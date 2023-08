Digitalbudget steht auf der Kippe

Von: Daniel Roßbach

Das Bundesinnenministerium von Ministerin Nancy Faeser will für das Digitalbudget kein neues Geld bereitstellen. © Imago

Innerhalb der Ampel-Koalition wird Kritik an ihren eigenen Sparplänen laut. Die Mittel für die Digitalisierung der Verwaltung drohen im Haushalt 2024 massiv gekürzt zu werden.

Dass die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP offenbar finanzielle Kürzungen bei der Digitalisierung plant, schafft Unmut innerhalb der Koalitionsfraktionen. „Wir hätten uns das Digitalbudget weiter gewünscht“, sagt der Bundestagsabgeordnete Tobias Bacherle (Bündnis 90/Die Grünen) der FR. Dass es auch im Bereich der Digitalisierung zu Kürzungen kommt, ergebe sich aus dem Festhalten der Ampel an der „schwarzen Null“, so Bacherle.

Dieser Sparzwang führe dazu, überflüssige Projekte auf den Prüfstand zu stellen, könne aber auch sinnvollen und nötigen Zukunftsinvestitionen die Finanzierung kosten. Die fast vollständige Streichung neuer Mittel für die Umsetzung des sogenannten Onlinezugangsgesetzes (OZG) hatte in dieser Woche Kritik hervorgerufen. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass dafür statt 373 Millionen Euro wie im Jahr 2022, 2024 nur noch drei Millionen Euro im Haushalt vorgesehen sind. Die Budgets für andere Digitalisierungs-Projekte sollen ebenfalls deutlich reduziert werden.

Das für das Digitalbudget zuständige Innenministerium verweist darauf, dass für die Digitalisierung der Verwaltung 2024 Geld zur Verfügung stehen soll, das in den vergangenen Jahren nicht abgerufen wurde. Dabei handele es sich um Mittel in Höhe von 300 Millionen Euro. „Das mildert die Kürzungen, aber nur, wenn dieses Geld dann auch wirklich zweckgebunden eingesetzt wird“, so Bacherle, der Mitglied im Parlamentsausschuss für Digitalisierung ist. Zudem stelle sich die Frage, warum das Geld zuvor nicht in Anspruch genommen wurde und ob die Voraussetzungen dafür nun bestehen.

Erfolgloses Digitalgesetz

Das 2017 verabschiedete OZG war eigentlich schon 2022 ausgelaufen. Die Ziele des Vorhabens wurden in dieser Zeit aber bei weitem verfehlt. Noch immer sind, dem Innenministerium zufolge, nur 120 von 581 Verwaltungsprozessen so weit digitalisiert, dass Anträge und Nachweise vollständig digital eingereicht und bearbeitet werden können. Daher wird aktuell im Parlament über eine Fortführung oder Neufassung des Programms diskutiert.

Ohne ein Nachfolgegesetz für das OZG und eine langfristige Finanzierung seien Projekte schwer planbar, so Bacherle. Priorität bei der Digitalisierung in Deutschland müssten die Modernisierung der Verwaltung, Ressourcen für KI-Technologie und der Glasfaser-Ausbau haben. Deutschland liege im europäischen Vergleich im hinteren Mittelfeld. Es gebe in diesen Bereichen große Unzufriedenheit bei den Bürger:innen.