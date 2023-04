Trump verängstigt vor Gericht? Ex-Anwalt ist sicher: „Donald hat die Windeln voll“

Von: Bona Hyun

Ex-Präsident Donald Trump soll wohl die „Windel voll haben“ vor Verlesung seiner Anklage. © Yuki Iwamura/dpa

Ex-Präsident Trump ist auf dem Weg zu seiner Anhörung. Sein früherer Anwalt Cohen vermutet, dass er vor der Verlesung „die Windeln voll hat“.

New York – Mit Donald Trump wird erstmals ein ehemaliger US-Präsident angeklagt. Kurz vor Verlesung einer historischen Anklage gegen den früheren US-Präsidenten in New York haben dessen Anhänger gegen das Verfahren protestiert. Dutzende Unterstützer des Republikaners versammelten sich am Dienstag in unmittelbarer Nähe des Gerichtsgebäudes in Manhattan. Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen vermutet, dass der frühere US-Präsident derzeit ziemlich ungewappnet und ängstlich ist.

Trump auf dem Weg zur Anhörung – Ex-Anwalt: „Donald hat die Windeln voll“

„Donald hat die Windeln voll, denn das ist etwas, das Donald weder verstehen noch bewältigen kann“, sagte Cohen in der MSNBC-Sendung The Beat. Cohen arbeitete zwölf Jahre lang als persönlicher Anwalt eng mit Trump zusammen. „Er glaubt, dass er jede Situation kontrollieren kann. Dies ist eine Situation, über die er keine Kontrolle hat, und das macht ihn krank“, fügte er hinzu. „Ich glaube, er ist im Moment mehr als verängstigt“, sagte Cohen.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag die Anklage gegen Trump verkündet. Zu der Anklageverlesung in Manhattan muss er persönlich erscheinen. Rund 30 Anklagepunkte sollen gegen Trump vorgebracht werden – keiner ist bisher offiziell bekannt. Zum Hintergrund: Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten 2016 ließ Trump Schweigegeld an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die sich auch zur Anklage äußerte, zahlen. Sie hatte behauptet, sie habe Sex mit ihm gehabt.

Anklage gegen ehemaligen US-Präsidenten: Worum es bei den Vorwürfen geht

Trump bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist. Die Zahlung an sich ist nicht illegal. Trump wird Medien zufolge aber wohl vorgeworfen, diese falsch abgerechnet und Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Damit könnte er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Nachdem Trump die Wahl 2016 gewonnen hatte und ins Weiße Haus eingezogen war, beschuldigte die New Yorker Staatsanwaltschaft Anwalt Cohen, die Zahlungen seien unzulässige Wahlkampfspenden gewesen. Ihr Zweck sei es gewesen, vor der Wahl Schaden von Trump abzuwenden.

Cohen bekannte sich damals schuldig und musste in Haft. Er erklärte, er habe auf Trumps Anweisung gehandelt. Solange Trump Präsident war, genoss er Immunität, gegen ihn konnte nicht ermittelt werden. Cohen ist seitdem ein wichtiger Zeuge für die Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten. Es ist offen, ob Trump im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe erhalten würde. Falls ja, so spekulieren US-Beobachter, könnten es bis zu vier Jahre Haft sein. (bohy/mit Material der dpa)