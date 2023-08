„Die Situation ist sehr schlecht“

Von: Sereina Donatsch

Für Insekten, auch für Wespen, ändern sich durch den Klimawandel Lebensräume, ökologische Gleichgewichte werden gestört. © Eibner/Imago

Der Insektenforscher Roland Mühlethaler erklärt, wie der Klimawandel Ökosysteme für Insekten zerstört und was das für uns bedeutet .

Herr Mühlethaler, wie geht es unseren Insekten?

Nicht gut. Wir haben im Rahmen des Forschungsprojekts DINA – Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen – von 2019 bis 2023 Insekten in verschiedenen Naturschutzgebieten in ganz Deutschland studiert und festgestellt, dass die Situation leider immer noch sehr schlecht ist und die Bestände auf einem sehr tiefen Niveau sind.

Was heißt das?

Das bedeutet, dass es weniger Insekten gibt, vor allem in Bezug auf die Masse, aber auch weniger Arten. Was die Zahlen betrifft, kann ich noch keine genaueren Angaben machen, da wir gerade dabei sind, die Daten zu veröffentlichen. Das Niveau ist jedoch so niedrig wie die letzten Messjahre, die vom Entomologischen Verein Krefeld aufgezeichnet wurden. Die 2017 veröffentlichte Studie zeigt einen Rückgang der Fluginsekten-Biomasse in 63 deutschen Schutzgebieten von 76 Prozent (im Hochsommer bis zu 82 Prozent) zwischen 1989 und 2016.

Was hat das für Folgen?

Es gibt weniger Futter, da Insekten am Anfang der Nahrungskette stehen. Dadurch fehlt vielen Vögeln, Fledermäusen und anderen Insektenfressern die Lebensgrundlage. Zu diesen Insekten gehören natürlich auch wichtige Blütenbestäuber wie Schmetterlinge, Fliegen, Käfer, Wespen, Hummeln oder Bienen. Mittlerweile ist belegt, dass viele dieser Insekten durch die Klimaerwärmung von einem Abwärtstrend betroffen sind.

Was können wir gegen das Insektensterben unternehmen?

In erster Linie müssen wir die weitere Zerstörung der Landschaft verhindern und da ist der Habitatverlust natürlich ein wichtiges Thema: Viele Insekten sind auf ganz bestimmte Lebensräume angewiesen, die gerade durch die intensive Landwirtschaft verschwinden. Zudem erfüllen die Naturschutzgebiete ihren Zweck nur bedingt, da die äußeren Einflüsse so stark sind, dass sie weit in die Schutzgebiete hineinreichen, also etwa Dünger oder Pestizide.

Kommen auch andere Insekten aus dem Süden zu uns, die das Aussterben mancher Arten ausgleichen könnten?

Ja, die globale Erwärmung führt dazu, dass mehr Insektenarten aus dem Süden hierherkommen. Auf den ersten Blick könnte man dies als positiv ansehen, da die Zahl der Insekten zunimmt. Gleichzeitig verschwinden aber ans kühlere Klima angepasste Insektenarten, denen dann nichts anderes übrig bleibt, als entweder weiter nach Norden oder höher in die Berge zu ziehen. Irgendwann ist aber der Gipfel erreicht und es geht nicht mehr weiter und irgendwann verschwinden die Insekten.

Warum ist es problematisch, wenn manche Insektenarten aus dem Süden bei uns Gefallen finden?

Sie können teilweise Krankheiten übertragen, wie beispielsweise die Tigermücke. Sie hält sich schon lange in Süddeutschland auf, hat sich aber ausgebreitet und wurde auch in Berlin gesichtet. Sie kann Gelbfieber oder andere Krankheiten übertragen – auch solche, die in Deutschland ausgerottet waren, wie Malaria, könnten wieder auftauchen. Wie schnell so eine Ausbreitung stattfinden kann, sieht man anhand der aus dem Mittelmeergebiet stammenden Nosferatu-Spinne. Sie kommt inzwischen in fast ganz Deutschland vor. Spannend ist vor allem, wie sich die Spinne von den Städten aus verbreitet: Diese bieten meist bessere Bedingungen, sind quasi kleine Wärmeinseln, und von dort aus breitet sie sich Richtung Norden aus. Bei der Tigermücke wird dasselbe geschehen, da bin ich mir sicher.

Ein Insekt, das es in Deutschland schon lange gibt und oft als lästig empfunden wird, sind Wespen. Aber dieses Jahr gibt es deutlich weniger davon, oder?

Ja, das kann sein, aber es ist noch nicht in Zahlen belegt worden. Bisher hatten wir eine relativ kühle und feuchte Periode. Wespen fliegen unter diesen Bedingungen nicht gerne. Zudem ernähren sie sich im Frühjahr und Frühsommer von tierischen Proteinen, etwa Raupen und Fliegen und versorgen ihre Larven mit dieser Nahrung. Im Spätsommer, wenn es keine Nachkommen mehr gibt, brauchen die erwachsenen Tiere eigentlich nur noch Energie. Sie nehmen dann Zucker als Nahrung zu sich, was natürlich auch mal ein Stück Kuchen oder Eis bedeutet. Und oft nehmen wir sie auch erst dann stärker wahr.

Welche weiteren Auffälligkeiten gibt es aktuell?

In diesem Jahr soll es außerdem mehr Hornissen geben. Ich kann es zwar noch nicht in Zahlen bestätigen, aber im Rahmen unserer bundesweiten Insektenzählaktion – die wir seit fünf Jahren organisieren und die letzte Woche zu Ende ging – wurden sehr viele Hornissen gemeldet. Dieses Insekt war fast ausgestorben und steht daher unter strengem Schutz. Offenbar hat dies zu einem Anstieg des Bestands beigetragen. Und wo es mehr Hornissen gibt, gibt es in der Regel auch weniger Wespen, denn Hornissen fressen Wespen.

Ist insgesamt damit zu rechnen, dass die Zahl der Wespen mit der Wärme steigen wird?

In Deutschland sind die Kolonien relativ klein, weil Wespen nur ein Jahr lang leben. Im Frühjahr baut die Königin ein Nest und gründet eine Kolonie. Das Wespenvolk stirbt aber im Herbst wieder ab. Nur die Jungköniginnen überwintern und gründen im nächsten Jahr ein neues Nest. Wenn die Temperaturen steigen und die Winter mild sind, können sie mehrjährige Völker bilden, etwa wie in Neuseeland. Die Gemeine Wespe wurde dorthin verschleppt und bildet riesige Kolonien mit über 100 000 Individuen. Zum Vergleich: Bei uns sind es so 3000 – 5000 Tiere. Sie stellt dann für andere Insektenarten eine erhebliche Gefahr dar. Wenn es bei uns wärmer wird, haben wir also auch ein Problem.

