„Ein verdammter Verlierer“: Trump unterliegt vor Gericht gegen die New York Times

Von: Johanna Soll

Eine von Donald Trumps Methoden ist, seine Gegner mit Klagen zu überziehen. Gegen die New York Times ging diese Methode nun nach hinten los. Trump verlor und muss zahlen.

New York City – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat eine Niederlage vor Gericht kassiert. Ein New Yorker Richter wies Trumps Zivilklage gegen die New York Times ab und den Kläger an, alle Verfahrenskosten zu tragen, einschließlich der Anwaltskosten der Beklagten. In der 2021 eingereichten Klage behauptete Trump, die Zeitung, drei ihrer Reporterinnen und Reporter sowie seine Nichte, Mary Trump, seien an einer „heimtückischen Verschwörung“ beteiligt gewesen. Die Zeitung habe private Unterlagen zu seinen Steuerangelegenheiten erhalten wollen.

Laut der Klageschrift habe die New York Times mit Trumps Nichte zusammengearbeitet, um „Unterlagen aus der Kanzlei ihres Rechtsanwalts zu schmuggeln und sie der Zeitung zu übergeben“, trotz einer Geheimhaltungsvereinbarung, die sie 2001 während eines Familienstreits unterzeichnet habe. Ferner behauptete Trump, die Journalistin Susanne Craig und ihre Kollegen David Barstow und Russell Buettner seien „zumindest teilweise durch ihre Schädigungsabsicht motiviert“ gewesen, indem sie über Details seiner Steuererklärungen berichteten, die er nicht habe offenlegen wollen.

Robert Reed, Richter am Supreme Court des Bundesstaates New York, beschrieb die geltend gemachten Ansprüche Trumps in seinem Urteil als nicht im Einklang mit der Verfassung. Er bezeichnete die Recherchen der New York Times als „den Kern der geschützten Ausübung des ersten Verfassungszusatzes“, worin die Rede- und Pressefreiheit garantiert werden. Trump habe laut Reed auch keine ungerechtfertigte Bereicherung oder Verletzung der Sorgfaltspflicht durch die New York Times oder ihre drei Mitarbeitenden nachweisen können.

Ex-US-Präsident Donald Trump erleidet Niederlage vor Gericht gegen die New York Times © SPENCER PLATT / AFP

Mary Trump über ihren Onkel Donald: „Er ist ein verdammter Verlierer“

Die New York Times sei mit der Entscheidung des Richters zufrieden, teilte die Zeitung gegenüber The Daily Beast mit. „Es ist ein wichtiger Präzedenzfall, der nochmals bekräftigt, dass die Presse geschützt ist, wenn sie routinemäßig nachrichtliches Material sammelt, um Informationen zu erhalten, die für die Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung sind.“ Für die Enthüllungsstory von 2018 erhielten Craig, Barstow und Russell 2019 den Pulitzer-Preis.

Während das Gericht Trumps Ansprüche gegen die New York Times und ihre drei Mitarbeitenden zurückwies, steht ein Urteil über die Ansprüche gegen seine Nichte noch aus. Nachdem ihr Onkel im September 2021 seine Klage eingereicht hatte, sagte Mary Trump gegenüber The Daily Beast: „Ich denke, er ist ein verdammter Verlierer und er wird alles auffahren, was er kann. Es ist Verzweiflung. Die Schlinge zieht sich zu und er wirft mit Dreck um sich, damit etwas hängenbleibt.“

In einem derzeit viel beachteten Zivilprozess in New York ist Trump der Beklagte. Klägerin ist die US-Kolumnistin und Autorin E. Jean Carroll, die Schadensersatz vom Ex-Präsidenten fordert, weil er sie Mitte der 1990er Jahre in einer Umkleidekabine eines New Yorker Nobelkaufhauses vergewaltigt haben soll. Trump bestreitet den Vorwurf, nannte ihn zuletzt „lächerlich“ und sagte, Carroll sei „nicht sein Typ“. Allerdings verwechselte er sie auf einem Foto aus der Zeit mit seiner Ex-Frau Marla Maples.