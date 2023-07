„Die Taliban immer weiter zu isolieren, führt in eine Sackgasse“

Von: Philipp Hedemann

In Kabul tragen viele Frauen nicht Burka, sondern lange schwarze Mäntel und schwarze Kopftücher. „Ihr mutiges Auftreten ist ein Zeichen des Protests“, sagt Elke Gottschalk. © AFP

Elke Gottschalk von der Welthungerhilfe über nachlassende internationale Hilfsbereitschaft und die Folgen, Frauen, die trotz Verbots arbeiten und mögliche Risiken feministischer Außenpolitik.

Frau Gottschalk, Sie kommen gerade aus Afghanistan zurück. Wie ist die humanitäre Lage im Land?

Laut den Daten des Welternährungsprogramms und anderer UN-Organisationen können sich bis zu 90 Prozent der Bevölkerung nicht mehr gesund ernähren, zwei Drittel der Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Afghanistan gehört derzeit zu den sechs schlimmsten Hunger-Hotspots der Welt.

Was hat zu dieser katastrophalen Lage geführt?

Es kommt ganz viel zusammen. Das Land ist von multiplen und komplexen Krisen betroffen. Afghanistan ist der „perfect storm“. Im Land herrscht bereits seit Jahren eine Dürre, die Ernten vernichtet. Das Klima-Phänomen El Niño könnte zwar dazu führen, dass es bald heftige Niederschläge gibt. Allerdings werden die ausgetrockneten Böden das Wasser wohl nicht aufnehmen können. Überschwemmungen und weitere Ernteverluste werden die Folge sein. Zur Dürre kamen Corona und dann – vor knapp zwei Jahren – die Machtübernahme der Taliban. Allein im Jahr 2021 ist die Wirtschaft deshalb um rund 30 Prozent eingebrochen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Lage weiter verschärft.

Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine?

Das Welternährungsprogramm bezog bis zum Kriegsausbruch Getreide und Speiseöl aus der Ukraine. Mit Beginn des Krieges wurden die Lieferketten zunächst unterbrochen. Drastische Preissteigerung führten dazu, dass es deutlich teurer wurde, Menschen zu versorgen. Zudem liegt die politische Aufmerksamkeit der EU, der Vereinten Nationen und der internationalen Gemeinschaft jetzt klar auf der Ukraine. Afghanistan ist in Diplomatie und Politik aus dem Fokus geraten. Leider gehen die meisten Experten davon aus, dass die humanitäre Situation sich in den nächsten Monaten weiter verschlechtern wird.

Elke Gottschalk (60) ist Agrarwissenschaftlerin und Regionaldirektorin der Welthungerhilfe für Asien. © welthungerhilfe

Warum glauben sie, dass alles noch schlimmer wird?

Unmittelbar nach der Machtübernahme der Taliban hat die internationale Gemeinschaft das Land zunächst stark unterstützt. Man wollte zwar nicht die Taliban stärken, wusste aber auch, dass man die Bevölkerung nicht im Stich lassen konnte. Darum wurden Wege gefunden, wie man an den neuen Machthaben vorbei UN- und Nichtregierungsorganisationen finanzieren konnten, die sich um humanitäre Hilfe, Gesundheitsförderung und Bildung kümmerten. Aber jetzt ist der finanzielle Bedarf dieser Organisationen viel höher als die bislang gemachten Zusagen.

Warum nimmt die Hilfsbereitschaft ab?

Vor der Machtergreifung der Taliban wurden rund 75 Prozent des afghanischen Staatshaushaltes von der internationalen Gebergemeinschaft finanziert. Diese Mittel standen von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Verfügung. Weil die Taliban die Menschen-, vor allem die Frauenrechte extrem einschränken, ziehen sich immer mehr Geber zurück. Nach dem Motto: Wenn die Taliban sich offensichtlich nicht um die Menschenrechte scheren, setzen wir die begrenzten Mittel eben woanders ein.

Und die Bevölkerung zahlt die Rechnung?

Ja, leider. Das Welternährungsprogramm, das in den letzten Jahren in Afghanistan Millionen Menschen versorgt hat, hat gerade bekannt gegeben, dass dem Programm im September das Geld ausgeht, es voraussichtlich ab Oktober in Afghanistan niemanden mehr versorgen kann. In den letzten beiden Monaten mussten jeweils vier Millionen Menschen aus der Versorgung rausgenommen und Rationen reduziert werden.

Hat die Welthungerhilfe nach der Machtübernahme der Taliban darüber nachgedacht, sich aus Afghanistan zurückzuziehen?

Wir arbeiten seit Anfang der 90er Jahre mit einem eigenen Büro in Afghanistan. Auch unter der ersten Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 waren wir vor Ort. Aber als die Taliban vor zwei Jahren erneut die Macht übernahmen, haben wir uns natürlich gefragt: Was können wir unter den neuen Rahmenbedingungen noch machen? Bleiben oder zurückziehen – beide Optionen lagen auf dem Tisch. Aber uns war schnell klar: Die afghanische Bevölkerung braucht unsere Unterstützung jetzt dringender denn je. Wir können jetzt nicht sagen: Das ist uns zu kompliziert, wir ziehen uns zurück. Wir arbeiten in vielen Ländern unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen und finden immer einen Weg, zu helfen. Darum haben wir uns schnell für „stay and deliver“ entschieden. Bleiben und liefern.

