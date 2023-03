Trump-Anwalt: Anklage gegen Ex-Präsidenten ist „tot“

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Wird Donald Trump in New York angeklagt? Bislang gibt es keine Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft. Der Newsticker.

Update vom Mittwoch, 29. März, 14.42 Uhr: Donald Trumps Social-Media-Post von diesem Mittwochmorgen (US-Ortszeit) ist komplett in Großbuchstaben. In dem Beitrag schreibt er unter anderem, dass er inzwischen „so viel Respekt“ für die Grand Jury gewonnen habe. Die Tirade ist mutmaßlich ironisch gemeint. Den Original-Post bei Truth Social finden Sie hier.

Die aus 23 Mitgliedern bestehende sogenannte Grand Jury entscheidet nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob Anklage gegen den Ex-Präsidenten erhoben wird. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll dies aber nicht mehr in dieser Woche geschehen.

Anklage gegen Trump? „Es sieht so aus, als ob der Fall tot ist“

Update vom Mittwoch, 29. März, 11.45 Uhr: Lindsey Halligan, einer der Anwälte Donald Trumps, erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal Newsmax, die Ermittlungen gegen den ehemaligen US-Präsidenten wegen Schweigegeldzahlungen seien „tot“. Halligan ist der Überzeugung, dass der „schwache“ Fall gegen Trump ohne eine Anklage gegen den Republikaner endet.

„Ich glaube, sie versuchen nur, den Fall am Leben zu erhalten, aber es sieht so aus, als ob der Fall tot ist“, so Halligan. „Wenn nicht, sollte er es sein. [Staatsanwalt] Bragg muss diesen Fall abschließen, aufhören, sich auf jemanden zu konzentrieren, der nicht einmal in New York City lebt, und sich darauf fokussieren, die Einwohner von New York City vor den Gewaltverbrechen zu schützen, die dort geschehen.“

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA. © Evan Vucci/dpa

Anklage gegen Donald Trump? Hängepartie in New York

Update vom Mittwoch, 29. März, 4.00 Uhr: Noch immer keine Entscheidung in New York. Eine mögliche Anklage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen Schweigegeldzahlungen lässt laut Medienberichten weiter auf sich warten. Die sogenannte Grand Jury werde am Mittwoch (29. März) nicht zusammentreten und diese Woche auch nicht über eine Anklage abstimmen, berichteten unter anderem der TV-Sender NBC und der Finanzdienst Bloomberg.

Die aus 23 Mitgliedern bestehende Grand Jury entscheidet nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft, ob Anklage erhoben wird. Trump hatte schon vor anderthalb Wochen behauptet, er solle am Dienstag vergangener Woche festgenommen werden – und rief seine Anhänger zu Protesten auf.

Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

Update, 16.40 Uhr: Am frühen Morgen, genauer, um 3.30 Uhr Ortszeit, hat sich Donald Trump zu Wort gemeldet. Doch statt der möglichen Anklage thematisierte der Ex-Präsident seinen innerparteilichen Rivalen Ron DeSantis. In einem Post auf seiner eigenen Plattform namens „Truth Social“ veröffentlichte Trump einen neuen Spitznamen: Ron Dukakis. Den übernahm Trump von Steve Hilton, Moderator bei Fox News. Am Wochenende hatte Trump mehrfach über DeSantis geschimpft.

Anklage gegen Trump? Verbündeter fürchtet weitaus Schlimmeres

Update, 15.30 Uhr: Donald Trump glaubt schon nicht mehr an eine Anklage. Ein Verbündeter befürchtet dagegen viel Schlimmeres. Der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker und Moderator Alex Jones spekulierte darüber, dass der „Deep State“ bereits die Hinrichtung des Ex-Präsidenten plane. Man werde ihn entweder erschießen oder sein Flugzeug zum Absturz bringen, sagte Jones in seinem Online-Format „Info Wars“ am Sonntag (26. März).

Donald Trump könnte mit Drohungen erneut Gesetze gebrochen haben

Update, 13.20 Uhr: Mit seinen Drohungen gegen Staatsanwalt Alvin Bragg könnte Donald Trump erneut das Gesetz gebrochen haben. Das zumindest sagte Glenn Kirschner, ehemaliger Staatsanwalt und Rechtsexperte der TV-Sender NBC und MSNBC.

In einem Youtube-Video erläuterte Kirschner, Trump habe „mit der Absicht, Alvin Bragg bei der Ausübung seiner offiziellen Pflichten einzuschüchtern“ gegen ein New Yorker Gesetz verstoßen und sich der „Behinderung der Regierungsverwaltung im zweiten Grad“ schuldig gemacht. Es scheint also zu sein, wie die Daily Show am Wochenende feststellte: „Trumps Verbrechen haben nun ihre eigenen Baby-Verbrechen bekommen“.

