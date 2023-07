Donald Trump hat keinen Anspruch auf Immunität mehr

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Das Amt schützte Donald Trump nicht vor dem Vorwurf der Verleumdung. Das Justizministerium bringt den Ex-Präsidenten damit in Bedrängnis.

Washington DC – Die Geschichte des Streits zwischen Donald Trump und der US-Justiz ist um ein Kapitel reicher: Das US-Justizministerium kommt zu dem Schluss, dass dem ehemaligen US-Präsidenten sein Amt im Fall einer Verleumdungsklage wegen sexuellen Missbrauchs keine Immunität zusteht. Anlass für diese Einschätzung bot dem Ministerium eine Verleumdungsklage der Autorin E. Jean Carroll gegen Trump wegen dessen Aussagen in seiner Zeit als Staatsoberhaupt der USA.

Carroll wirft Trump vor, sie 1996 in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt zu haben. Trump bestreitet die Vorwürfe und hatte Carroll mehrfach als Lügnerin bezeichnet, der es nur um die Aufmerksamkeit ginge – Aussagen, die Trump während seiner Zeit im Weißen Haus als auch danach tätigte. Carroll klagte und die Geschworenen sahen es in ihrem Urteil im Mai 2023 als erwiesen an, dass der spätere Präsident die Autorin angegriffen und sexuell missbraucht habe. Trump wurde zur Zahlung von fünf Millionen US-Dollar verurteilt.

Das US-Justizministerium erklärt Donald Trump für nicht länger immun vor Verleumdungsklagen. (Archivbild) © IMAGO/JOHN ANGELILLO

Donald Trump drohen neue Klagen von E. Jean Carroll

Doch Donald Trump zeigte sich davon unbeeindruckt und ging nach dem Urteil weiter verbal gegen Carroll vor. Die Autorin reichte also erneut Klage ein – dieses Mal wegen Verleumdung. Trump wiederum reichte Gegenklage ein. Im Zuge dessen sah sich das Justizministerium veranlasst, seine damalige Entscheidung zu revidieren.

Man habe „festgestellt, dass es keine ausreichenden Beweise für die Schlussfolgerung“ gebe, dass Trump nicht dem amerikanischen Volke gedient habe, indem oder während er den sexuellen Missbrauch an Carroll leugnete. „Obwohl die Aussagen selbst in einem Arbeitskontext gemacht wurden, bezogen sich die Behauptungen, die zu den Aussagen führten, auf einen rein persönlichen Vorfall: einen angeblichen sexuellen Übergriff, der sich Jahrzehnte vor Herrn Trumps Präsidentschaft ereignete“, heißt es in dem Schreiben, das vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt Brian Boynton unterzeichnet worden war und das dem US-Nachrichtenportal Newsweek vorliegt: „Dieser sexuelle Übergriff war offensichtlich nicht berufsbezogen.“

Donald Trump von „persönlicher Kränkung motiviert“

Das Justizministerium nahm dabei auch Bezug auf das Urteil in der Zivilklage E. Jean Carrolls gegen Donald Trump, in dem der Ex-Präsident wegen sexueller Übergriffe verurteilt worden war. Die Verurteilung beweise, dass Trump „durch eine persönliche Kränkung motiviert gewesen sei, die von Ereignissen herrührte, die viele Jahre vor seiner Präsidentschaft stattfanden“.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Die Entscheidung der US-Justiz bedeutet für Donald Trump, dass er auch für Aussagen belangt werden kann, die er während seiner Amtszeit als US-Präsident gemacht hatte. Alle Klagen, die bislang von den US-Gerichten angenommen worden waren, bezogen sich auf Aussagen nach seiner Abwahl.

Trump selbst hat sich bislang nicht zu der Entscheidung des Justizministeriums geäußert. Laut seines Wahlkampfteams hält sich der Favorit im Kampf um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner derzeit in Florida auf. Den in Kürze anstehenden ersten TV-Debatten anderer Kandidatinnen und Kandidaten bleibt Trump derzeit fern. (Daniel Dillmann)