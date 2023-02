Trump schimpft über Fox News: Bevorzugt Murdochs Sender Intimfeind DeSantis?

Von: Moritz Serif

Donald Trump, Ex-Präsident, attackiert Fox News und Medienmogul Rupert Murdoch. Der Sender würde positiver über Konkurrent Ron DeSantis berichten.

Mar-a-Lago – Donald Trump, ehemaliger US-Präsident, hat seinen ehemaligen Lieblingssender Fox News erneut angegriffen. Sein Vorwurf: Der Sender würde eine Umfrage unterbewerten. Laut dieser hat Trump einen zweistelligen Vorsprung vor Ron DeSantis, Gouverneur von Florida. Außerdem hatte Trump seine Pläne für 2024 angekündigt.

Fox würde DeSantis „so stark und so sehr fördern, dass nicht viel Zeit für echte Nachrichten bleibt“. „Gibt es nicht ein großes, schönes Network, das gut arbeiten und nebenbei ein Vermögen machen will? FAKE NEWS!“, so der ehemalige Präsident. Laut The Hill hat Trump in den vergangenen Wochen immer wieder Angriffe auf Fox News gestartet.

Trump liegt laut Umfrage vor Republikaner DeSantis

Laut der Umfrage liegt Trump bei 43 und DeSantis bei 28 Prozent der Stimmen. Nikki Haley, ehemalige Gouverneurin von South Carolina, und der ehemalige Vizepräsident Mike Pence kommen auf sieben Prozent der Stimmen. Alles Republikaner. Trump und Haley haben beide ihre Kandidatur um das Amt des Präsidenten bzw. der Präsidentin bekannt gegeben. Ob DeSantis kandidiert, ist noch unklar.

DeSantis hat in den vergangenen Tagen nämlich eine Reihe von Medieninterviews gegeben, um für sein neues Buch zu werben. Zudem hat er angedeutet, dass er noch keine Entscheidung darüber getroffen habe, ob er kandidieren werde. Zurück zu Trumps Vorwürfen: Bevorzugt Fox News tatsächlich DeSantis? Belege dafür kann der Ex-Präsident nicht anführen.

Donald Trump teilt gegen Ron DeSantis und Fox News aus. © Alex Brandon/AP/dpa

Trump: Fox News bevorzugt DeSantis – auch Murdoch erntet Kritik

Trump vertritt jedoch die Meinung, dass der Sender angeblich ein wachsendes Interesse an DeSantis hätte. Auch die New York Post, die dem konservativen Medienmogul Rupert Murdoch gehört, musste sich Kritik gefallen lassen, obwohl Trump von dessen Berichterstattung bei den US-Wahlen 2020 noch profitieren konnte.

Murdoch hatte zugegeben, dass einige seiner Moderator:innen bewusst Lügen in Bezug auf die Präsidentschaftswahl 2020 verbreitet haben. Das geht laut US-Medien aus Gerichtsdokumenten hervor, die eidesstattliche Aussagen des 91-Jährigen von Anfang Februar wiedergeben. „Einige unserer Kommentatoren haben dem zugestimmt“, sagte der Medienmogul demnach mit Blick auf falsche Behauptungen, die Wahl sei dem damaligen Amtsinhaber Donald Trump gestohlen worden. (mse)