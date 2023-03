Donald Trump kehrt zu Fox News zurück: Comeback einer zweifelhaften Partnerschaft?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Das Tischtuch zwischen Fox News und Donald Trump schien nach jahrelanger fast symbiotischer Partnerschaft zerschnitten. Nun gibt es offenbar ein Comeback.

New York – Bei der Verbreitung von Unwahrheiten hatte Donald Trump während und auch nach seiner Amtszeit als US-Präsident einen treuen Verbündeten an seiner Seite: Fox News, den rechten TV-Sender aus Rupert Murdochs Medienimperium. Nachdem die Beziehungen zwischen Fox und dem Ex-Präsidenten deutlich abgekühlt waren, scheint es nun eine Wiederannäherung zu geben: Trump kehrt in verschiedene Formate des Medienunternehmens zurück.

Donald Trump und Fox News: Eine zweifelhafte Partnerschaft könnte eine Neuauflage erleben

Es ist nicht lange her, da hatte Donald Trump noch wütende Kurznachrichten über seine alten Verbündeten in den sozialen Medien abgesetzt. In einer Reihe von Posts hatte er Fox als „RINO-Netzwerk“ und Murdoch als „MAGA hassenden Globalisten-RINO“ bezeichnet. „RINO“ gilt als abwertender Begriff unter Republikanern für Republikaner, die sich vermeintlich „nicht republikanisch“ verhalten. Es handelt sich um einen Schmähbegriff, mit dem vor allem konservative Parteimitglieder ihre liberaleren Mitstreiter bezeichnen. Nun kehrt der Ex-Präsident offenbar zu Fox zurück.

Damals war noch alles harmonisch zwischen Ex-US-Präsident Donald Trump und dem rechten US-TV-Sender Fox News (Foto vom 25. Juni 2020) © Brian Cahn / Imago

Hintergrund von Trumps Wutausbrüchen waren Äußerungen, die Rupert Murdoch, Mitbegründer von Fox und Chef des Mutterkonzerns, im Rahmen einer Klage gegen Fox getätigt hatte. Unter Eid hatte der Medien-Mogul ausgesagt, Trumps Behauptungen über eine „gestohlene“ Wahl nie geglaubt zu haben. Privat soll er den Ex-Präsidenten zudem als „zunehmend verrückt“ bezeichnet haben, so die Medienaufsichtsgruppe und Non-Profit-Organisation Media Matters for America.

Anschließend hatten sich die Beziehungen zwischen Trump und dem Sender deutlich verschlechtert. Nun ist Trump plötzlich wieder in der Show von Moderator Sean Hannity zu Gast, wie der Sender erklärte. Auch ein Radiohost des Medienunternehmens kündigte an, Trump zu interviewen. Es scheint, als hätten die Beziehungen zwischen dem Ex-Präsidenten und dem Medienunternehmen, anders als von manchen Beobachtern angenommen, keinen irreversiblen Schaden genommen. Auch früher hatte es immer wieder Auseinandersetzungen gegeben, bevor beide Seiten wieder zusammenfanden.

Trump und Fox News: Murdoch räumt unsachgemäße Berichte ein

Im Zuge der besagten Ermittlungen hatte Rupert Murdoch eingeräumt, dass Moderatorinnen und Moderatoren des Senders Lügen Donald Trumps zur Wahl 2020 verbreitet hatten. Lange galt Fox News als das persönliche Propaganda-Organ Trumps. Murdoch wehrt sich indes gegen Einschätzungen, der ganze Sender habe Manipulationslügen verbreitet – er sieht einzelne Moderatorinnen und Moderatoren in der Verantwortung. Laut Angaben des Spiegels werden die Namen Sean Hannity, Jeanine Pirro, Maria Bartiromo und Lou Dobbs genannt. Lou Dobbs arbeitet inzwischen nicht mehr für den Sender.

Nun kehrt der Ex-US-Präsident in die Sendung einer der Männer zurück, die offensichtlich bereits in der Vergangenheit seine Lügen verbreitet hatten. Fox News könnte wieder zum „Haus und Hof“-Sender Trumps werden, auch wenn Ron DeSantis zuletzt als der neue Fox-Liebling galt. Klar ist: Auf kritische Fragen wird sich Trump in seinen Gesprächen wohl kaum einstellen müssen. (ales)