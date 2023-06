Trump feiert Geburtstag - doch seine Fans lassen ihn vor Gericht im Stich

Auftritt vor Gericht

Von Christian Stör schließen

Überraschend wenige Menschen gehen in Florida für Donald Trump auf die Straße. Immerhin singen ihm ein paar Fans zum 77. Geburtstag ein Ständchen.

Miami - Im Gerichtssaal gab sich Donald Trump betont gelangweilt. Mit hängenden Schultern saß er auf der Anklagebank, die Arme vor der Brust verschränkt. Zur Sache äußerte sich Trump auch nicht, kein einziges Mal meldete er sich in dem 50-minütigen Termin vor dem Bundesgericht zu Wort. Der frühere US-Präsident tat einfach so, als ginge ihn die Anklage gegen ihn zum Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten nichts an.

Als alles vorbei war, hielt Trump nichts mehr vor Ort. Zusammen mit seiner Entourage rauschte er in einer Autokolonne von vier gepanzerten, schwarzen SUV aus der Tiefgarage, legte dann aber noch einmal einen Stopp in einem kubanischen Restaurant im Stadtteil Little Havanna in Miami ein. Dort ließ er sich von seinen Fans feiern, machte Fotos mit ihnen, schüttelte Hände, reckte den Daumen in die Höhe und lächelte in Kameras.

+ Donald Trump lässt sich nach seinem Auftritt vor Gericht in einem Restaurant in Miami feiern. © Alex Brandon/dpa

Donald Trump zeigt sich nach dem Termin bei Gericht mit seinen Fans

Und Trump gab sich großzügig, orderte Essen für alle Gäste. Es schien fast so, als wollte er schon mal in seinen 77. Geburtstag am 15. Juni hineinfeiern. Die Leute vor Ort waren jedenfalls begeistert und stimmten gleich einmal ein kleines Ständchen für Trump an. „Kämpfen Sie weiter, Sir“, brüllte ein Mann mit Baseball-Kappe - und bekam dafür ein Extra-Foto mit Trump. „Es läuft doch alles großartig“, erklärte Trump der versammelten Presse.

Danach flog er nach New Jersey, wo er sich in seinem Golfklub in Bedminster gewohnt angriffslustig und aggressiv präsentierte. Auch hier setzte das ihm treu ergebene Publikum irgendwann zum Geburtstagsständchen an. „Oh, toll, ein wunderbarer Geburtstag“, spottete er zunächst ein wenig und machte darauf aufmerksam, dass ihm immerhin 400 Jahre Haft drohten. Als Mann der Superlative ließ er es sich dann aber nicht nehmen, den ihm gemäßen Anspruch zu erfüllen: „Wir werden ihn zum größten Geburtstag aller Zeiten machen.“

Proteste gegen Trumps Anklage in Miami fallen winzig aus

Ob Trump wirklich zum Feiern zumute war, weiß niemand. Denn er hätte sich sicherlich wesentlich mehr Unterstützung gewünscht. „Wir sehen uns am Dienstag in Miami!!!“, hatte er seine Fans via Social Truth extra aufgefordert - natürlich in Großbuchstaben. Und auch die Stadt hatte sich für einen gewaltigen Aufmarsch von Trump-Fans gewappnet. „Wir nehmen dieses Ereignis sehr ernst“, erklärte Polizeichef Morales im Vorfeld. „Wir wissen, dass sich die Dinge zum Schlimmsten wenden könnten.“ Es gebe genug Ressourcen für eine Menschenmenge von bis zu 50.000 Protestwilligen.

Das schien eine vernünftige Annahme, immerhin haben bei der US-Wahl 2020 mehr als fünf Millionen Menschen hier für Trump gestimmt. Doch es sollten nicht annähernd so viele kommen. Als Trump sich im Gericht einfand, befanden sich nach Schätzungen von US-Medien etwa zwischen 500 und 2.000 Menschen vor Ort. Die allerdings hielten tapfer ihre Schilder mit eindeutigen Botschaften in die Kameras: „Ich stehe hinter Trump“ oder „Trump, rette Amerika!“ Zu den zuvor befürchteten Ausschreitungen kam es nicht.

Von einer „Kriegsphase“, die der Abgeordnete Andy Biggs herbeireden wollte, war jedenfalls kaum etwas zu spüren. Und auch die Aussage der Republikanerin Kari Lake aus Arizona, wer an Trump herankommen wolle, müsse erst an ihr und an Millionen von Bewaffneten vorbei, scheint übertrieben. Für Donald Trump waren die Proteste im Grunde ein Flop. (cs)

Rubriklistenbild: © Alex Brandon/dpa