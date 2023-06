„Schauen Sie sich das an“: Tonband belastet Trump in Affäre um Geheimdokumente

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

In der Anklageschrift wird deutlich, wie Donald Trump mit anderen Personen über die teils streng geheimen Informationen gesprochen hat.

Frankfurt/Washington - Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Die Rede ist von Donald Trump, der sich erneut vor Gericht verantworten muss. In der Affäre um Geheimdokumente ist der frühere US-Präsident in 37 Punkten angeklagt worden. In 31 Punkten geht es dabei um eine illegale Aufbewahrung von Geheiminformationen zur nationalen Verteidigung, was Trump ins Gefängnis bringen könnte, wie aus der am 9. Juni veröffentlichten Anklageschrift hervorgeht. Bereits im April wurde Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar in New York angeklagt.

Ermittlungen gegen Donald Trump - Anklageschrift veröffentlicht

Insgesamt sieben Kategorien von Vergehen werden in der Anklageschrift aufgeführt. Die Bundespolizei FBI hatte im August 2022 sein Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida durchsucht und dort diverse Verschlusssachen beschlagnahmt, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Nach dem Machtwechsel habe Donald Trump keine Befugnis gehabt, geheime Regierungsunterlagen zu besitzen oder aufzubewahren, heißt es in der Anklageschrift. Sein Anwesen Mar-a-Lago sei kein genehmigter Ort gewesen, um die Unterlagen zu lagern.

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, werden mehr als 35 Straftaten zur Last gelegt. © Brian Cahn/dpa

Die Kisten mit Verschlusssachen habe Trump unter anderem in seinem Schlafzimmer, einem Badezimmer, einer Dusche, einem Ballsaal und einem Lagerraum aufbewahrt. Einige Kisten mit Geheimdienstdokumenten seien zeitweise in einem Raum gelagert worden, in dem öffentliche Veranstaltungen abgehalten worden seien. Ein Lagerraum für Dokumente in mehr als 80 Kisten sei über einen öffentlichen Pool-Bereich in Mar-a-Lago einfach zu erreichen gewesen. Trumps Residenz ist kein abgeriegeltes Privathaus, sondern ein Club mit Zimmern für zahlende Gäste und vielen Veranstaltungen wie Hochzeiten.

Geheimdokumente auf privaten Anwesen von Trump: Militärische Informationen

Trump wird unter anderem die vorsätzliche Aufbewahrung von Informationen der nationalen Verteidigung vorgeworfen. Dieser Punkt fällt unter das US-Spionagegesetz und kann bereits allein mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden. In den bei Trump gefundenen Dokumenten ging es laut Anklageschrift unter anderem um Verteidigungsfähigkeiten der USA und anderer Staaten, inklusive nuklearer Waffen, sowie um militärische Schwachstellen in der Verteidigung der USA und ihrer Partner. Aber auch um potenzielle militärische Optionen von nicht genannten Staaten. Andere Dokumente behandelten die ausländische Unterstützung von Terrorangriffen auf die Vereinigten Staaten und „den Zeitplan und Einzelheiten des Angriffs in einem fremden Land“.

Ein Ausschnitt aus der Anklageschrift gegen den ehemaligen Präsidenten Trump. © Jon Elswick/dpa

Geheimdokumente bei Trump - Tonband belastet ehemaligen Präsidenten

In der Anklageschrift wird auch detailliert aufgeführt, wie Donald Trump mit anderen Personen über die teils streng geheimen Informationen sprach oder diese Dritten zeigte. Eine Tonaufnahme dokumentiere etwa ein Zusammentreffen Trumps mit einem Schriftsteller für ein Interview. Dabei habe Trump gesagt, er habe ein „höchst vertrauliches“ Dokument gefunden, in dem es um den Plan des US-Militärs für einen Angriff auf ein Land gehe, dessen Name in dem Text ausgespart werde.

Laut Abschrift der Aufnahme sagte Trump kurze Zeit später: „Das sind geheime Informationen. Schauen, schauen Sie sich das an.“ Keiner der Anwesenden habe eine Berechtigung gehabt, das streng geheime Papier zu lesen. Laut CNN soll es sich auf der Aufnahme um einen Angriff auf den Iran handeln. „Als Präsident hätte ich die Geheimhaltung freigeben können, aber jetzt kann ich es nicht“, soll es auf dem Tonband heißen, wie von CNN beschrieben.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Trump im Komplott: „Ist es nicht besser, wenn es keine Dokumente gibt?“

Trump habe aktiv versucht, die Ermittlungen gegen ihn zu behindern, heißt es in der Anklageschrift weiter. Dazu habe er ein Komplott mit seinem persönlichen Assistenten Walt Nauta geschmiedet, gegen den ebenfalls Anklage erhoben wurde. Trump habe den Mitarbeiter unter anderem angewiesen, Kisten anderswo hinzubringen. Einem Anwalt soll er nahegelegt haben, Unterlagen zu verstecken oder zu zerstören.

Trump soll sich mit seinem Anwaltsteam im Mai 2022 über die Geheimdokumente unterhalten haben - also vor der FBI-Durchsuchung seines Anwesens. Dabei soll er gesagt haben: „Wäre es nicht besser, wenn wir ihnen einfach sagen würden, dass wir hier nichts haben?“ und: „Ist es nicht besser, wenn es keine Dokumente gibt?“

Nachdem Trump im November offiziell verkündet hatte, bei der Wahl 2024 erneut anzutreten, setzte das Justizministerium den unabhängigen Sonderermittler Jack Smith ein, um die politisch heiklen Ermittlungen gegen Trump auszulagern. Smith stellte am Freitag in Washington ein zügiges Gerichtsverfahren in dem Fall in Aussicht und rief die Öffentlichkeit dazu auf, die Anklageschrift in voller Länge zu lesen, um den Umfang und die Schwere der Straftaten zu verstehen. (vk/dpa)