Anklage gegen Trump erhoben: Verbündete schäumen vor Wut

Von: Christian Stör

Donald Trump kann sich auf seine Getreuen verlassen. Nach der neuerlichen Anklage zeigen sie sich entrüstet. Nur Mike Pence sieht die Sache anders.

Washington, D.C. - Donald Trump hat seine Niederlage bei der US-Wahl 2020 bis heute nicht eingestanden. Sein Feldzug gegen den Wahlausgang gipfelte in der beispiellosen Attacke auf das US-Kapitol. Das alles hat nun ein schweres juristisches Nachspiel für den Republikaner.

Der frühere Präsident muss sich wegen Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Fans auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 vor Gericht verantworten. In der 45-seitigen Anklageschrift werden Trump vier formale Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Für zwei der Anklagepunkte drohen Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren.

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl 2020 und der Erstürmung des Kapitols angeklagt worden. © SERGIO FLORES/afp

Donald Trump erneut angeklagt: Stimmen aus den USA

Die Anklage gegen Trump spaltet die politische Landschaft in den USA. Eine Liste der wichtigsten Reaktionen:

Jack Smith und seine Anklage werden für immer als völlige Schande für die Vereinigten Staaten von Amerika in die Geschichte eingehen. Präsident Trump hat unsere Demokratie verteidigt, und wir haben die Pflicht, ihn gegen den Kreuzzug des Tiefen Staates zur Zerstörung unserer Bewegung zu verteidigen.

Wir haben uns völlig daran gewöhnt, dass Präsident Trump wegen „Verbrechen“ angeklagt wird, während Joe Biden jeden Tag das Gesetz umgeht. Keine politisch motivierte Anklage wird meine Meinung ändern.

Als Präsident werde ich beenden, dass die Regierungsmacht als Waffe eingesetzt wird, der FBI-Direktor ersetzt werden kann und ich werde einen einheitlichen Rechtsstandard für alle Amerikaner gewährleisten.

Die heutige Anklage ist eine wichtige Erinnerung: Wer sich über die Verfassung stellt, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein

Diese Anklage ist die bisher schwerste und folgenreichste und wird Generationen von Amerikanern deutlich vor Augen halten, dass niemand, auch nicht der Präsident der Vereinigten Staaten, über dem Gesetz steht.

Kann die Rechtsstaatlichkeit gegen einen ehemaligen Präsidenten und aktuellen Kandidaten durchgesetzt werden? Im Interesse unserer Demokratie muss diese Antwort „Ja“ lauten.

Das Weiße Haus reagierte nicht auf die erneute Anklage gegen Donald Trump. Der amtierende US-Präsident Joe Biden, der Trump kürzlich als „Bedrohung“ für die Nation bezeichnet hatte, setzte seinen Strandurlaub im US-Bundesstaat Delaware fort. (dpa/cs)