Keine Sonderbehandlung für Trump vor Gericht: Staatsanwältin bleibt hart

Fani Willis lässt sich nicht erweichen

Am Donnerstag wird Donald Trump vor dem Gericht in Georgia erscheinen. Die zuständige Staatsanwältin schmettert im Vorfeld gleich mehrere Anträge ab.

Atlanta - Während sich die Strafverfolgungsbehörden auf Donald Trumps erwartete Übergabe am Donnerstag im Gefängnis von Fulton County vorbereiteten, weil er sich illegal verschworen hatte, um seine Wahlniederlage im Jahr 2020 zu kippen, stellten sich zwei Mitangeklagte des ehemaligen Präsidenten selbst, während zwei andere bei einem Bundesrichter um die Erlaubnis baten, gar nicht erst zu erscheinen.

John Eastman, ein konservativer Anwalt und der juristische Architekt eines Plans zur Verwendung falscher Listen mit republikanischen Wählern, um Trump im Amt zu halten, meldete sich am Dienstag im Gefängnis. Er wurde damit der erste Trump-Berater, der in dem weitreichenden Fall von krimineller Erpressung offiziell verhaftet wurde, in dem ihm, Trump und 17 weiteren Personen vorgeworfen wird, Teil eines riesigen kriminellen Unternehmens gewesen zu sein, um den Sieg von Joe Biden im Jahr 2020 in Georgia zu kippen.

Trump-Berater wird offiziell festgenommen

Eastman wurde formell festgenommen und gegen eine Kaution von 100.000 Dollar freigelassen. Eastmans Verhaftung erfolgte kurz nach der Übergabe eines weiteren Mitangeklagten in dem Fall in Georgia - Scott Hall, ein Kautionsvermittler, der in die angebliche Verletzung von Wahldaten in Coffee County, Georgia, verwickelt war und mit einer Kaution von 10.000 Dollar freigelassen wurde.



Während am Dienstag die Kautionsverhandlungen für andere im Wahlverfahren in Georgia Angeklagte fortgesetzt wurden, baten zwei weitere ehemalige Trump-Berater einen Bundesrichter, die Verhaftungsanträge von Fani T. Willis (D), Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, zu blockieren. Sie versuchen, ihre Fälle vom Staatsgericht in ein Bundesgericht zu verlagern.

Donald Trumps Ex-Stabschef stellt „Notfall“-Antrag gegen Verhaftung

Der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, und der frühere Beamte des Justizministeriums, Jeffrey Clark, haben getrennte „Notfall“-Anträge eingereicht, in denen sie den US-Bezirksrichter Steve C. Jones bitten, den Fall in Fulton County auszusetzen und ihnen zu erlauben, eine von Willis gesetzte Frist zur Übergabe bis Freitag Mittag zu ignorieren, bis er entscheidet, ob ihre Fälle aus dem staatlichen Gericht verlegt werden können.

Meadows‘ Antrag, der am späten Dienstagnachmittag eingereicht wurde, enthielt E-Mails zwischen Meadows‘ Anwaltsteam und Willis, in denen sie darum bittet, Meadows‘ „freiwillige Kapitulation“ in dem Fall in Georgia auf die nächste Woche zu verschieben, nachdem am Montag eine Anhörung vor dem Bundesgericht über Meadows‘ Antrag, den Fall vor ein Bundesgericht zu verlegen, stattgefunden hat.



+ In Atlanta (Georgia) bereiten sich die Behörden auf das Erscheinen von Donald Trump vor Gericht vor. © IMAGO/John Spink

Staatsanwältin im Trump-Prozess meldet sich zu Wort

Willis lehnte dies ab. „Ich gewähre keine Fristverlängerung“, schrieb Willis in einer E-Mail, die sie am Dienstag um 6.25 Uhr verschickte und die als Teil von Meadows‘ Antrag veröffentlicht wurde. „Ich habe den Leuten 2 Wochen Zeit gegeben, sich dem Gericht zu stellen. Ihr Mandant ist nicht anders als jeder andere Angeklagte in dieser Gerichtsbarkeit“.

