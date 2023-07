„Die wissen, dass sie sich nicht mit Ronaldo vergleichen können“

Von: Günter Klein, Frank Hellmann

Wechselt gerne die Haarfarbe und kämpft gegen Diskriminierung: Megan Rapinoe, Weltmeisterin mit den US-Kickerinnen. © AFP

Nia Künzer und Bernd Schmelzer sprechen über die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern und die Chancen auf einen WM-Sieg.

Frau Künzer, Herr Schmelzer, Sie haben einen sehr provokanten Titel für Ihr Buch gewählt: „Warum Frauen den besseren Fußball spielen“. Werden nicht wieder viele Männer zuerst die Nase rümpfen?

Nia Künzer: Natürlich wollen wir einen Reflex auslösen. Dann kommt ja gleich: ‚Und die verlieren doch immer noch gegen eine A-Jugend!‘ Wir wollen einerseits provozieren, andererseits argumentieren wir damit, dass fast 18 Millionen beim EM-Finale der Frauen im letzten Jahr eingeschaltet haben – mehr als bei jedem WM-Spiel der Männer. Die EM hat ein breites Publikum auch sportlich überzeugt. Fußball mit weniger Unterbrechungen, mit weniger Aggressionen. Dazu die Leidenschaft, die Nahbarkeit und eine Atmosphäre im Stadion, die oft als angenehmer, weil entspannter und familiärer als bei den Männern empfunden wird. Da kommen also einige Gründe zusammen.

Nia Künzer, 43, ist als Golden-Goal-Schützin der Weltmeisterschaft im Jahr 2003 berühmt geworden. Auch von vier Kreuzbandrissen hat sie sich nicht unterkriegen lassen. Als langjährige ARD-Expertin begleitet sie aus dem NDR-Studio in Hamburg das Turnier, leitet im Hauptberuf in Gießen ein Dezernat für Flüchtlingsangelegenheiten und gehört dem Vorstand der Schlappekicker-Aktion der FR an. © IMAGO/Sportfoto Zink / Peter Kot

Früher gab es eine Riesenkluft: Die Frauen wurden in Serie Welt- und Europameister, doch danach in der Bundesliga haben sich wieder nur 150 Menschen auf einen Dorfplatz verirrt.

Warum hat Platz zwei bei der EM so viel mehr ausgelöst als vorangegangene Turniere, die sportlich erfolgreicher verliefen?

Bernd Schmelzer: Früher gab es eine Riesenkluft: Die Frauen wurden in Serie Welt- und Europameister, doch danach in der Bundesliga haben sich wieder nur 150 Menschen auf einen Dorfplatz verirrt. Jetzt ist alles professioneller in der Bundesliga. Sie haben einfach vieles richtig gemacht, haben sich getraut, mit Marketingmaßnahmen Leute in die Stadien zu locken, dabei auch in die Männer-Arenen in München, Wolfsburg und Frankfurt zu gehen. Da wurden richtige Pflöcke eingehauen.

Was trauen Sie den DFB-Frauen bei der WM zu? Ist die Mission vom dritten Stern nicht zu gewagt?

Künzer: Es ist ein Blick in die Glaskugel. Das Potenzial ist sicher vorhanden, aber es muss halt auch alles zusammenpassen. Der Anspruch muss sein, die Gruppe zu gewinnen. Aber wenn in der K.-o.-Runde Brasilien käme, wäre das ein Gegner mit brutaler Qualität. Da braucht das deutsche Team schon einen sehr guten Tag. Bei der EM haben sie es geschafft, immer wieder auf Rückschläge zu reagieren. Es ist Aufgabe des Trainerteams, diese Mannschaft wieder im Laufe des Turniers ans Limit zu führen.

Bei den Männern wirkten die gesellschaftspolitischen Stellungnahmen speziell vor der WM in Katar bemüht. Frauen erscheinen glaubwürdiger. Ist das immer noch so?

