Vorbild für Trump? Joe Exotic schmiedet US-Wahl-Kampagne aus dem Knast

Neuer Kandidat für 2024

Tiger-King Joe Exotic meldet sich aus dem Gefängnis zurück. 2024 möchte er in Donald Trumps Fußstapfen treten und US-Präsident werden.

Washington DC - Die US-Wahl 2024 wirft längst ihre Schatten voraus. Donald Trump hat bereits verkündet, dass er trotz seines Alters von 76 Jahren wieder antreten will. Amtsinhaber Joe Biden, nochmal vier Jahre älter, kokettiert ebenfalls mit einer erneuten Kandidatur. Nun meldet mit Joe Exotic eine weitere Persönlichkeit ihre Ambitionen an.

Der 60 Jahre alte „Tiger King“ erlangte durch eine Doku-Serie auf dem Streaming-Portal Netflix internationale Bekanntheit. Die so gewonnene Popularität möchte Joseph Allen Maldonado-Passage, Künstlername Joe Exotic, nun für seine politische Karriere nutzen. Die hatte er bereits vor der Netflix-Show gestartet. Bei der US-Wahl 2016 kandidierte er in Oklahoma und erhielt 962 Stimmen. Zwei Jahre später versuchte er sich bei den Gouverneurswahlen als Kandidat der Libertären Partei im selben Bundesstaat.

Tiger King Joe Exotic will Donald Trump Konkurrenz machen

Doch diesmal steht seine Kandidatur unter einem besonderen Stern: Joe Exotic befindet sich nämlich im Gefängnis, wo er eine langjährige Haftstrafe absitzt. Der „Tiger King“ hatte einen Auftragsmörder engagiert, um eine Konkurrentin zu töten und gegen zahlreiche Tierschutzgesetze verstoßen. Exotic bat den damaligen Präsidenten Donald Trump, ihn zu begnadigen, was der aber ablehnte.

Nun also kandidiert Joe Exotic aus dem Gefängnis heraus. Das erzählte er dem konservativen Nachrichtensender Fox News exklusiv in einem Telefon-Interview. Es sei sein „verfassungsmäßiges Recht“ zu kandidieren und er empfinde es als seine Pflicht. „Jemand muss damit anfangen, Fragen zu stellen.“ Dass selbst die Libertären seine Kandidatur ablehnen, störe ihn nicht.

Im Interview mit Fox News gibt Joe Exotic auch einen Einblick in seine politische Agenda. Hilfe ans Ausland aus den USA, wie aktuell die Ukraine für den Krieg gegen Russland erhält, würde er umgehend einfrieren. Mit Russlands Präsident Wladimir Putin wolle er aber auch nichts zu tun haben. Der sei für ihn ein Kriegsverbrecher.

Kandidiert Donald Trump aus dem Gefängnis? Es wäre nicht das erste Mal

Auch wenn Joe Exotics Chancen auf einen Sieg bei der US-Wahl 2024 eher gering sein dürften - seine Kandidatur aus dem Knast könnte für Donald Trump als Blaupause dienen. Denn auch dem ehemaligen Präsidenten der USA droht aktuell eine Gefängnisstrafe, sollte Staatsanwalt Alvin Bragg wirklich Klage gegen Trump in New York erheben.

So wie nun Joe Exotic könnte auch Trump aus dem Gefängnis weiter kandidieren - und sogar gewinnen. „Es gibt keinen legalen Grund, warum er nicht auch aus dem Gefängnis heraus für das Weiße Haus kandidieren und gewinnen könnte“, sagte Rechtsexperte und Anwalt Mike Davis der Boulevardzeitung New York Post. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass das passiert. 1920 kandidierte Eugene Debs für die Sozialisten, während er in einem Gefängnis in Atlanta saß. Von dort aus erhielt er fast eine Million Stimmen. Debs war 2018 wegen Anstiftung zum Aufruhr nach einer Teilnahme an einer Demonstration gegen den Ersten Weltkrieg verurteilt worden. (Daniel Dillmann)

