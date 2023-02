Studie zum Präsidententag: Donald Trump ist der Beste und der Schlechteste - gleichzeitig

Von: Helmi Krappitz

Teilen

In einer Umfrage wird Donald Trump als bester und schlechtester US-Präsident gewählt – und verdeutlicht die politische Zerrissenheit des Landes.

Washington – Der Präsidententag ist in den USA ein nationaler Feiertag. Zu diesem Anlass wurde eine neue Umfrage über die letzten Präsidenten veröffentlicht, berichtet die Washington Post. Deutlich wird, dass ein ehemaliger US-Präsident die Liste anführt: Donald Trump.

Präsidentschaftsumfrage: Trump ist bester und schlechtester Präsident

Die Studie des amerikanischen Meinungsforschungsunternehmens Rasmussen Reports umfasst Bill Clinton und die folgenden US-Präsidenten. Donald Trump belegt den ersten Platz sowohl als bester und schlechtester Präsident. Washington Post zufolge zeige die Umfrage die politische Zerrissenheit des Landes.

Mit 36 Prozent führt Ex-Präsident Trump die Umfrage-Liste der „besten“ Präsidenten an, gefolgt von Barack Obama mit 30 Prozent. George Bush überzeugte neun Prozent der Befragten. Den letzten Platz teilen sich Bill Clinton und der aktuelle US-Präsident Joe Biden mit acht Prozent.

Auch bei der Frage nach dem schlechtesten Präsidenten der USA führt Trump – mit 41 Prozent. Auf der Rangliste folgt Biden (39 Prozent). Laut Umfrage ist Obama mit fünf Prozent der drittschlechteste Präsident. Danach kommen Bush mit vier und Clinton mit drei Prozent.

Die Umfrage zum Präsidententag zeigt die Zerrissenheit der USA: Trump ist bester und schlechtester Präsident zugleich. © picture alliance/dpa/AP/Alex Brandon

„Nationale Scheidung“: Republikanerin fordert endgültige Spaltung

In der Umfrage wird die politische Zerrissenheit des Landes deutlich. In einen Tweet äußert sich die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene und fordert die endgültige Spaltung der USA. „Wir brauchen eine nationale Scheidung. Wir müssen nach roten Staaten und blauen Staaten trennen und die Bundesregierung verkleinern“, schrieb Greene. „Wir haben genug – von der kranken und ekelhaften Woke-Kultur, die uns unter die Nase gerieben wird, bis zur verräterischen America-Last-Politik der Demokraten“.

Präsidententag: Feiertag zu Ehren von George Washington

Wie die meisten politischen Studien, sei auch diese parteilich beeinflusst. Rasmussen Reports hat die Umfrage anlässlich des Präsidententags erstellt. Demnach legen die meisten Befragten wenig Wert auf die Symbolik des Feiertages.

Der Präsidententag wird am dritten Montag im Februar gefeiert, so US-Botschaft. Der nationale Feiertag ist ein Gedenktag an George Washington, dem ersten Präsident der USA. Vermehrt zählt der Tag als Feier der Geburtstage von Washington, aber auch dem ehemaligen Präsidenten Abraham Lincoln. Im weiteren wird der Feiertag auch genutzt, um die US-Veteranen zu ehren. (hk)