Schmelzer: Auf dem Medientag in Herzogenaurach habe ich gefragt: Bereitet ihr solche Auftritte vor? Die Frauen sagen durch die Bank: Nein, wir wollen uns die Spontaneität nicht nehmen. Die unterhalten sich auf einer Pressekonferenz wie mit Familie, Freunden oder innerhalb der Mannschaft – man hat das Gefühl, dass es nicht vorformuliert und auswendig gelernt ist.

Bernd Schmelzer, 57, begleitet für die ARD als Reporter seit 1995 den Frauenfußball und kommentierte unter anderem das EM-Endspiel 2022 zwischen England und Deutschland mit einer Einschaltquote von 18 Millionen. Er wird bei dieser Weltmeisterschaft erneut vor Ort berichten. © IMAGO/Ulrich Wagner

Vieles am Fußball der Frauen erscheint authentisch, sogar liebenswürdig – doch kann er sich das bewahren angesichts seines Strebens nach gleichwertiger Bezahlung?

Schmelzer: Equal Pay ist mehr ein Medienthema als ein internes. Unter den Spielerinnen geht es darum, dass man ihre Arbeitsbedingungen angleicht. Da geht es um die Trainingsmöglichkeiten, Physiotherapie, Infrastruktur, die Weiterentwicklung von Liga und Vereinen und, da die Hälfte der Bundesliga-Spielerinnen nebenbei arbeiten geht, um ein Grundgehalt. Die wissen, dass sie sich nicht mit Cristiano Ronaldo vergleichen können.

Künzer: Sie sollten sich die Ursprünglichkeit erhalten und nicht durch die Management-Mangel gedreht werden.

Sie haben vor 20 Jahren für den WM-Sieg 15 000 Euro bekommen, die DFB und Deutsche Sporthilfe aufgebracht haben. Jetzt winken jeder WM-Spielerin durch die Fifa schon 28 000 Euro nur für die Teilnahme, das Doppelte fürs Achtelfinale, mehr als 250 000 Euro für den Titel.

Künzer: Für die Spielerinnen freut es mich total. Ich sage aber trotzdem – und das habe ich auch betont, als Olaf Scholz via Twitter Equal Pay bei der EM verlangte – dass es nicht erste Prämisse sein kann, dass 23 Nationalspielerinnen ein sorgenfreies Leben haben. Und bei der Fifa sollte man erwähnen: Wer sieben Milliarden Euro im Jahr einnimmt, kann sich diese Prämien auch leisten.

Es war früher oft selbst bei Länderspielen sehr provinziell. Es kam mal vor, dass der ARD-Kommentator während eines Spiels von der Trainerbank direkt von Bundestrainerin Silvia Neid angesprochen wurde: ,Nicht so laut, Bernd, ich muss mich konzentrieren.‘

Schmelzer: Das ist meine Lieblingsgeschichte. Und das liegt auch nicht Jahrhunderte zurück, sondern nur ein paar Jahre und war bei einem Qualifikationsspiel in Wales für ein großes Turnier. Doch wir saßen da wirklich auf einer Pferdekoppel, das Podest für uns war direkt über der Trainerbank aufgebaut.

Was erwartet das TV-Publikum nun bei der WM? Im Buch schreiben Sie, das Budget der Öffentlich-Rechtlichen Anstalten betrage nur ein Zehntel von dem einer Männer-WM.

Schmelzer: Das wird man bei den Übertragungen nicht großartig merken, und wir werden Moderation, Experten und Beiträge haben. Es wird kein Studio vor Ort geben, personell ist nur ein Bruchteil dessen unterwegs wie bei einer Männer-WM, das liegt aber auch am Zeitunterschied. Den Leuten in Deutschland stehen kurze Nächte bevor, sie sollten um 16 Uhr schlafen gehen und ab 2 Uhr das erste Spiel gucken. Ich gehe davon aus, dass Deutschland seinen Biorhythmus umstellt (lacht).