Hat Rudy Giuliani ausgepackt? Trumps Ex-Anwalt gerät unter Verdacht

Von: Sandra Kathe

Auch wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol könnte sich Donald Trump vor Gericht verantworten müssen. Aufgrund der Aussage eines Vertrauten?

New York – Eine Stellungnahme vom Dienstag (18. Juli) legt nahe, dass dem abgewählten US-Präsidenten Donald Trump die nächste Klage ins Haus steht. Nun wird fleißig gemutmaßt, was genau das Ermittlungsteam um Sonderermittler Jack Smith von Trumps möglicher Mitschuld am Sturm aufs Kapitol überzeugt haben könnte. Einige US-Medien haben Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani im Verdacht.

Der einstige Bürgermeister von New York City hatte sich erst vor wenigen Wochen einem „freiwilligen“ Interview mit dem Ermittlungsteam gestellt. Nach Informationen der New York Times hat das Gespräch unter dem Schutz eines sogenannten „Proffer Agreements“ stattgefunden. Solche Vereinbarungen nutzen US-Ermittlungsbehörden, um möglicherweise selbst an Straftaten beteiligten Zeugen die Möglichkeit zu geben, Aussagen zu machen, die vor Gericht nicht gegen sie verwendet werden dürfen.

Ebenfalls das Ziel mehrerer Ermittlungen: Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani. (Archivfoto) © Alex Wong/AFP

Trump droht die nächste Vorladung vor Gericht - hat Giuliani zum Kapitol-Sturm ausgepackt?

Am Dienstag hatte Trump auf seinem Twitter-Ersatz Truth Social gewettert, der „gestörte Jack Smith, der Staatsanwalt von Joe Bidens Justizministerium“ habe in einem Brief vom Sonntag angekündigt, dass eine mögliche Beteiligung am Kapitolsturm zum Gegenstand der Jury-Ermittlungen würde. Smith habe ihm nun vier Tage Zeit gegeben, vor einer Grand Jury zu erscheinen.

Das Brisante: Laut Informationen des Senders CNN hat sich ein Anwalt Giulianis bereits geäußert und betont, dass Giuliani, dem ebenfalls eine Beteiligung vorgeworfen wurde, bislang keinen solchen Brief von Smith bekommen habe. Einigen US-Rechtsfachleuten zufolge lässt das womöglich darauf schließen, dass Giuliani Trump in seinem Interview belastet hat.

Giulianis Rolle in den Trump-Ermittlungen: Berater spricht von Lügen und Trumps Unschuld

Giulianis Berater Ted Goodman bestreitet übereinstimmenden Medienberichten zufolge diese Mutmaßungen entschieden: Der Vorwurf, dass Giuliani gegen Trump ausgesagt habe „sei genauso gelogen, wie die Anschuldigung, dass Amerikas Bürgermeister irgendwie ein russischer Agent sei“. Den Spitznamen „Amerikas Bürgermeister“ trug Giuliani in seiner Zeit als New Yorker Stadtoberhaupt zwischen 1994 und 2001 - damals galt der Republikaner in vielen Punkten als vergleichsweise liberal.

„Um sich gegen Präsident Trump zu stellen – wie es sich so viele Anti-Trump-Medien zusammenfantasieren – hätte Bürgermeister Giuliani schon einen Meineid leisten müssen“, schrieb Goodman in seiner Stellungnahme und begründete: „Alle Informationen, die er in diesem Fall hat, belegen die Unschuld von Präsident Trump“.

Der Rechtsexperte Neama Rahmani erklärte wiederum, Giuliani könne im Falle einer Verurteilung Trumps wegen der Beteiligung an einer Verschwörung womöglich selbst belangt werden. In diesem Fall sei eine Kooperation mit den Ermittlungsbehörden häufig „im besten Interesse“ der Betroffenen, sagte er Newsweek. Das US-Justizministerium äußerte sich zunächst nicht. (saka)