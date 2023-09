Trump weist Anklagepunkte zurück: „Nicht schuldig“ und kein Gerichtsauftritt

Teilen

Donald Trump verzichtet auf eine persönliche Anhörung in Georgia. Dem zu erwartenden Medienspektakel geht der Ex-Präsident so aus dem Weg.

Atlanta – Donald Trump verzichtet bei der Verlesung der Anklagepunkte beim Verfahren in Georgia auf sein Recht auf eine persönliche Anhörung. Wie nicht anders zu erwarten, hat sich Trump „nicht schuldig bekannt“, dies allerdings nur in schriftlicher Form.

Die schriftliche Erklärung wurde am Donnerstag (20. August) von Steve Sadow eingereicht, einem Strafverteidiger aus Atlanta, der am 24. August die Leitung des Anwaltsteams des ehemaligen Präsidenten in Georgia übernommen hatte. Trump wird somit in der nächsten Woche nicht nach Atlanta zurückkehren. Dort hat Richter Scott McAfee vom Fulton County Superior Court, der das Verfahren beaufsichtigt, Anhörungen für Trump und die 18 Mitangeklagten in dem ausgedehnten Fall von krimineller Erpressung angesetzt.

Trump verzichtet „frei und freiwillig“

In dem Schriftsatz erklärt der ehemalige Präsident, dass er „frei und freiwillig“ auf sein Recht verzichte, bei seiner Anklageerhebung anwesend zu sein und sich die Anklagepunkte in öffentlicher Sitzung vorlesen zu lassen. Drei weitere Mitangeklagte hatten bereits auf ihr Recht auf eine Anklageverlesung verzichtet und auf „nicht schuldig“ plädiert. Eine vierte, die ehemalige Wahlkampfanwältin Jenna Ellis, tat dies später am Donnerstag.

Ex-US-Präsident Donald Trump weist alle Vorwürfe zurück und bleibt der Gerichtsverhandlung in Georgia fern. (Archivbild) © Alex Edelman/Imago

Donald Trump muss sich in dem Verfahren in Georgia in 13 Anklagepunkten verantworten. Unter anderem wegen Verstoßes gegen das bundesstaatliche Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Aufforderung eines Amtsträgers, seinen Eid zu brechen, Verschwörung zur Fälschung ersten Grades und Verschwörung zur Einreichung falscher Dokumente. Der ehemalige Präsident hat jegliches Fehlverhalten abgestritten und die von Fani Willis geführten Ermittlungen als „politische Hexenjagd“ verurteilt.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Trump stellte sich letzte Woche im Gefängnis von Fulton County, einer berüchtigten Haftanstalt in Atlanta. Wie die 18 anderen Angeklagten in diesem Fall wurden auch von Trump Fingerabdrücke genommen und Fotos gemacht, was zum ersten Fahndungsfoto eines ehemaligen amerikanischen Präsidenten führte. Mit der Einreichung des Antrags am Donnerstag plädierte Trump als vierter Angeklagter auf „nicht schuldig“.

Auf die Frage, warum Trump auf das Medienspektakel verzichte, sagten zwei Trump-Berater, der ehemalige Präsident und sein Team sähen die Anklagen als politisch nützlich an, da die Kampagne damit Geld einnehmen könne. Das bedeutet jedoch nicht, dass Trump sie als angenehm empfindet, denn beide Berater sagten, er sei „verärgert“ über die Anklagen.

Auf diesem Foto einer Gerichtsakte vor dem Superior Court von Fulton County, Georgia, bekannte sich Donald Trump für nicht schuldig und verzichtete auf sein Erscheinen bei der Anklageerhebung. © AndrewP. Scott/USA TODAY Network/Imago

„Er musste bereits wegen dieser Anklagen durch das ganze Land fliegen“, sagte einer der Berater, der anonym bleiben wollte, um offen über Trumps Sichtweise zu sprechen. „Es ist nicht so, dass es Spaß macht, den Tag im Gericht zu verbringen.“



Trumps Anwälte wollen gegen die Anklage vorgehen

Trumps Anwalt hat signalisiert, dass er die Anklage gegen seinen Mandanten energisch anfechten wird. Trump hätte seiner Meinung nach in diesem Fall niemals hätte angeklagt werden dürfen. Am Donnerstag reichte Sadow einen Antrag auf Abtrennung von Trumps Verfahren von dem anderer Mitangeklagter ein, darunter die ehemaligen Trump-Wahlkampfanwälte Kenneth Chesebro und Sidney Powell, die ein zügiges Verfahren beantragt haben und denen ein Starttermin am 23. Oktober zugestanden wurde.

