Der Trump-Irrsinn: Was alles in den USA auf den früheren Präsidenten zukommt 

Auf Donald Trump wartet ein ereignisreiches Jahr. Mitten im US-Wahlkampf muss er sich in mehreren Prozessen verantworten. Ob das gut geht?

Washington, D.C. - Zwei Strafprozesse, mehr als 20 Präsidentschaftsvorwahlen oder Vorwahlen: Zumindest auf dem Papier dürfte der März 2024 für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu einem actiongeladenen Schmelztiegel werden. Sein Prozess auf Bundesebene wegen Behinderung der Wahlergebnisse 2020 ist nun für Anfang März angesetzt, sein separater Prozess wegen Geschäftsbetrugs in New York soll später im Monat beginnen, zusätzlich zum wichtigsten Wahltag „Super Tuesday“ und einem Dutzend weiterer Nominierungswahlen in den Bundesstaaten.

Damit Sie den Überblick über die vier - ja, vier - anhängigen Strafverfahren gegen Trump behalten, finden Sie hier eine Übersicht über die Ereignisse der kommenden Woche, gefolgt von einer Zusammenfassung der Ereignisse der vergangenen Woche.



Diese Woche: Mögliche Anklageerhebungen und Urteile gegen Trump

Trump sollte am Mittwoch (30. August) in Georgia vor Gericht erscheinen, um sich zu den Vorwürfen zu bekennen, die gegen ihn wegen seiner Bemühungen, die Wahlergebnisse des Staates für 2020 ungültig zu machen, erhoben wurden. Er entschied sich jedoch, stattdessen schriftlich auf „nicht schuldig“ zu plädieren. Auch bei seinen anderen Anklagen in diesem Jahr hat er auf nicht schuldig plädiert.

Es bleibt abzuwarten, ob ein Bundesrichter in Georgia dem Antrag von Meadows stattgeben wird, seine Anklage wegen Wahlbeeinflussung vor ein Bundesgericht zu bringen. Meadows behauptet, die in der Anklageschrift aus Georgia erhobenen Vorwürfe hätten sich ereignet, als er seine Aufgaben als Bundesbeamter wahrgenommen habe, und er sei daher durch Bundesrecht geschützt. (Einige Rechtsexperten sagen, die Sache sei etwas komplizierter.) Wenn er diesen Kampf gewinnt, wird er vor einem Bundesgericht die Abweisung der Anklage beantragen.



Zur Erinnerung: Nur weil es ein Feiertagswochenende ist, heißt das nicht, dass es keine Neuigkeiten geben wird. Die öffentlichen Gerichtssäle sind rund um die Uhr geöffnet, und Richter und Anwälte können Anordnungen und Anträge veröffentlichen, wann immer sie wollen. Am letzten Tag der Arbeit hat die US-Bezirksrichterin Aileen M. Cannon - die Bundesrichterin, die für den Fall der von Trump als geheim eingestuften Dokumente in Florida zuständig ist - eine wichtige Entscheidung getroffen. Alles Gute zum Special Master Day für alle, die ihn feiern.



Worum geht es in den einzelnen Verfahren gegen Trump?

In Washington, D.C., wird er wegen angeblicher Versuche, das Ergebnis der Wahlen von 2020 zu verfälschen, in vier Punkten angeklagt.

In Florida wird er mit 40 Anklagepunkten konfrontiert, weil er angeblich streng geheime Regierungsdokumente in seinem Haus und in seinem Privatclub aufbewahrt und dann die Forderungen der Regierung nach deren Rückgabe vereitelt hat.

In Georgia wird er in 13 Punkten angeklagt, da die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe versucht, die Wahlergebnisse in diesem Bundesstaat zu verfälschen.

In New York sieht er sich 34 Anklagepunkten im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels während der Wahl 2016 gegenüber.

Fall für Fall: Was letzte Woche geschah

1. D.C.: Bundesverfahren wegen Wahlbehinderung

Die US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan hat den Prozess für den 4. März angesetzt - ein schneller Termin für einen Bundesprozess. Während solche Termine oft nach hinten verschoben werden, zeigt Chutkans Entscheidung, wie sehr sie darauf bedacht ist, diesen Fall noch vor den Präsidentschaftswahlen 2024 vor eine Jury zu bringen.



