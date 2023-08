Donald Trump macht sich Sorgen, wie eine große Orange auszusehen

Von: Daniel Dillmann

Der Ex-Präsident legt sich erneut mit Fox News an. Diesmal ist ein ganz spezielles Foto Anlass für den Ärger Donald Trumps.

Washington, D.C. – Es waren einstmals beste Freunde. Doch diese Zeit scheint längst vorbei. Mittlerweile attackiert Donald Trump in kleiner werdenden Abständen die Verantwortlichen bei Fox News, dem größten und klar konservativ ausgerichteten Fernsehsender der USA. So auch in dieser Woche.

Stein des Anstoßes diesmal: ein Foto, dass der TV-Sender aus Sicht von Donald Trump viel zu oft verwendet. Der ehemalige Präsident meldete sich am Donnerstag auf seinem eigenen Social-Media-Kanal „Truth Social“ zu Wort und setzte zur Tirade gegen Fox News an. Der Sender zeige „absichtlich die absolut schlechtesten Bilder“ von ihm. „Und dann wollen sie, dass ich zur Debatte komme“, ergänzte der aussichtsreichste Kandidat der Republikaner für die US-Wahl 2024 – eine Anspielung auf eine anstehende TV-Debatte, die Fox News organisiert und an der ausgewählte Kandidaten sich den Fragen des Publikums stellen sollen. Trump hatte seine Teilnahme bislang damit abgelehnt, dass sein Vorsprung viel zu groß sei, um mit Leuten wie Floridas Gouverneur Ron DeSantis zu diskutieren.

Donald Trump stört sich am Orangen-Foto auf Fox News

Vor allem ein Foto stößt dem Mann, dem manch einer eine narzisstische Störung unterstellt, auf. „Besonders das große orangefarbene [Foto] mit meinem weit nach hinten gezogenen Kinn“ sei sehr unvorteilhaft für ihn. „Sie denken, sie kommen mit so etwas davon, aber das stimmt nicht“, schrieb Trump vielsagend.

Welches Foto Donald Trump genau meinte, das lässt sich nicht herausfinden. Fotos, die seinen Orange-Teint zeigen, gibt es mehr als genug. Warum seine Haut eine derart sonderbare Färbung aufweist, die anscheinend sogar dem Ex-Präsidenten selbst bereits zur Sorge gereicht, darüber wird spätestens seit 2016 diskutiert. Das Nachrichtenportal Business Insider ist sich sicher, dass es mit billiger Bräunungscreme zu tun hat, welche der selbsternannte Multimilliardär in Massen auf seine Haut schmiere. Andere Medien sehen in dem Orange-Teint den Beweis, dass Trump gerne und viel zu oft ein Solarium nutzt.

Warum ist Donald Trumps Haut orange? Theorien gibt es viele

Andere Gerüchte besagen, die Hautfarbe hänge mit Donald Trumps Ernährung zusammen. Wie bei Flamingos, deren rosa Gefieder mit dem Verzehr von Krabben in Verbindung steht, sei es bei Trump der exorbitante Konsum ganzer Tüten von Cheetos, eine Art Kartoffelchip, deren Farbstoffe tatsächlich wirken, als ob sie Trumps Teint simulieren würden. Das mittlerweile abgeschaltete Nachrichtenportal Splinter hatte zu diesem Zusammenhang sogar einstmals einen Ernährungsexperten befragt, der aber bezweifelte, dass ein Mensch genug Cheetos essen könne, um deren Farbe anzunehmen. Trump selbst gibt auch an, dass seine Schwäche statt Kartoffelchips Cheeseburger seien.

Die Bräunungscreme bleibt also die wahrscheinlichste Erklärung. Vor allem aus einem Grund: alte Fotos aus den 1970ern und 1980ern von Donald Trump. Damals war der Millionärserbe noch ein unschuldiger Immobilienmakler, der sich nicht als US-Präsident inszenierte, sondern stattdessen als New Yorker Playboy. Statt Mauern in Mexiko wollte Trump damals nur Eislaufbahnen im Big Apple bauen. Seine Haut hatte damals die ganz normal kaukasische Färbung, wie man sie bis heute von all seinen fünf Ehefrauen und Kindern kennt. (Daniel Dillmann)