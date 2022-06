Donald Trump beschimpft Cassidy Hutchinson: „Totale Schwindlerin“

Von: Lukas Zigo

Cassidy Hutchinson macht explosive Aussagen vor dem Ausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol. Donald Trump arbeitet sich an ihrer Aussage ab.

Washington D. C. – Donald Trump war wohl stinksauer. Grund war der Auftritt von Cassidy Hutchinson in Washington, DC. Die Beraterin von Donald Trumps Stabschef Mark Meadows. Sie hatte am sechsten Tag der Anhörungen zum Sturm auf das US-Kapitol explosive Details preisgegeben.

„Ich weiß kaum, wer diese Person (…) ist, außer dass ich sehr negative Dinge über sie gehört habe“, schrieb der ehemalige US-Präsident auf seinem Konto bei Truth Social über Cassidy Hutchinson, die auch als Spezialassistentin von Donald Trump tätig war.

Kapitol-Sturm – Donald Trump wütet nach Hutchinsons Aussage: „Totale Schwindlerin“

Nach ihrer Aussage schrieb sich Trump auf Truth Social seine Frustration in einer Reihe von Beiträgen von der Seele. Nachdem Hutchinsons Aussage Trumps angebliche Gleichgültigkeit gegenüber Gewalt und sein Engagement für falsche Behauptungen über „gestohlene Wahlen“ enthüllt hatten, nannte Trump sie eine „totale Schwindlerin“, eine „drittklassige soziale Aufsteigerin“. Er fuhr fort, sie als „Bullshitartist“ (zu Deutsch: „Bockmist-Künstlerin“) und einen schlechten Umgang zu betiteln.

Donald Trump, der wiederholt sagte, dass er Hutchinson „kaum“ kenne, behauptete auch, dass er ihre Bitte, nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus für sein Büro in Florida zu arbeiten, „persönlich“ abgelehnt habe.

Kapitol-Sturm: Donald Trump arbeitet sich an Hutchinsons Aussage ab

„Warum wollte sie mit uns gehen, wenn sie uns so schrecklich fand?“, schrieb er. „Ich verstehe, dass sie sehr verärgert und wütend war, dass ich nicht wollte, dass sie mitgeht oder Mitglied des Teams wird. Sie ist ein schlechter Umgang!“

Dabei wollte es der ehemalige Präsident der USA nicht belassen. In einem anderen Posting behauptete Trump, er habe sich „nie über die Menschenmenge beschwert, sie war riesig“. Weiter schrieb er: „Ich habe nicht gewollt oder verlangt, dass wir Platz für Leute mit Waffen machen, um meine Rede zu sehen. Wer würde das jemals wollen? Ich nicht!“

Trump behauptete fälschlicherweise, es seien keine Waffen im Kapitol „gefunden oder mitgebracht“ worden. Unter den Dutzenden von Personen, die im Zusammenhang mit dem Anschlag angeklagt sind, sollen nach Angaben des US-Justizministeriums verschiedenste, nicht nur Schusswaffen, sondern auch Messer, Schläger und andere Behelfswaffen getragen werden. Mehrere Personen werden beschuldigt, Schusswaffen auf dem Gelände des Kapitols getragen oder in der Nähe gelagert zu haben.

Kapitol-Sturm: Trump nennt Hutchinsons Aussage „krank“ und „betrügerisch“

Hutchinson behauptete auch, Trump habe versucht, ins Lenkrad des Präsidentenwagens (bekannt als „Das Biest“) zu greifen. Trump nannte ihre Aussage „krank“ und „betrügerisch“. „Es wäre gar nicht möglich, so etwas Lächerliches zu tun“, so Trump.

Die Anhörung des Ausschusses des Repräsentantenhauses am 28. Juni sollte verdeutlichen, wie nahe Hutchinson der Reaktion der Regierung auf den Angriff am 6. Januar stand, da sich ihr Büro in unmittelbarer Nähe des Oval Office in einem gut besuchten Teil des Weißen Hauses befand. (lz)