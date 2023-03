Mögliche Anklage in New York: Könnte DeSantis Trumps Auslieferung verhindern?

Von: Johanna Soll

Ron DeSantis wolle sich bei einer möglichen Trump-Anklage nicht einmischen. Sollte Trump sich dann allerdings nicht freiwillig stellen, müsste er veranlassen, dass dieser ausgeliefert wird.

Tallahassee – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und Floridas Gouverneur Ron DeSantis sind politische Rivalen innerhalb der Republikaner. Bei Trump ist bereits klar, dass er erneut Präsident werden will, DeSantis hat seine Kandidatur bisher noch nicht erklärt. Sollte Trump, wie er selbst vermutet, demnächst in New York City angeklagt werden, könnte sich folgendes Szenario abspielen: Sollte Trump sich nicht freiwillig nach New York begeben, müsste DeSantis ihn von Florida nach New York ausliefern.

Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, ermittelt gegen Trump wegen Verstößen gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze. Dabei geht es um die Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die von Trumps ehemaligem Rechtsanwalt, Michael Cohen, 130.000 Dollar (rund 120.500 Euro) erhalten hat. Trump hatte Cohen das Geld erstattet und behauptet, er habe nichts von der Schweigegeldzahlung gewusst. Er bestreitet auch, eine Affäre mit Daniels gehabt zu haben.

Ron DeSantis, republikanischer Gouverneur des US-Bundesstaats Florida und möglicher Präsidentschaftskandidat © Brian Cahn / Imago

Auf eine mögliche Anklage Trumps angesprochen, sagte DeSantis: „Wir mischen uns in keiner Weise ein.“ Er diffamierte ferner Staatsanwalt Bragg und nannte dessen Ermittlungen „politisch motiviert“ und ein „politisches Spektakel“. Für DeSantis ist eine mögliche Anklage Trumps ein politischer Balanceakt, denn derzeit liegt Trump in vielen Umfragen deutlich vor DeSantis. Dieser könnte noch weiter abrutschen, sollte er den Anschein erwecken, die mögliche Anklage zu befürworten, oder nicht genügend dagegen zu unternehmen.

DeSantis wäre machtlos bei Auslieferungsantrag gegen Trump

Trumps Anwaltsteam hat bereits angekündigt, der Ex-Präsident mit aktuellem Wohnsitz in Florida werde sich freiwillig stellen, sollte er in New York angeklagt werden. Doch gegen einen Haftbefehl, der erlassen werden würde, sollte Trump sich weigern, zur Anklageverkündung in New York zu erscheinen, wäre DeSantis machtlos. Gemäß der Auslieferungsklausel der US-Verfassung muss jeder Bundesstaat jeden Justizflüchtling in Fällen von „Verrat, Verbrechen oder anderen Straftaten“ an einen anderen Bundesstaat ausliefern.

Der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof der USA, hat in dem Grundsatzurteil Puerto Rico v. Branstad von 1987 entschieden, dass Gouverneur:innen der Bundesstaaten keinen Ermessensspielraum haben, um einen Auslieferungsantrag abzulehnen und dass Bundesgerichte bei Bedarf die Auslieferung von Justizflüchtlingen durchsetzen können. Florida hat ein strafrechtliches Auslieferungsgesetz, das den Gouverneur verpflichtet, eine „Person, die vor der Justiz geflohen ist“, festzunehmen und an den betreffenden Bundesstaat auszuliefern.

Ron DeSantis ist promovierter Jurist und war bereits als Staatsanwalt und Militärstrafverteidiger tätig. Ihm dürfte die Rechtslage bekannt sein und auch die Tatsache, dass er als Gouverneur nichts gegen einen Auslieferungsantrag der Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan gegen Trump unternehmen könnte. Ein entsprechender Antrag würde jedoch ohnehin nur erlassen werden, sollte Trump bei einer Anklage nicht freiwillig in New York vorstellig werden.