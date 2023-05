Donald Trump trifft Boris Johnson in Texas: „Ukrainischer Sieg ist elementar“

Von: Linus Prien

Boris Johnson und Donald Trump haben gemeinsam die Lage in der Ukraine diskutiert (Symbolbild). © White House via www.imago-images.de

Boris Johnson und Donald Trump regieren beide nicht mehr. Dennoch treffen sie sich in Texas, um über die Lage in der Ukraine zu sprechen. Für Trump stellt das Thema ein Herausforderung dar.

London - Nicht zuletzt wegen ihres Aussehens wurden Donald Trump und Boris Johnson in der Vergangenheit immer wieder miteinander verglichen. Die beiden konservativen Politiker sind beide nicht mehr in Regierungsverantwortung, wenn auch sich Trump längst wieder im Wahlkampf für die Präsidentschaftswahlen 2024 befindet. Trump und Johnson haben sich laut Politico dennoch getroffen, um den Ukraine-Krieg zu diskutieren.

Boris Johnson hat sich als Premierminister stets für die Ukraine eingesetzt und mehrere Male den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew besucht. Für Donald Trump stellt der Krieg in der Ukraine ein heikleres Thema dar, denn: Viele Rechte in den USA verstehen und einer „America first“ Politik, dass es nicht die Verantwortung der USA sei, die Ukraine zu unterstützen.

Trump und Johnson: „Ukrainischer Sieg ist elementar“

In Texas haben sich, auf Einladung eines proukrainischen Thinktanks, mehrere Politiker und Geldgeber getroffen und haben über die gegenwärtige Lage im Ukraine-Krieg gesprochen. Noch zu Beginn des Monats sagte der ehemalige Präsident der USA, dass er den Krieg innerhalb eines Tages beenden würde: „Ich möchte, dass niemand mehr stirbt. Da sterben Menschen. Russen und Ukrainer, ich möchte, dass es aufhört“. Eine schnelle Lösung des Kriegs ist jedoch nicht in Aussicht - vorausgesetzt die Ukraine soll sein gesamtes Staatsgebiet behalten.

Ein Sprecher von Boris Johnson sagte mit Hinblick auf das Treffen zwischen den beiden ehemaligen Regierungschefs: „Boris Johnson und Donald Trump haben darüber gesprochen, dass ein ukrainischer Sieg elementar ist“, berichtet Politico.

Trump und Johnson: USA und Großbritannien unterstützen Ukraine erheblich

Zwischen Trump und Johnson herrscht mittlerweile eine angespanntere Stimmung, als noch während Trumps Präsidentschaft. Johnsons Regierung sei „links abgebogen“ sagte Trump vor dem Hintergrund, dass Johnson auch auf erneuerbare Energien wie Windkraft setzen wollte. „Sie sind nicht konservativ geblieben“, sagte Trump über die Regierung Johnsons.

Derzeitig unterstützen Großbritannien und die USA die Ukraine erheblich. Unter anderem mit den Kampfpanzern Challanger und Abrams. Der amtierende Premierminister Rishi Sunak knüpft an den Kurs von Boris Johnson an. Die Bidenadministration fährt ebenfalls einen stark Ukraine-freundlichen Kurs. Sollte das Weiße Haus jedoch 2024 wieder von einem Republikaner gewonnen werden, ist unklar, im welchem Ausmaß die Ukraine weiter unterstützt werden würde. (lp)