Wie arbeiten Sie jetzt in Afghanistan?

Wir sind derzeit mit rund 200 nationalen und sechs internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort. Wie für fast alle internationalen Organisationen waren wir nicht wirklich auf den schnellen Fall Kabuls am 15. August 2021 vorbereitet. Wir haben zwei bis drei Monate gebraucht, um uns neu aufzustellen. Zuvor haben wir vor allem langfristige Entwicklungszusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährungssicherung, Ressourcenschutz und Berufsbildung betrieben. Doch die internationalen Geber wollen diese Zusammenarbeit mit den Taliban nicht. Darum haben wir unser Programm in sehr kurzer Zeit fast komplett auf humanitäre Hilfe umgestellt. Der Bedarf war riesig.

Wie helfen Sie den Menschen?

Zunächst haben wir hauptsächlich Nahrungsmittel verteilt, vor Einbruch des in Afghanistan harten Winters auch Heizmittel und warme Kleidung. Wir haben allerdings bald auf Bargeldverteilungen umgestellt. Das ist einfacher und effizienter und stützt die heimische Wirtschaft. Die Märkte vor Ort funktionieren. Außerdem wissen die Menschen selbst am besten, was sie brauchen.

Was machen Sie noch?

Indem wir Bäuerinnen und Bauern unter anderem Saatgut, Dünger, Hühner, Tierfutter für Ziegen und landwirtschaftliche Geräte zur Verfügung stellen und sie darin unterstützen Getreide anzubauen und Gemüsegärten anzulegen, verbessern wir ihre Widerstandsfähigkeit und versetzen sie in die Lage wieder besser selbst für sich zu sorgen. In sogenannten „Cash for work“-Programmen erhalten Menschen Geld dafür, dass sie soziale Infrastruktur wie Bewässerungssysteme wiederinstandsetzen.

Wie leiden Frauen und Mädchen unter den Taliban?

Für die Frauen und Mädchen hat die Machtergreifung der Taliban katastrophale Folgen. Unter den Taliban gibt es besonders radikale Kräfte, die Frauen komplett aus dem öffentlichen Leben verbannen und in den häuslichen Raum zurückdrängen wollen. Die Taliban wollen so die Identität der Frauen eliminieren. Darunter leiden die Frauen natürlich extrem, da ihnen so Lebensentwürfe und Zukunftsperspektiven genommen werden.

Aber zumindest in Kabul sieht man doch noch viele Frauen auf den Straßen, oder?

Das stimmt. Es hat mich überrascht, auch Frauen ohne männliche Begleiter zu sehen. Viele von ihnen tragen nicht Burka, sondern lange schwarze Mäntel und schwarze Kopftücher, einige sogar bunte Kopftücher. Ihr mutiges Auftreten ist ein Zeichen des Protests. Die Frauen wollen sich nicht unsichtbar machen lassen. Einschränkend muss ich aber auch sagen: Ich war auf meiner letzten Reise nach Afghanistan nur in Kabul. Auf dem Land sieht man wohl weniger Frauen auf der Straße, und wenn dann mit Burka.

Die Taliban verbieten Frauen auch, zu arbeiten ...

Ja, als erstes haben die Taliban ihnen verboten, in Ministerien zu arbeiten. Dann wurde Mädchen und Frauen der Besuch weiterführender Schulen und Universitäten untersagt, schließlich wurde ihnen verboten, für Nichtregierungsorganisationen und die Vereinten Nationen zu arbeiten.

Musste die Welthungerhilfe deshalb alle Mitarbeiterinnen entlassen?

Nein, wir haben keine einzige Frau entlassen – und das werden wir auch nicht tun. Für diese klare Haltung haben wir auch die Unterstützung unserer Geber.

Bringen Sie die Frauen so nicht in Gefahr?

Das ist tatsächlich ein Dilemma. Viele unserer Mitarbeiterinnen sind die alleinigen Ernährerinnen ihrer oft großen Familien. Sie sind sich des Risikos bewusst, aber sie wollen und müssen arbeiten. Wir haben sie deshalb mit Solarpaneelen und Datenpaketen ausgestattet, so dass sie mit ihren Laptops von zu Hause arbeiten können. Aber viele empfinden die erzwungene Isolierung als sehr dramatisch.

Die Taliban setzen das Arbeitsverbot für Frauen also nicht rigoros durch?

Nein. Sie wissen, dass wir Frauen brauchen, um besonders von Hunger betroffene Frauen und Familien zu erreichen. Es sind schwierige Aushandlungsprozesse, und wir bekommen von den Taliban nie etwas Schriftliches und Langfristiges, aber durchaus Zusagen, dass unsere Mitarbeiterinnen an einen bestimmten Tag an einem bestimmten Ort an einer Verteilung teilnehmen können.

