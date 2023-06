Die sinnlose Überschwemmung

Von: Dmitri Durnjew

Teilen

Satelitenaufnahme der Staumauer des Kachowka-Sees kurz vor dem Dammbruch. Die Gischt im Dnipro zeigt, wo der Bruch geschehen wird, rechts sieht man, wie die Wassermassen sich zur Mitte hin konzentrieren. © afp

Der Damm von Kachowka birst und Moskau und Kiew überhäufen einander mit Vorwürfen. Vorteile für die Kriegsführung bringt das keinem der Kontrahenten.

Am Morgen ragten ein paar Turmspitzen aus dem grauen Nass. „Das Wasserkraftwerk und die Oberfläche des Kachowker Meeres liegen jetzt auf einer Höhe“, kommentiert jemand auf Telegram. Andere Bilder zeigen, wie sich schäumende Wassermassen durch eine Dutzende Meter breites Lücke im Staudamm ergießen.

In der Nacht zu Dienstag riss eine Explosion eine große Lücke in die Mauer des Wasserkraftwerkes am Dnipro in der Südukraine. Der Staudamm wurde zum Teil weggespült. In Nowa Kachowka, einer Kleinstadt fünf Kilometer unterhalb des Damms, stieg der Wasserspiegel um 10 Meter, in der 60 Kilometer entfernten Gebietshauptstadt Cherson um zwei Meter. Tausende mussten evakuiert werden.

Von sechs Kraftwerken am Dnipro ist Kachowka mit einem Fassungsvermögen von 18 Kubikkilometern das größte. Es liegt am weitesten flussabwärts und ist das einzige, das russische Truppen besetzt halten.

Die Ukraine wirft den russischen Besatzern vor, sie hätten den Staudamm in die Luft gejagt. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj zerstörten sie gegen drei Uhr Ortszeit die Konstruktion durch eine „innere Sprengung“. Militärsprecherin Natalja Gumenjuk sagte „Radio Swoboda“, das russische Militär versuche, die Wasserfläche des Dnipro in der Region Cherson zu vergrößern, damit ukrainische Kräfte den Fluss nicht überqueren.

Russische Medien wie die Staatsagentur Tass dagegen unterstellten den ukrainischen Streitkräften zunächst, sie hätten nachts den Staudamm beschossen, vermutlich mit Raketenwerfern. Dabei seien mehrere Schleusentore zerstört worden, ein unkontrollierter Abfluss habe begonnen. Später wurde in Russland die Version laut, ein ukrainischer Sprengtrupp habe den Damm zerstört. „Man kann jetzt eindeutig sagen, dass es sich um eine vorsätzliche Diversion seitens der Ukraine handelt“, meinte Kremlsprecher Dmitrij Peskow. Die Folgen der Überschwemmung sind noch nicht absehbar. Nach Angaben des ukrainischen Premierministers Denis Schmygal sind 14 Ortschaften zumindest zum Teil unter Wasser, mehr als 80 könnten noch überschwemmt werden. Diese Zahl nannte auch die russische Zeitung „Kommersant“. Von Opfern unter der Bevölkerung ist noch nichts bekannt.

Der Dammbruch bedroht auch die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja, das mit Wasser aus dem Stausee gekühlt wird; schlimmstenfalls kann es zur Kernschmelze nun kommen. Allerdings schätzt Rafael Grossi, der Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation, diese Gefahr noch als gering ein.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidentenbüros sollen bereits 150 Tonnen Maschinenöl durch die Überschwemmung in den Dnipro geraten sein, 300 Tonnen Schmieröl könnten dem noch folgen. Und laut Energieministerium droht eine Überschwemmung des Chersoner Wärmekraftwerks; schon am Dienstag waren 12 000 Haushalte in der Stadt schon ohne Strom.

Ob die Wasserversorgung der Krim leiden wird, ist fraglich. Laut Dmitri Leontjew, dem prorussischen Bürgermeister von Nowa Kachowka, zweigt der Nordkrim-Kanal oberhalb des zerstörten Damms vom Fluss ab, es drohe deshalb keine „Entwässerung“ der Krim. Allerdings fiel laut der Agentur Unian das Wasser in Teilen der ukrainischen Großstadt Krywyj Rih aus, die nordwestlich des Kachowker Stausee liegt und von dort größtenteils versorgt wird.

Auf jeden Fall heizt der zerstörte Damm den Propagandakrieg weiter an. Die Ukraine fordert eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Andrej Jussow, Sprecher der ukrainischen Militäraufklärung schrieb auf Telegram, sein Geheimdienst besitze Beweise, dass die Russen Sprengstoff und technisches Gerät für eine Sprengung des Dammes herbeigeschafft haben.

Dagegen behauptete der russische Telegramkanal „WarGonzo“, die Ukrainer hätten vor der Katastrophe Wasser aus Kraftwerk Dnipro, dem nächsten Stausee flussaufwärts, abgelassen, um die Folgen der Überschwemmung zu erhöhen. Die Forschungsgruppe Osint aber schließt auf Grundlage von Satellitenfotos vor dem Dammbruch nicht aus, die Staumauer sei weder durch Beschuss oder durch eine Explosion, sondern durch vorher erlittene und nicht reparierte Schäden zerbrochen.

Und es herrscht weiter Unklarheit, welchem Zweck die Zerstörung des Staudammes dienen könnte. Unter der Überschwemmung leiden derzeit schon 38 000 Menschen auf beiden Seiten. Auch militärisch scheint die Tat sinnlos. Nach russischen Angaben sollen ukrainische Stoßtrupps am Wochenende im Raum Cherson mehrfach über den Fluss gegangen sein. Und laut „WarGonzo“ haben sie am Ufer eine große Zahl von Wasserfahrzeugen versammelt. Mit einer Flut würde eine Offensive nur sabotiert.

Aber auch der Nutzen für die russische Seite hält sich in Grenzen. Aus ihrer Sicht wäre es logischer gewesen, zu warten, bis der Feind versucht, den Fluss in großer Zahl zu überqueren, auch um dann schon am linken Ufer gelandete ukrainische Einheiten zu isolieren. In Kiew vermutet man, die russischen Stäbe und Truppen seien dabei, die Nerven zu verlieren. „Sie halten es nicht weiter aus, zu warten, aus welcher Richtung die Gegenoffensive kommen wird“, spottet Militärsprecherin Gumenjuk. Deshalb handelten sie nach dem Prinzip: „Nach mir die Sintflut!“

Kommentar Seite 11