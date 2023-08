Historische Anklage: Trump steht in wenigen Stunden vor Gericht

Von: Nail Akkoyun

Wegen seines Feldzuges gegen den Wahlausgang 2020 steht für Donald Trump bereits der dritte denkwürdige Gerichtstermin an. Der News-Ticker.

Washington, D.C. – Nach der beispiellosen Anklage gegen Donald Trump wegen des Vorwurfs der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol muss der frühere US-Präsident erstmals vor Gericht erscheinen. Der Termin zur formalen Vorstellung der Vorwürfe gegen Trump ist für 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ) vor einem Gericht in Washington DC angesetzt. Bislang ist nicht bekannt, ob der Präsidentschaftsbewerber der Republikaner persönlich anreisen oder sich lediglich per Video zuschalten wird.

Trump ist der erste Ex-Präsident in der US-Geschichte, der sich wegen einer mutmaßlichen Straftat vor Gericht verantworten muss – und das gleich in mehreren Fällen. Die neue Anklage ist bereits die zweite Anklage auf Bundesebene gegen Trump, insgesamt ist es die dritte. In den vergangenen Monaten war Trump bereits in zwei anderen Fällen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels sowie wegen der unrechtmäßigen Aufbewahrung geheimer Regierungsdokumente angeklagt worden.

Ex-Präsident Donald Trump begrüßt die Gäste des Lincoln-Dinners der Republikanischen Partei am 28. Juli in Des Moines, Iowa. © Scott Olson/AFP

Donald Trump muss vor Gericht in Washington DC erscheinen

Nun ist er mit den bislang schwerwiegendsten Vorwürfe konfrontiert. In der 45-seitigen neuen Anklageschrift werden Donald Trump vier formale Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Erstmals geht es um mutmaßliche Straftaten während seiner Amtszeit im Weißen Haus. Im Falle einer Verurteilung droht dem 77-Jährigen eine jahrzehntelange Haftstrafe. Expertinnen und Experten zufolge würde eine Verurteilung den Republikaner rechtlich aber nicht davon abhalten, bei der Wahl 2024 anzutreten – zumal höchst fraglich ist, ob bis dahin überhaupt ein rechtskräftiges Urteil vorliegen wird.

Die Anklageschrift hat es für Donald Trump jedenfalls in sich. In 45 Seiten werden konkrete Anklagepunkte genannt. Insgesamt muss sich Trump demnach vier vier Anklagen stellen. Diese lauten:

Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten von Amerika

Behinderung der Verfassungsorgane des US-Kongresses

Versuchte Behinderung der Arbeit des US-Kongresses

Versuchter Entzug der verfassungsmäßig garantierten Rechte zur Wahl

Trump steht erneut vor Gericht: Ex-Präsident weist sämtliche Anschuldigungen zurück

Sollte Trump persönlich zu dem Gerichtstermin an diesem Donnerstag (3. August) erscheinen, hat er zunächst eine Registrierung zu durchlaufen, wie schon bei seinen anderen beiden Gerichtsauftritten. Dabei werden etwa Fingerabdrücke genommen. Üblicherweise werden bei diesen Terminen auch klassische Polizeifotos von Beschuldigten gemacht, oft auch Handschellen angelegt. Auf beides hatten die Gerichte bei Trump bislang verzichtet, das dürfte auch diesmal der Fall sein.

Vor Gericht dürfte Trump dann die Möglichkeit bekommen, sich zu den Vorwürfen gegen ihn zu äußern. Es wird erwartet, dass er wie in den anderen beiden Fällen auf „nicht schuldig“ plädiert. Denn das ehemalige Staatsoberhaupt weist alle Anschuldigungen zurück und wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn als Versuch seiner Gegnerinnen und Gegner, ihn an einem Wiedereinzug ins Weiße Haus zu hindern. Es handele sich um „Erpressung aus dem Biden-Lager“, schrieb er etwa auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social.

Trump soll Verschwörung geplant haben: Ex-Präsident war entschlossen, „an der Macht zu bleiben“

Der zuständige Sonderermittler Jack Smith hatte die Anklage gegen den früheren Präsidenten am Dienstag (1. August) bekannt gegeben. Trump wird beschuldigt, eine Verschwörung orchestriert zu haben, um die Vereinigten Staaten zu betrügen, Wählerinnen und Wählern ihr Wahlrecht zu entziehen sowie ein offizielles Verfahren zu behindern. In der Anklageschrift wird Trump vorgeworfen, er habe trotz besseren Wissens falsche Behauptungen über die Wahl verbreitet und dafür auch Personen im Justizministerium instrumentalisiert. „Trotz seiner Niederlage war der Beschuldigte entschlossen, an der Macht zu bleiben“, heißt es.

Trump habe eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten angeführt. Dabei habe er sich mit sechs Komplizinnen beziehungsweise Komplizen zusammengetan, die in der Anklageschrift nicht namentlich erwähnt sind. Es wird spekuliert, dass es sich unter anderem bei Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani um einen Mitverschwörer handelt.

Trump hatte die Präsidentenwahl 2020 gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Er gestand seine Niederlage aber nie ein, sondern verbreitet seitdem falsche Behauptungen, er sei durch Wahlbetrug um einen Sieg gebracht worden. Der 77-Jährige und sein Umfeld versuchten damals auf diversen Wegen, das Ergebnis nachträglich zu kippen. Der Feldzug gegen den Wahlausgang gipfelte schließlich am 6. Januar 2021 in einem nie dagewesenen Gewaltausbruch: An jenem Tag erstürmten Anhängerinnen und Anhänger Trumps das Kapitol in Washington, wo zu der Zeit Bidens Wahlsieg formal bestätigt werden sollte. (nak/dpa)