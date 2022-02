Trumps Ex-Anwalt tritt bei „Masked Singer“ auf und sorgt für Protest bei der Jury

US-Fernsehen

Der ehemalige Anwalt von Donald Trump, Rudy Giuliani, nimmt an der Fernsehshow „The Masked Singer“ teil – und sorgt für einen Boykott einiger Juroren.

Los Angeles – Rudy Giuliani, einst Bürgermeister von New York City und späterer Anwalt von Donald Trump, sorgte bei der US-Show „The Masked Singer“ laut amerikanischen Medienberichten für einen Eklat. Die Show, die auch hierzulande mit deutschen Promis im Fernsehen läuft, funktioniert nach folgendem Prinzip: Eine prominente Person tanzt, singt und spricht, mit verzerrter Stimme, auf der Bühne und ist dabei von oben bis unten kostümiert.

Eine Jury muss anschließend herausfinden, wer unter dem Kostüm steckt. Der Star, der am Ende der Episode die wenigsten Stimmen des Publikums ergattern konnte, wird demaskiert. Wie sich jetzt herausstellte, musste Giuliani sich bei der Aufnahme der letzten Episode entblößen. Jury-Mitglieder Ken Jeong und Robin Thicke stürmten laut deadline.com daraufhin aus Protest von der Bühne.

„The Masked Singer“: Ehemaliger Anwalt von Trump äußert sich bisher nicht zu Berichten

Die zwei verbliebenen Jurorinnen, Jenny McCarthy und Nicole Scherzinger, blieben Medienberichten zufolge hingegen sitzen und unterhielten sich mit dem Politiker. Weder der US-Sender Fox noch Rudy Giuliani selbst äußerten sich bislang zu den Berichten. Auch in welchem Kostüm der ehemalige Trump-Anwalt seine Songs zum Besten gegeben haben soll, ist nicht bekannt. Ausgestrahlt werden die Episoden voraussichtlich im März.

Bereits 2020 sorgte in den USA ein Auftritt bei „The Masked Singer“ für Aufsehen, als Sarah Palin, ebenfalls Mitglied der Republikaner, im pinken Bärenkostüm sang und tanzte. Nach ihrem Ausscheiden erklärte Palin, sie habe als „wandelnder Mittelfinger an alle Hasser“ an der Show teilgenommen.

Rudy Giuliani verlor nach Falschaussagen als Trump-Anwalt Lizenz

Rudy Giuliani verlor 2021 nach Falschaussagen als Anwalt des ehemaligen US-Präsidenten Trump vorläufig seine Lizenz. Zudem sorgte er für Kontroversen, als er am 6. Januar 2021 an einer Kundgebung teilnahm, die zu dem Kapitolsturm führte und neben einem Erotik-Shop eine Pressekonferenz hielt. Die Universität von Rhode Island entzog Giuliani derweil die Ehrendoktorwürde. (nak)