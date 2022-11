Trump feilt am Comeback 2024: Pence findet dafür deutliche Worte

Von: Tim Vincent Dicke

Teilen

Die Trump-Kandidatur für 2024 stößt vielen Republikanern sauer auf. Pence kommt aus der Deckung hervor. Der News-Ticker

Comeback 2024: Donald Trump hat beschlossen, bei der US-Wahl 2024 erneut anzutreten.

Donald Trump hat beschlossen, bei der US-Wahl 2024 erneut anzutreten. Kritik aus den eigenen Reihen: Bei den Republikanern ist der umstrittene Politiker nicht mehr unantastbar.

Bei den Republikanern ist der umstrittene Politiker nicht mehr unantastbar. Ehemaliger Vizepräsident: Mike Pence distanziert sich von seinem früheren Chef.

Washington, D.C. – Die Zeiten, in denen Donald Trump bei den Republikanern unantastbar schien, sind vorbei. Grund sind die Ergebnisse seiner Kandidatinnen und Kandidaten bei den Midterm-Elections, die mehr schlecht als recht abgeschnitten haben. Nun kommen viele Konservative mit Trump-Kritik hervor, die sich früher gerne an der Seite des früheren US-Präsidenten gezeigt haben.

So auch der frühere Vizepräsident Mike Pence. In einem Interview des TV-Senders ABC machte Ex-Vize Pence deutlich, dass er wie Trump selbst eine Kandidatur für den Chefsessel im Weißen Haus erwäge. Er zeigte sich auch bereit, gegen seinen einstigen Weggefährten anzutreten. Letztlich müsse das amerikanische Volk darüber entscheiden, ob Trump noch einmal Präsident sein könne. Er denke aber, dass es in der Zukunft bessere Alternativen geben werde.

Mike Pence und Donald Trump waren früher unzertrennlich. (Archivbild) © Evan Vucci/dpa/AP

Gleichzeitig nutzte Pence die Chance, sich erneut von seinem früheren Chef zu distanzieren. Das ABC-Interview zeigte, wie Trumps Verhalten während des Angriffs seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 zum Bruch des Vize mit dem Präsidenten führte. Trumps damalige Äußerungen und Verhalten seien gefährlich gewesen, sagte Pence. „Es war klar, dass er beschlossen hat, Teil des Problems zu sein.“

Trump tritt 2024 wieder an: Pence distanziert sich

Auf die Frage, ob sein ehemaliger Chef noch einmal Präsident werden sollte, sagte Pence: „Das ist Sache des amerikanischen Volkes. Aber ich denke, dass wir in Zukunft eine bessere Wahl haben werden. Die Menschen in diesem Land kommen eigentlich ganz gut miteinander aus, wenn man sich aus der Politik heraushält. Und ich gehe davon aus, dass sie wollen, dass ihre nationalen Führer dasselbe Mitgefühl und dieselbe Großzügigkeit des Geistes widerspiegeln.“

Donald Trump tritt wieder an - doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Pence fügte hinzu, dass er nicht wisse, was Trump genau am Tag der Erstürmung des Kapitols getan habe – er könne es sich nicht erklären, warum der damalige Staatschef nicht das Heft des Handelns in die Hand nahm, um den wütenden Mob im Kongressgebäude der USA zu stoppen. (Tim Vincent Dicke mit Agenturen)