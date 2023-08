Anklage gegen Trump: Twitter muss Unterlagen an Sonderermittler abgeben

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Donald Trump wird die Beteiligung an einer demokratiefeindlichen Verschwörung vorgeworfen. Der Ex-Präsident plädiert auf unschuldig. (Archivfoto) © Elijah Nouvelage/AFP

Im Zuge der Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump muss Twitter nun Unterlagen an das Justizministerium abtreten. Der Inhalt ist bislang unklar.

Washington, D.C. – Während seiner Amtszeit war Donald Trump noch fleißig am Twittern und gab sich seinen Anhängerinnen und Anhängern stets nahbar. Seine jahrelange Twitter-Aktivität könnte dem früheren US-Präsidenten jetzt aber zum Verhängnis werden: In den USA hat Sonderermittler Jack Smith im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Trump Unterlagen von Twitter erhalten.

Das geht aus einem am Mittwoch (9. August) veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Demnach genehmigte ein Gericht Smiths Antrag bereits im Januar. Die Unterlagen waren jedoch unter Verschluss.

Darin heißt es nun, dass der Kurznachrichtendienst Twitter – der seit kurzem X heißt – die Unterlagen erst mehrere Tage nach Auslaufen der Frist komplett vorlegte. Daher wurden gegen das Unternehmen 350.000 US-Dollar (etwa 319.000 Euro) Geldstrafe verhängt.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Donald Trump vor Gericht: Unklar, welche Informationen von Twitter kommen

Dem Gerichtsdokument zufolge forderte Smith Daten und Informationen zu Trumps früherem Twitter-Konto. Darin heißt es außerdem, das Gericht habe einen „hinreichenden Grund für die Durchsuchung des Twitter-Kontos nach Beweisen für Straftaten“ festgestellt. Twitter habe zunächst die Vorlage der geforderten Materialien verzögert und war juristisch dagegen vorgegangen.

Der Sonderermittler untersucht Trumps Versuche, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen, sowie die Affäre um die Aufbewahrung geheimer Dokumente nach dem Ende von dessen Amtszeit. In beiden Fällen ist Trump mittlerweile angeklagt worden. Aus den nun veröffentlichten Gerichtsunterlagen geht nicht hervor, welche Informationen Smith von Twitter bekam.

Der 77-Jährige ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten muss. Der Republikaner, der nach der Wahl im Jahr 2024 wieder ins Weiße Haus will, verlor damals gegen seinen demokratischen Gegner Joe Biden. Trump erkennt diese Niederlage bis heute nicht an und behauptet immer wieder, dass es zu Wahlbetrug gekommen sei – ohne Beweise vorzulegen. Die neue Anklage ist bereits die zweite auf Bundesebene gegen Trump sowie die insgesamt dritte. (nak/dpa)