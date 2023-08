Der letzte Trump-Verbündete kommt aus dem Gefängnis in Georgia

Washington Post

Nach fünf Tagen Gefängnis ist auch Harrison Floyd wieder frei. Derweil bereiten weitere Verbündete Donald Trumps ihre Verteidigung vor.

ATLANTA - Der letzte Mitangeklagte des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Fall der Wahlbeeinflussung in Fulton County (Ga.) hat sich am Dienstag auf eine Kaution geeinigt, nachdem er das Wochenende im Gefängnis verbracht hatte. Harrison William Prescott Floyd wird beschuldigt, in den Wochen nach der Wahl 2020 einen Wahlhelfer in Atlanta belästigt zu haben. Am Dienstag hinterlegte er eine Kaution von 100.000 Dollar. Aus den Gefängnisunterlagen ging hervor, dass sich Floyd am Dienstag nach 17 Uhr noch immer in Haft befand, und es war nicht klar, wann er entlassen werden würde.

Im Gegensatz zu den anderen Angeklagten in diesem Fall hatte Floyd zunächst keinen Anwalt beauftragt und sich auch nicht an das Büro des Bezirksstaatsanwalts Fani T. Willis gewandt, um eine Kautionsvereinbarung auszuhandeln, bevor er sich am Donnerstag im Bezirksgefängnis stellte. Infolgedessen wurde er fünf Nächte lang im Gefängnis festgehalten - bis Richter Scott McAfee vom Superior Court anordnete, dass ein Pflichtverteidiger sich Floyds Fall annimmt, um eine Kautionsvereinbarung auszuhandeln und ihn aus dem Gefängnis zu holen.

Donald Trumps Verbündeter verbringt fünf Nächte im Gefängnis

Floyd ließ seine Übergabe im Gefängnis per Live-Stream übertragen und wurde von Vollzugsbeamten gezwungen, die Übertragung zu unterbrechen, als er das Gebäude betrat. Floyd war bereits vom Georgia Public Defender Counsel begutachtet worden und wurde nicht als Mandant angenommen - ein Zeichen dafür, dass er möglicherweise finanziell nicht für eine Pflichtverteidigung infrage kam. McAfee schrieb in seiner Verfügung, dass Floyd für die Erstattung an das Büro des Pflichtverteidigers haftbar sein könnte.

Seitdem wurde Floyd jedoch von einem privat praktizierenden Anwalt, Todd Harding, vertreten. Zwei weitere Kanzleien, die Dominion Law Group und die Law Offices of Brandon A. Thomas, führen Online-Spendenaktionen für Floyd durch, die bisher rund 300.000 Dollar eingebracht haben. Keiner der beiden reagierte auf Bitten um eine Stellungnahme.

Floyd seit 2020 für Donald Trumps Team aktiv

Der 39-jährige Floyd, auch unter dem Namen Willie Lewis Floyd III bekannt, ist ein wenig prominenter Akteur, der bei Trumps Kampagne für 2020 geholfen hat, schwarze Wähler anzusprechen. In einem Online-Mitgliederprofil und einer Frage- und Antwortliste, die der University Club of Washington im November 2021 veröffentlichte, wird er als Veteran des US Marine Corps beschrieben, der unter anderem als Maschinengewehrschütze, Scharfschützentrainer und Kampfsportausbilder tätig war.

Floyd wurde Anfang des Jahres beschuldigt, einen FBI-Agenten angegriffen zu haben, der an den parallelen Ermittlungen des Justizministeriums zu den Bemühungen um eine Fälschung der Wahlergebnisse 2020 beteiligt war.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Maryland eingereicht wurde, begaben sich die Agenten am 23. Februar zu Floyds Wohnung in Rockville, MdL, um eine Vorladung der Grand Jury zuzustellen. Die Agenten überbrachten die Vorladung im Rahmen der Ermittlungen von Sonderstaatsanwalt Jack Smith zu den Bemühungen von Trump und seinen Anhängern, die Ergebnisse der Wahl von 2020 zunichtezumachen, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, die anonym bleiben wollten, um die Ermittlungen zu beschreiben. Mit der Vorladung wurde Floyds Erscheinen vor einer Bundesjury in Washington gefordert.

