weltgeschichte.

Donald Trump ist der größte Religionsführer

Der Satz fiel im Zusammenhang mit der Diskussion über den kürzlich durchgesickerten Entwurf des Supreme Courts, der das Recht auf Abtreibungen in den USA zu Fall bringen könnte. „Nun, viele Leute sind sehr glücklich darüber“, so Trump. „Manche sagen vielleicht, dass es meine Schuld sei, und manche sagen: ‚Vielen Dank.'“

Donald Trump sieht sich im Grunde als so eine Art Gotteskrieger, der die in den USA entfachte Diskussion um Abtreibungen, Homosexuellen-Rechte oder die Transgender-Bewegung immer wieder aufs Neue befeuert. So verwies Trump in dem Interview auch auf den Megakonzern Disney, der nach Kritik an einem LGBTQI+-feindlichen Schulgesetz in Florida mächtig unter Druck geraten ist. „Das ist doch eine schreckliche Sache, was da mit Disney passiert ist“, so Trump.

Donald Trump weiß über alles Bescheid

Für Trump sind solche strammen Sprüche nichts Neues. Während der Proteste der Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter nach dem Tod von George Floyd hatte Trump mal so nebenbei darauf hingewiesen, dass niemand je so viel für die Schwarzen getan habe wie er. Offenbar also auch Abolitionisten, Bürgerrechtler, Abraham Lincoln oder Lyndon B. Johnson nicht.

Nun, Trump ist halt ein Alleskönner und Alleswisser. Immerhin weiß er angeblich „mehr über Drohnen als jeder andere“, „mehr über die Gerichtsbarkeit als irgendein Mensch auf der Erde“, mehr über Steuern als jeder andere „vielleicht in der Weltgeschichte“. Außerdem habe „niemand“ mehr Respekt vor Frauen als er – was mit seinem bestens bekannten Frauenbild irgendwie nicht so recht zusammenpassen will. Aber das stört einen wie Trump nur wenig. (Christian Stör)