Das zweiwöchige Zeitfenster, schrieb Willis, sei eine „enorme Gefälligkeit“. „Am Freitag um 12:30 Uhr werde ich die Haftbefehle in das System eingeben“, schrieb sie.



Meadows‘ Anwälte drängten den Richter, eine Verfügung zu erlassen, die Willis verbietet, Meadows vor der Anhörung am Montag zu verhaften oder seine Verhaftung zu veranlassen“. Die Anwälte von Clark stellten einen ähnlichen Antrag. Jones wies die Staatsanwaltschaft von Fulton County an, bis Mittwochnachmittag auf die Anträge zu antworten. Willis wurde ebenfalls angewiesen, bis Mittwoch auf Meadows‘ Absetzungsantrag zu antworten.



Trumps Umfeld versucht, den Prozess in Georgia zu verzögern

Meadows hatte letzte Woche beantragt, den Fall an ein Bundesgericht zu verlagern, da das in der Anklageschrift aus Georgia angeführte Verhalten mit seinen Pflichten als Bundesbeamter in Zusammenhang steht. Clark, ein ehemaliger Beamter des Justizministeriums, der angeblich Pläne geschmiedet hat, um Trumps falsche Behauptungen über Wahlbetrug zu untermauern und legitime Wähler durch Trump-Wähler zu ersetzen, hat am späten Montagabend einen ähnlichen Antrag gestellt. Beide Männer haben in Gerichtsakten argumentiert, dass sie nicht strafrechtlich verfolgt werden können, weil sie Aufgaben im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit als Bundesbeamte wahrgenommen haben.



Das juristische Manöver fand statt, als sich die Aufmerksamkeit auf die Übergabe von Trump und seinen Mitangeklagten im Gefängnis verlagerte, wo die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Gebäude und entlang der nahe gelegenen Straßen in den letzten Tagen in Erwartung der offiziellen Verhaftung des ehemaligen Präsidenten verstärkt wurden.



Das Fulton County Sheriff‘s Office, das das Gefängnis verwaltet und die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Einrichtung überwacht, warnte vor einer „harten Abriegelung“ vor Trumps erwarteter Übergabe am Donnerstag, auch für Reporter, die Bereiche rund um das Gebäude abgesteckt haben, um Trumps Mitangeklagte ausfindig zu machen und mit ihnen zu sprechen, wenn sie sich vor der Frist am Freitag im Gefängnis melden.



Donald Trump will Donnerstag nach Georgia reisen und vor Gericht erscheinen

Am Montag genehmigte ein Richter eine Kaution in Höhe von 200.000 Dollar für Trump, der in den sozialen Medien mitteilte, dass er am Donnerstag nach Atlanta reisen wolle. Der Richter genehmigte auch Kautionsvereinbarungen für mehrere andere Angeklagte, darunter Eastman, der sich am Dienstag gegen 10 Uhr vormittags im Gefängnis einfand und kurz nach Mittag entlassen wurde.



In einer Erklärung sagte Eastman, er habe sich als Reaktion auf eine Anklage ergeben, die niemals hätte erhoben werden dürfen, und versprach, sich vor Gericht „energisch“ zu verteidigen. Er bezeichnete die Anklage als einen Versuch, das Recht des Einzelnen, sich von einem Rechtsbeistand beraten zu lassen, zu kriminalisieren“ und sagte, die Anklage richte sich gegen Anwälte, die sich eifrig für ihre Mandanten einsetzten“.



+ Ex-US-Präsident Donald Trump. © Sammy Minkoff/Imago

Als Eastman das Gefängnis verließ, sagte der Anwalt, dem in Kalifornien ein Amtsenthebungsverfahren wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei der Unterwanderung der Wahl 2020 droht, gegenüber Reportern, dass er „absolut“ immer noch glaubt, dass die Wahl gestohlen wurde. „Daran besteht für mich kein Zweifel“, sagte Eastman.



