Putins Vertrauter im Ukraine-Krieg verwundet

Von: Stefan Krieger

Der ehemalige russische Raumfahrtchef wird bei einer Geburtstagsfeier durch einen Granatsplitter verletzt. Die Ukraine übernimmt die Verantwortung.

Donezk – Dmitri Rogosin, der ehemalige Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos, war einer von zwei russischen Staatsbürgern, die verletzt wurden, als die von Moskau kontrollierte Stadt Donezk am Mittwoch (21. Dezember) unter Beschuss von ukrainischen Truppen geriet. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf staatliche russische Quellen.

Rogosin wurde verwundet, als ein ukrainischer Granatenangriff das Restaurant traf, in dem er seinen Geburtstag feierte. Dies bestätigt die unabhängige russische Nachrichtenagentur SOTA. „Am Rücken verwundet. Ich werde überleben“, zitierte SOTA Rogosin mit den Worten. „Das Schrapnell [ging] einen Zentimeter an meiner Wirbelsäule vorbei.“

Dmitri Rogosin: Bei Geburtstagsfeier von Schrapnell verletzt

Rogosin, der auch ehemaliger stellvertretender Ministerpräsident Russlands und ein enger Vertrauter von Wladimir Putin ist, hatte am Mittwoch seinen 59. Geburtstag gefeiert. Russische Nachrichtenagenturen berichteten, dass Rogosin und mehrere andere Personen, darunter Witali Chotsenko, ein in der Ukraine geborener Politiker, der als Chef der prorussischen Regierung von Donezk dient, in einem Hotel verwundet wurden. Reuters sprach davon, dass ein russischer Parlamentarier noch vor Ort andeutete, die ukrainischen Soldaten hätten das Gebäude aufgrund eines eindeutigen Hinweises über die Veranstaltung angegriffen.

Auch Rogosin selbst hatte ähnliche Theorien zu dem „gezielten“ Angriff auf seine Person verbreitet. Der ukrainische Grenzschutzdienst kommentierte dies jetzt laut newsweek.com mit den Worten: „Natürlich haben wir auf dich geschossen, du Idiot, du hättest die Grenze nie überqueren dürfen.“ So jedenfalls lautete die Kernaussage des ukrainischen Grenzschutzdienstes in einer Erklärung zu Dmitri Rogosins Verletzung.

Der Raum, in dem die Geburtstagsfeier angeblich stattfand. © IMAGO/Sergey Averin

„Der staatliche Grenzschutzdienst hat festgestellt, dass der russische Staatsbürger Rogosin die ukrainische Grenze illegal überquert hat. Wir waren nicht in der Lage, dem Täter das [schriftliche] Protokoll persönlich zu übergeben, weshalb es ihm während seiner Geburtstagsfeier von besorgten Kameraden ‚überreicht‘ wurde“, schrieb die Behörde in einer Mittelung.

Rogosin selbst bleibt dabei, dass man ihn verraten habe: „Wir haben monatelang in diesem Hotel gelebt, und nicht ein einziges Mal hat der Feind geschossen“, sagte er. (skr)