Sadow argumentierte, dass er mehr Zeit brauche, um eine Verteidigung in einem so komplexen Fall von Kartellbildung vorzubereiten. Er berief sich auch auf seinen eigenen Terminkonflikt aufgrund eines nicht damit zusammenhängenden Prozesses, der am 26. September in Florida beginnen und drei Wochen dauern soll. In diesem Prozess geht es um Trumps Umgangs mit geheimen Dokumenten.

Kein Vorgehen gegen Staatsanwältin Willis

Unabhängig davon erklärte Gouverneur Brian Kemp am Donnerstag auf einer Pressekonferenz gegenüber Reportern, dass er keine Sondersitzung der Generalversammlung einberufen werde, um Staatsanwältin Willis aus dem Amt zu entfernen, wie es mehrere konservative Gesetzgeber gefordert hatten. Kemp sagte, seine Bedenken über „hochbrisante Anklagen“ während einer Wahlperiode seien „gut dokumentiert“, aber sein Eingreifen wäre unangemessen und möglicherweise sogar verfassungswidrig.

„Wir haben im Bundesstaat Georgia ein Gesetz, das die rechtlichen Schritte klar umreißt, die ergriffen werden können, wenn Wähler glauben, dass ihre örtlichen Staatsanwälte ihren Eid verletzen, indem sie sich unethisch oder illegal verhalten“, sagte er. „Bis jetzt habe ich keine Beweise dafür gesehen, dass die Handlungen oder das Fehlen von Handlungen von Staatsanwältin Willis ein Vorgehen der Prosecuting Attorney Oversight Commission rechtfertigen. Aber das wird letztendlich eine Entscheidung sein, die die Kommission treffen wird“.

Mugshots in Georgia: Polizeifotos von Trump und weiteren Angeklagten Fotostrecke ansehen

Es wird erwartet, dass Trump seinem ehemaligen Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, folgt und versucht, seinen Fall vom Bundesstaat zum Bundesgericht zu verlagern. Meadows sagte am Montag mehr als vier Stunden lang vor Richter Steve C. Jones vom US-Bezirksgericht aus, der Meadows‘ Antrag auf Verlegung seines Falles vor ein Bundesgericht prüft, wo er dann die Abweisung der Anklage beantragen wird.

Zu den Autoren Amy Gardner arbeitet seit 2005 bei der Post und berichtet derzeit im Democracy Team über Wahlen. Sie gehört zu dem Team, das für die Berichterstattung über den Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 mit dem Pulitzer-Preis für den öffentlichen Dienst 2022 ausgezeichnet wurde. Sie hat 1990 ihren Abschluss an der University of Pennsylvania gemacht und lebt mit ihrem Mann Bob in Arlington, Virginia. Sie haben zwei Söhne. Holly Bailey ist Landeskorrespondentin der Washington Post in Atlanta und berichtet über den Süden. Zuvor war sie in Minneapolis tätig, wo sie über den oberen Mittleren Westen berichtete. Seit 2019 arbeitet sie für die Post als nationale politische Reporterin, die über den Präsidentschaftswahlkampf 2020 berichtet.

In seiner Aussage versuchte Meadows, sich als Trumps Angestellten darzustellen und beschrieb seine Beteiligung an den Bemühungen, Joe Bidens legitimen Sieg in Georgia infrage zu stellen, als Teil seiner Aufgaben als Trumps oberster Berater im Weißen Haus. Seine Anwälte haben argumentiert, dass dies für eine Absetzung auf Bundesebene ausreichen sollte, da er ihrer Meinung nach unter dem Deckmantel seiner Position auf Bundesebene gehandelt hat.

Die Staatsanwälte haben jedoch argumentiert, dass Meadows‘ Bemühungen nach der Wahl gegen das Hatch-Gesetz des Bundes verstoßen haben. Darin wird Regierungsbeamten verboten, ihre offiziellen Funktionen zu nutzen, um eine Wahl zu beeinflussen. Sie sagen, Meadows habe „keinen Unterschied“ zwischen seiner Arbeit im Weißen Haus und der Trump-Kampagne erkennen lassen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 01. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.