Man kann also mit den Taliban verhandeln?

Ja, denn die Taliban gibt es nicht. Die Dekrete wie das Verbot, dass Frauen nicht bei NGOs arbeiten dürfen, kommen von der politisch-religiösen Führung und dem Emir in Kandahar. Die Hauptstadt der Taliban ist 500 Kilometer von Kabul entfernt. Theoretisch sollen die Ministerien in Kabul umsetzen, was die Führung in Kandahar beschließt, aber das ist nicht immer der Fall. Es gibt bei den Taliban unterschiedliche Strömungen. Wir haben kaum Einblick, was in Kandahar passiert, aber ich gehe davon aus, dass sehr viele Taliban gegen ein Bildungs- und Arbeitsverbot für Frauen sind.

Unter Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze möchte Deutschland eine feministische Außen- und feministische Entwicklungspolitik betreiben. Profitieren Frauen und Mädchen in Afghanistan davon?

Leider nicht. Im Gegenteil! Mit der radikalen Einschränkung der Frauen- und Mädchenrechte geben die Taliban Deutschland und anderen Gebern ein Argument, die begrenzten Mittel eher in Ländern einzusetzen, in denen Frauen mehr Rechte haben. Da Frauen und Mädchen in Afghanistan zu den vulnerabelsten Gruppen gehören, leiden sie am stärksten unter den Mittelkürzungen. So erreicht man also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen möchte. Darum sollte humanitäre Hilfe sich nach der Bedürftigkeit, nicht nach politischen Prinzipien richten.

Was braucht Afghanistan jetzt am dringendsten?

Langfristige internationale Unterstützung. Denn perspektivisch müssen wir von der humanitären Hilfe wieder zu langfristigen Entwicklungsprojekten kommen. Verteilungen sind jetzt zwar notwendig, aber überhaupt nicht nachhaltig. Wir müssen die Menschen wieder in die Lage versetzen, sich selber besser helfen zu können.

Aber dazu muss man mit der Regierung zusammenarbeiten. Wollen Sie mit den Taliban kooperieren?

Mir geht es um die Menschen in Afghanistan, und ich plädiere auch dafür, realistisch zu sein. Die Taliban sind derzeit an der Macht. Mit diesem Faktor müssen wir umgehen. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, Gesprächskanäle offen zu halten und Verhandlungen und Dialog zwischen der Zivilgesellschaft, den Taliban und der UNO zu intensivieren. Für die Entwicklung des Landes wäre es auch sehr wichtig, einen Friedensprozess aufzusetzen und sich zu überlegen, wie man 150000 Kämpfer demobilisieren und in die Gesellschaft integrieren kann.

Sie plädieren für Friedensverhandlungen mit den Taliban?

Mir ist klar, dass es keine Friedensverhandlungen geben kann, solange die Taliban nicht international anerkannt sind. Die Fronten im öffentlichen Diskurs sind so verhärtet, dass das derzeit überhaupt nicht zur Debatte steht. Aber die Taliban immer weiter zu isolieren, führt auch in eine Sackgasse.

Haben die Taliban denn überhaupt Interesse an einer langfristigen Entwicklungszusammenarbeit?

Das ist schwer zu beurteilen. Sie sind jetzt seit fast zwei Jahren an der Macht. Sie übernehmen unter anderem die Verantwortung für die Sicherheit und die Erhebung von Steuern. Darin sind sie teilweise besser als die von ihnen gestürzte Regierung. Aber die Grundversorgung überlassen sie – wie die Regierungen zuvor – weitestgehend internationalen Gebern und Organisationen. Doch in Anbetracht der dramatischen humanitären Situation glaube ich, dass sie in Zukunft von der eigenen Bevölkerung stärker zur Verantwortung gezogen werden. Wir erklären den Taliban deshalb immer wieder: Wie funktioniert Entwicklungshilfe? Welche Prinzipien hat humanitäre Hilfe? Warum wehren wir uns gegen politische Einflussnahme? Ich habe das Gefühl, dass es zumindest zum Teil erfolgreich ist.

Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Hatten Sie Angst, als Sie jetzt in Kabul waren?

Ich hatte wesentlich weniger Angst als bei meinen vorherigen Reisen nach Afghanistan. In den 90er Jahren fühlte Kabul sich an wie eine Todeszone an. Aber dieses Mal hatte ich überhaupt kein Bedrohungsgefühl. Man merkt sofort: Das Land ist nicht mehr im Krieg, das Straßenbild ist nicht mehr so militärisch geprägt. Es gibt viel weniger Anschläge. Bislang war es für unsere Mitarbeitenden die größte Gefahr, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, wenn mal wieder eine Bombe hochging. Die Taliban haben dem Land eine Art von „Frieden“ gebracht. Das ist eine Errungenschaft. Auch wenn es nur ein „negativer Friede“, also die Abwesenheit von Gewalt ist.