Donald Trmps Mitarbeiter soll FBI-Agenten attackiert haben

In der eidesstattlichen Erklärung wird Floyd beschuldigt, einen Agenten niedergeschlagen und ihn und seinen Kollegen mit Schimpfwörtern beschimpft zu haben.

„WHO THE F--- DO YOU THINK YOU ARE“, soll Floyd geschrien haben, als er mit einem Agenten „Brust an Brust“ stand, nachdem er ihn mit seinem Körper nach hinten gestoßen hatte.

In Georgia wird Floyd wegen organisierter Kriminalität, Verschwörung zur Falschaussage und Beeinflussung von Zeugen angeklagt. Die Anklage geht auf seine angeblichen Bemühungen zurück, zusammen mit einem professionellen Publizisten und einem Prediger eine örtliche Wahlhelferin, Ruby Freeman, unter Druck zu setzen, damit sie fälschlicherweise Wahlstraftaten gesteht, die sie nicht begangen hat. Freeman war das Ziel wiederholter Lügen von Donald Trump und seinen Anhängern in den Tagen und Wochen nach der Wahl 2020. Der ehemalige Präsident erwähnte sie 18 Mal in einem Telefonat mit dem Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, am 2. Januar 2021 und nannte sie einmal eine „professionelle Wahlbetrügerin und Abzockerin“.

Trump-Mitarbeiter machte Witze über prominente Demokraten

In den Jahren 2019 und 2020 half Floyd bei der Leitung der Kampagne „Black Voices for Trump“ der Trump-Kampagne, um die Unterstützung für die Wiederwahl des damaligen Präsidenten zu stärken. Floyd kündigte an, 2019 für den Kongress in Georgia zu kandidieren, zog sich aber innerhalb weniger Wochen aus dem Rennen zurück. Ein Werbespot für seine kurzlebige Kampagne enthielt Bilder von Senator Bernie Sanders (I-Vt.) und der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), bevor er Aufnahmen von Floyd beim Schießen mit einer Waffe zeigte.

Floyds Kautionsvereinbarung in Georgia kam zustande, als eine Handvoll anderer Mitangeklagter Anträge stellte, auf ihre für den 6. September angesetzten Anhörungen zu verzichten.

Team Trump plädiert in Georgia auf nicht schuldig

Die ehemaligen Anwälte der Trump-Kampagne, Ray Smith und Sidney Powell, sowie die Publizistin Trevian Kutti, die wegen ihrer Rolle in der angeblichen Druckkampagne gegen Freeman angeklagt ist, haben sich alle schriftlich für nicht schuldig erklärt.

Powell und der ehemalige Anwalt der Trump-Kampagne, Kenneth Chesebro, haben ebenfalls einen Antrag auf ein schnelles Verfahren in dem Fall in Georgia gestellt. Letzte Woche setzte McAfee für Chesebro einen Verhandlungstermin am 23. Oktober fest. Am Dienstag versuchten Willis und ihr Team von Staatsanwälten, mit McAfee zu klären, ob die Entscheidung des Richters über Chesebros Prozesstermin bedeutet, dass er seinen Fall formell von den anderen 18 Angeklagten abgetrennt hat.

In einem Antrag vom Dienstag bekräftigte Willis, dass sie alle 19 in dem Fall angeklagten Personen ab dem 23. Oktober gemeinsam vor Gericht stellen will, und bat McAfee, Fristen für die Anwälte zu setzen, wenn sie die Fälle ihrer Mandanten von denen Chesebros abtrennen“ wollen.

„Der Staat hält an seiner Position fest, dass eine Abtrennung zu diesem Zeitpunkt unangebracht ist und dass alle Angeklagten gemeinsam vor Gericht gestellt werden sollten, aber das Gericht sollte zumindest den Prozess des Angeklagten Powell und den jedes anderen Angeklagten, der einen Antrag auf ein beschleunigtes Verfahren stellt, auf das gleiche Datum wie den des Angeklagten Chesebro festlegen“, heißt es in dem von Willis und dem stellvertretenden Staatsanwalt Will Wooten unterzeichneten Antrag.