Am anderen Ende der Stadt wurden die Kautionsverhandlungen im Fulton County Courthouse zwischen der Staatsanwaltschaft und den Anwälten der Angeklagten fortgesetzt. Richter Scott McAfee vom Fulton County Superior Court, der den Fall beaufsichtigt, unterzeichnete mehrere Vereinbarungen, die den Weg für die Mitangeklagten ebnen, sich in den kommenden Tagen im Gefängnis zu stellen.



Donald Trumps Anwältin Jenna Ellis muss 10.000 Dollar Kaution zahlen

McAfee genehmigte eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar für die ehemalige Trump-Wahlkampfanwältin Jenna Ellis. Eine Kaution in Höhe von 10.000 Dollar wurde für den Senator des Bundesstaates Georgia, Shawn Still (R), bewilligt, der im Zusammenhang mit seiner Rolle als Trump-Wähler angeklagt ist. Für Cathleen Latham, eine Trump-Wählerin, die ebenfalls wegen ihrer mutmaßlichen Rolle beim Wahlbetrug in Coffee County angeklagt wurde, wurde eine Kaution in Höhe von 75.000 Dollar vereinbart.



Der ehemalige Trump-Wahlkampfleiter Mike Roman, der wegen seiner Rolle bei der Unterstützung des Plans für alternative Wähler angeklagt wurde, erhielt eine Kaution in Höhe von 50.000 Dollar. Der Anwalt Robert Cheeley aus Georgia, der zusammen mit dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani vor der Legislative von Georgia falsche Behauptungen über Wahlbetrug aufstellte, erhielt ebenfalls eine Kaution in Höhe von 50.000 Dollar.



+ Staatsanwältin Fani Willis stellt sich in Sachen Trump-Prozess den Fragen der Medien. © IMAGO/Michael Blackshire

McAfee genehmigte eine Kaution in Höhe von 75.000 Dollar für den ehemaligen Vorsitzenden der Republikanischen Partei von Georgia, David Shafer, der wegen seiner Rolle bei der Zusammenstellung der Trump-Wähler angeklagt ist. Am späten Montag schloss sich Shafer den Anträgen von Meadows und Clark an, seinen Fall vor ein Bundesgericht zu bringen, da er behauptet, seine Rolle als Trump-Wähler mache ihn zu einem Bundesbeamten.

Shafer behauptet seit langem, dass er und die anderen Wähler auf Anraten der Anwälte der Trump-Kampagne handelten, die ihnen rieten, sich zu treffen, um Trumps Rechte inmitten des Rechtsstreits um die Wahlergebnisse in Georgia zu schützen.



Sein Bundesantrag enthielt eine Niederschrift des Treffens der Wähler, in der der Trump-Anwalt Ray Smith - der ebenfalls im Fall Georgia angeklagt ist - zitiert wird, wie er zu den Wählern sprach, bevor sie Dokumente unterzeichneten, die fälschlicherweise besagen, dass Trump in Georgia gewonnen hat.



Donald Trumps Umfeld sieht sich mit mehreren Klagen konfrontiert

„Wir führen dies durch, weil die Anfechtung der Wahl in Georgia noch nicht abgeschlossen ist“, sagte Smith der Gruppe laut der Niederschrift.



Zu den acht Anklagen, mit denen Shafer in diesem Fall konfrontiert ist, gehören drei Anklagen wegen falscher Aussagen und Schriften - unter anderem im April 2022, als die Staatsanwaltschaft behauptet, Shafer habe einem Ermittler in diesem Fall gesagt, dass „ein Gerichtsreporter bei dem Treffen der Trump-Präsidentschaftskandidaten am 14. Dezember 2020 nicht anwesend war.“

