Im Wahlwerbespot: Trump-Lobby attackiert „Puddingfinger“ DeSantis

Von: Teresa Toth

Trumps Wahlteam wettert gegen seinen Konkurrenten Ron DeSantis. Ein skurriler Werbespot verbreitet ein Gerücht über die Essgewohnheiten des US-Gouverneurs.

Frankfurt – Ex-Präsident Donald Trump will für die Präsidentschaftswahl 2024 antreten. Schon jetzt läuft der Vorwahlkampf der Republikaner in den USA auf Hochtouren. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, ebenfalls Mitglied der Republikanischen Partei, gilt als Trumps größter Konkurrent. Ein Wahlwerbespot attackiert diesen nun scharf und greift dabei ein Gerücht über den US-Politiker auf.

Wahlwerbespot von Trump: DeSantis soll einen Pudding mit den Fingern gegessen haben

Der republikanische Gouverneur sei in der Vergangenheit dabei gesehen worden, wie er Schokoladenpudding mit seinen Fingern aß. „Ron DeSantis liebt es, seine Finger dorthin zu stecken, wo sie nicht hingehören“, heißt es in dem 30-sekündigen Werbespot. „Und dabei sprechen wir nicht nur von Pudding.“

Mehrere US-Medien berichteten in der Vergangenheit über DeSantis angebliche Finger-Pudding-Mahlzeit. The Daily Beast schrieb in diesem Zusammenhang in einem Artikel von März, dass es dem Republikaner an Sozialkompetenzen mangele. Er würde demnach nicht nur mit den Fingern essen, sondern sich auch an dem Essen anderer bedienen.

Wahlkampf Trump gegen DeSantis: Trumps Lobbygruppe beauftragte den Wahlwerbespot

Während des Wahlwerbespots, der den Titel „Pudding Fingers“ trägt, werden mehrere Negativschlagzeilen über den Gouverneur der republikanischen Partei eingeblendet. So wird DeSantis etwa vorgeworfen, das Renteneintrittsalter auf 70 anheben sowie Ausgaben für die Rentenversicherung und die staatliche Krankenversicherung für Rentner kürzen zu wollen. Während der Einblendungen ist im Hintergrund ein Mann zu sehen, der gierig Schokoladenpudding mit den Fingern isst. Dabei sagt eine männliche Stimme, Ron DeSantis solle seine „Puddingfinger von unserem Geld lassen.“ Der 30-sekündige Clip endet mit „Oh, und jemand sollte diesem Mann einen Löffel geben.“

Donald Trump will erneut Präsident der USA werden und sich mit allen Mitteln gegen seinen Konkurrenten Ron DeSantis durchsetzen. © Darron Cummings/dpa

Der skurrile Werbespot kursiert inzwischen auf Twitter. In Auftrag gegeben wurde er jedoch nicht vom Ex-Präsidenten selbst, sondern von der Lobbygruppe Make America Great Again, die den Rechtspopulisten bei seinem Wahlkampfvorhaben mit Geldern unterstützt. DeSantis, der seine Kandidatur für die Präsidentschaft in den USA noch nicht offiziell verkündet hat, äußerte sich bislang nicht zu dem Clip. (tt)