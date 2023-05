Donald Trump Jr. beleidigt aus Versehen den eigenen Vater

Von: Daniel Dillmann

Donald Trump Jr. beleidigt statt Ron DeSantis den eigenen Familiennamen. © Screenshot Rumble

Statt über den Konkurrenten und Familienfeind Ron DeSantis herzuziehen, lästert Donald Trump Jr. in einem Video über den eigenen Vater.

Washington DC - Wer dachte, die technischen Pannen bei der Verkündung von Ron DeSantis, sich um die Präsidentschaftskandidatur zu bewerben, seien das letzte Fettnäpfchen im Vorwahlkampf der USA, dürfte nun eines Besseren belehrt werden. In seiner eigenen Online-Show auf dem Youtube-Abklatsch Rumble beleidigte Donald Trump Jr. seinen eigenen Vater.

Der älteste Sohn des Ex-Präsidenten Donald Trump versuchte eigentlich, Floridas Gouverneur Ron DeSantis zu beleidigen. Stattdessen aber sagte der hochrangige Angestellte des Familienimperiums: „Trump hat das Charisma eines Leichenbestatters und die Energie, die Jeb Bush wie einen Olympioniken aussehen lässt.“ Zuerst darüber berichtet hatte der britische Guardian.

Donald Trump Jr. schimpft aus Versehen über eigenen Vater

Es könnte sein, dass Donald Trump Jr. seinen Wortfehler direkt bemerkte. Eine kurze, und doch spürbar unangenehme Pause nach den Worten lässt das vermuten. Doch ein Trump verbessert sich bekanntlich nicht. Junior machte also einfach weiter und sprach von der „Politik einer [Washington] DC-Ratte“, was sich rein semantisch noch immer auf seinen eigenen Vater bezog.

Während Donald Trump Jr. in älteren Videos auf Rumble noch vor einer Wand voller Sturmgewehre posiert hatte, entschied sich der Hobby-Großwildjäger diesmal für eine unscharf aufgenommene Bücherwand. Seine Laune schien dabei bestens. Ausgiebig machte sich Trump Jr. über Ron DeSantis lustig. Dessen Bekanntgabe, sich um die Nominierung der Republikaner für die Wahl 2024 zu bewerben, war mächtig in die Hose gegangen. In parteiinternen Umfragen liegt DeSantis deutlich hinter Trump. Auch sein Online-Auftritt an der Seite von Twitter-Besitzer und Multimilliardär Elon Musk konnte daran bislang nichts ändern.

Donald Trump Jr. hat drei Argumente gegen Ron DeSantis

Für Donald Trump Jr. hat das drei Gründe. DeSantis sei erstens zu weich in der Frage, ob die USA weiter die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen solle.

Zweitens sei der Gouverneur und ehemalige Kongressabgeordnete zu sehr Berufs-Politiker und „zu wenig MAGA“ - also Vertreter der „Make America Great Again“-Bewegung, die Juniors Vater ins Leben gerufen hatte und die ihm mutmaßlich die US-Wahl 2016 gewinnen half.

Drittens sei DeSantis‘ Stimme einfach „zu feminin“, sagte der Sohn des Mannes, der unlängst dazu verurteilt worden war, wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung einer New Yorker Kolumnistin fünf Millionen Dollar zu zahlen.