Update, 11.50 Uhr: Doch nicht nur aus den Reihen der Republikaner kommt Kritik an Alvin Bragg. Der Staatsanwalt wird auch von einzelnen Vertretern der Demokraten attackiert. Der ehemalige Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, bezeichnete die Ermittlungen gegen Donald Trump als „politisch“ und warnte davor, sie würden den „Zynismus und die Spaltung“ in der amerikanischen Politik vorantreiben.

Kritik am Staatsanwalt: Republikaner attackieren Bragg wegen Trump

Update, 10.30 Uhr: Vor allem aus dem Lager der Republikaner muss sich Staatsanwalt Alvin Bragg derzeit vieles gefallen lassen. In einem gemeinsamen Brief forderten die Abgeordneten Jim Jordan, James Comer und Bryan Steil Informationen zu den andauernden Ermittlungen gegen Donald Trump. Bragg aber verneinte diese Forderung.

Vergangene Woche hatten die Republikaner Bragg bereits aufgefordert, vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses zu erscheinen und dort eine Aussage zu machen. Der Staatsanwalt hatte auch das abgelehnt. Die Republikaner besitzen im Repräsentantenhaus seit ihrem Sieg bei den Midterms 2022 eine hauchdünne Mehrheit.

Mögliche Klage gegen Donald Trump: die Hauptrollen

Donald Trump Ex-Präsident und möglicherweise bald Angeklagter in New York Stormy Daniels Pornodarstellerin und Ex-Geliebte von Donald Trump Karen McDougal Nacktmodel und Ex-Geliebte von Donald Trump Michael Cohen Ex-Anwalt Trumps Alvin Bragg Staatsanwalt im New Yorker Bezirk Manhattan

Klage gegen Donald Trump? Finale in New York

Erstmeldung vom 27. März: New York – Auch dieses Mal wartet man in den USA gespannt auf eine mögliche Entscheidung in New York: Wird Alvin Bragg, zuständiger Staatsanwalt im Stadtteil Manhattan, Klage gegen Donald Trump erheben oder nicht? Gegen den Ex-Präsidenten wird in seiner Heimatstadt seit mehreren Jahren wegen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Model Karen McDougal ermittelt.

Mit den Zahlungen, die Trumps damaliger Anwalt Michael Cohen abgewickelt hatte, könnte der ehemalige Präsident gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Ob das für eine Anklage reicht, darüber soll eine Grand Jury entscheiden. Die Geschworenen werden heute (27. März) erneut zusammenkommen und über eine mögliche Klage entscheiden.

Donald Trump bedroht Staatsanwalt in New York

Trump hatte vergangenen Dienstag seine bevorstehende Festnahme bereits verkündet, nur um dann auf einer Wahlkampfveranstaltung am Sonntag in Waco (Texas) zu behaupten, Bragg habe die Anklage gegen ihn längst wieder abgeblasen. Dazwischen drohte Trump dem Staatsanwalt ganz offen mit Gewalt. „Wir werden zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Mit euch an meiner Seite werden wir den tiefen Staat völlig auslöschen“, schrieb Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Das ganze untermalte er mit einem Bild, das ihn selbst mit Baseballschläger in der Hand und neben ihm ein Foto von Staatsanwalt Bragg zeigte. „Tod und Zerstörung“ würden auf falsche Anschuldigungen folgen, so Trump. Bragg und seine Mitarbeiter nannte Trump „menschlichen Abfall“.

Selbst Donald Trumps Anwälte hielten das laut eigenen Aussagen bei den Fernsehsenders Fox News und NBC für keine gute Idee. Das Foto wurde kurz nach Veröffentlichung wieder gelöscht. Die Boulevardzeitung New York Post brachte es dennoch auf ihre Titelseite.

Der 76 Jahre alte Ex-Präsident hatte vergangene Woche mehrfach zu Protesten gegen seine mutmaßliche Verhaftung aufgerufen. Dieser Aufruf hatte auch die Sicherheitsbehörden alarmiert. Bislang sei die Lage aber ruhig, meldeten sowohl das FBI als auch die New Yorker Polizei. Konkrete Bedrohungen seien nicht bekannt.

Klage gegen Donald Trump wäre historisch

Ob aber heute die Entscheidung fällt über eine mögliche Anklage gegen Donald Trump, das ist alles andere als sicher. Mehrere US-Medien berichten, dass weitere Zeugen in New York vernommen werden sollen. Sollte das wirklich der Fall sein, würde die Entscheidung über eine mögliche Anklage ganz sicher verschoben werden. Sollte es aber dazu kommen, hätte Trump erneut etwas Historisches erreicht: Er wäre der erste ehemalige Präsident der USA, gegen den eine Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. (mit Agenturmaterial)