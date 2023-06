Ukrainische Spezialeinheiten liefern sich Gefecht mit russischem Boot

Die Südfront im Ukraine-Krieg befindet sich in Cherson. Die ukrainischen Streitkräfte vermelden von dort nun Verluste für Russland.

Cherson – Die Ukraine vermeldet einen erfolgreichen Hinterhalt gegen russische Angreifer. An der Südfront in der Region Cherson hätten die Streitkräfte ein russisches Boot auf dem Fluss Dnepr gesichtet. „Unsere Einsatzkräfte eröffneten sofort das Feuer auf die Eindringlinge und töteten ihren Kommandanten sowie den Bootsmann“, hieß es in der Pressemitteilung auf Telegram.

Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben vom 30. Mai über russische Verluste im Ukraine-Krieg zunächst nicht.

Frontlinie im Ukraine-Krieg in der Region Cherson

Der Fluss Dnepr (ukrainisch: Dnipro) ist die größte Wasserstraße der Ukraine. Er verläuft auch durch die im Ukraine-Krieg umkämpfte Region Cherson mit der gleichnamigen Hauptstadt. Der mehrere Hundert Meter breite Strom bildet aktuell die Frontlinie zum russisch besetzten Teil des Gebiets.

In Cherson sind bereits alle Fahrten von Booten und Schiffen verboten worden. Die Anordnung soll der Sicherheit der Zivilbevölkerung dienen und bis zum Auslaufen des Kriegsrechts gelten. Ausnahmen gibt es nur für die Streitkräfte der Ukraine und Experten des Wasserschutzes.

Anzeichen für ukrainische Gegenoffensive in Cherson

Im vergangenen November hatten die Truppen von Kremlchef Wladimir Putin die Gebiete nördlich des Dnepr geräumt – auch Cherson. Dabei sprengten sie mehrere Brücken. Seitdem gibt es regelmäßig Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Truppen auf den Inseln im Unterlauf des Flusses.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa von Ende April wird das Südufer des Dnepr noch von den Russen kontrolliert. Es gab aber Berichte über kleinere Landungsoperationen ukrainischer Soldaten am Südufer – das nährte Annahmen, dass die ukrainische Armee bei ihrer angekündigten Gegenoffensive gegen Russland auch Vorstöße über den Fluss unternehmen könnte. (frs mit dpa)