2. Florida: Bundesverfahren über geheime Dokumente

In der vergangenen Woche war es in Florida relativ ruhig bei den öffentlichen Gerichtsterminen. Wir warten darauf, dass Cannon über den Antrag der Regierung auf eine Anhörung zu einem Interessenkonflikt für einen der Anwälte der Verteidigung entscheidet.

3. Georgia: Fall von Wahlbehinderung im Bundesstaat

Meadows - Trumps letzter Stabschef im Weißen Haus - hat letzte Woche fast vier Stunden lang in einem Bundesgerichtssaal ausgesagt und versucht, einen Richter davon zu überzeugen, dass er nicht wirklich an den Bemühungen beteiligt war, die Wahlergebnisse 2020 zu kippen. Er habe lediglich als Stabschef fungiert, Anrufe und Treffen für den Präsidenten ermöglicht und in seinem Namen Fragen gestellt. Meadows hofft, dass der Richter seinen Fall vor ein Bundesgericht verlagert und die Anklage letztlich abweist.



Trump und fast alle seine Mitangeklagten haben sich bei ihrer ersten Anklageerhebung mit den Staatsanwälten des Bundesstaates Georgia auf eine gerichtlich genehmigte Kaution geeinigt, damit sie während des Gerichtsverfahrens nicht ins Gefängnis müssen. Dies ist bei gewaltlosen Straftaten durchaus üblich. Bei einem Angeklagten war dies jedoch nicht der Fall: Harrison William Prescott Floyd, der beschuldigt wird, in den Wochen nach der Wahl 2020 eine Wahlhelferin im Raum Atlanta belästigt zu haben, verbrachte mehrere Tage im Gefängnis, bevor er sich auf eine Kaution einigte. Er wurde am Mittwoch freigelassen.

Gute Nachrichten für alle, die einen Trump-Prozess von zu Hause aus verfolgen wollen: Der Staatsrichter, der den Fall in Georgia beaufsichtigt, sagte am Donnerstag, dass der Prozess live im Fernsehen und als Online-Stream übertragen werden kann. Wenn der Fall vor einem staatlichen Gericht verbleibt, könnte dies die einzige Gelegenheit für die Öffentlichkeit sein, einen Prozess gegen Trump zu sehen (es sei denn, Sie wollen früh aufstehen und in D.C., New York oder Fort Pierce, Florida, Schlange stehen, um einen der für die Öffentlichkeit reservierten Plätze im Gerichtssaal zu ergattern). In Bundesgerichten sind Kameras im Gerichtssaal in der Regel verboten, und auch der Richter, der Trumps Verfahren im Bundesstaat New York beaufsichtigt, hat sich geweigert, Videoaufnahmen zuzulassen.



4. New York: Staatliches Verfahren wegen angeblicher Fälschung von Geschäftsunterlagen

Diese Bühne war letzte Woche wieder dunkel. Vor Monaten hatte der Richter am Obersten Gerichtshof von New York, Juan Merchan, der in diesem Fall den Vorsitz führt, den Verhandlungstermin auf den 25. März festgelegt. Doch die Durchführbarkeit des New Yorker Prozesses im März wurde infrage gestellt, als Chutkan in Washington D.C. den Prozessbeginn auf den 4. März festlegte. Chutkan und Merchan bestätigten, dass sie miteinander sprachen, bevor Chutkan ihren Termin festlegte, was darauf hindeutet, dass Merchan möglicherweise bereit ist, seinen Termin zu ändern, falls die beiden Verhandlungstermine miteinander in Konflikt geraten sollten. Aber bis März kann noch viel passieren.

Zu den Autoren Devlin Barrett schreibt über das FBI und das Justizministerium und ist der Autor von „October Surprise: How the FBI Tried to Save Itself and Crashed an Election“. Er gehörte zu den Reportage-Teams, die 2018 und 2022 mit Pulitzer-Preisen ausgezeichnet wurden. Im Jahr 2017 war er Mitfinalist für den Pulitzer für Feature Writing und den Pulitzer für internationale Berichterstattung. Perry Stein berichtet über das Justizministerium und das FBI für die Washington Post. Zuvor berichtete sie über das Bildungswesen in Washington. Bevor sie 2015 zur Post kam, war sie Mitarbeiterin der Washington City Paper und schrieb für den Miami Herald. Amy Gardner hat zu diesem Bericht beigetragen.

