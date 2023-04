Wie rechtskonservativ ist Kai Wegner wirklich?

Von: Daniel Roßbach

Kai Wegner (CDU) wird voraussichtlich Regierender Bürgermeister von Berlin. © dpa

Kai Wegner wird wahrscheinlich Regierender Bürgermeister von Berlin. Selbst Parteikollegen haben ihm vorgeworfen, sehr weit rechts in der CDU zu stehen. Wie fundiert ist diese Kritik?

Kai Wegner wird neuer Regierender Bürgermeister von Berlin. Das steht noch nicht ganz fest, weil die Mitglieder der SPD in der Hauptstadt der Koalition mit Wegners CDU noch zustimmen müssen, und auch die CDU dazu das Votum eines Parteitags abwarten will. Aber spätestens nachdem sich die beiden Parteien auf eine Ressortverteilung geeinigt und am Montag den schwarz-roten Koalitionsvertrag vorgestellt haben, ist es sehr wahrscheinlich.

Dass es dazu kommt, verdankt Wegner einer Berliner Chaos-Episode: Wäre nicht eine Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl von 2021 notwendig geworden, hätte er keine zweite Chance bekommen und die CDU ihr Ergebnis nicht von 18 auf 28 Prozent steigern können. So gelang es ihm und der CDU, die Schwäche der SPD und ihrer Koalitionspartner von Grünen und Linken zu nutzen, um deutlich stärkste Einzelpartei zu werden. Aber wer ist der Mann, der voraussichtlich der erste CDU-Regierungschef in der größten Stadt Deutschlands wird, nach 22 Jahren, in denen die SPD dieses Amt innehatte?

Kai Wegners Karriere: Versicherungskaufmann, Unternehmensberater, Abgeordneter

Der 50-jährige Versicherungskaufmann, der später als Unternehmensberater tätig war, blickt auf eine institutionelle Politik-Karriere zurück: Für die CDU war er Abgeordneter im Bezirk Spandau im Westen von Berlin, saß für die Partei im Landesparlament und wurde 2005 Mitglied des Bundestags. Dort war er unter anderem baupolitischer Sprecher und „Großstadtbeauftragter“ der Unions-Fraktion, sein Mandat hatte er bis zur Bundestagswahl 2021 inne, die gleichzeitig mit der ersten Abgeordnetenhauswahl stattfand, für die Wegner als Spitzenkandidat nominiert wurde.

Ohne Rückschläge lief die Partei-Karriere Wegners, der mit 17 Jahren in die CDU eingetreten war, nicht ab. 2000 wurde er Landesvorsitzender der Jungen Union. Doch 2003 scheiterte auf dem Parteitag sein erster Versuch, Generalsekretär der Landespartei zu werden. In dieses Amt kam Wegner erst acht Jahre später. Nachdem die Berlin-Wahl 2016 für die CDU enttäuschend verlief und Parteichef Frank Henkel zurücktrat, wurde auch Wegner von der neuen Vorsitzenden Monika Grütters abgesetzt. Grütters Kandidatur hatte Wegner zuvor unterstützt, es als „charmant“ bezeichnet, wenn eine Frau in der von Männern dominierten Parteiführung die Leitung übernähme.

Da könnte es als ironische Wendung wirken, dass Wegner 2019 ankündigte, sich in Konkurrenz zu Grütters um den Parteivorsitz der CDU in Berlin zu bewerben. Grütters zog sich schließlich zurück.

Rückschläge und parteiinterne Kritik

Als CDU-Landeschef beanspruchte Wegner zunächst nicht offen die Position als Spitzenkandidat bei der anstehenden Abgeordnetenhauswahl - beteuerte aber das sehr ambitioniert wirkende Ziel, mit der CDU in Berlin stärkste Kraft werden zu wollen. Auch wenn Wegner sein zweites Ziel (die Mehrheit von Rot-Rot-Grün zu beenden) nicht erreichte, gelang ihm das schließlich.

Dabei waren aus der eigenen Partei 2019 noch skeptische Töne ob seines Führungsanspruches zu hören. Der frühere Fraktionschef Klaus Landowsky wurde mit der Aussage zitiert: „Kai Wegner ist für dieses Amt zu klein.“

Unter Wegners internen Kritikern war auch Mario Czaja, damals Abgeordneter und Ex-Senator in der Berliner Landespolitik, inzwischen Generalsekretär der Bundes-CDU. Die beiden Berliner Konservativen verbindet wenig. Vor zwei Jahren griff Czaja Wegner scharf an. Im „Tagesspiegel“ sagte er: „Kai Wegner ist aus meiner Sicht dichter an den Positionen von Hans-Georg Maaßen als an denen von Angela Merkel und denen unseres Bundesvorsitzenden Armin Laschet.“

Der „riskante Rechtskurs“, den Czaja der Berliner CDU attestierte, wurde zwar nicht wie von ihm skizziert zu einem großen Problem in der Gunst der Berliner Wähler.

Unterstützung Wegner für Rechtsaußen Maaßen

Aber tatsächlich hat Wegner in der Vergangenheit Unterstützung für Maaßen geäußert. So 2019, als der vormalige CDU-Innensenator Henkel Maaßen zu einer Diskussionsrunde einlud. Ein solches Gespräch würde einen Beitrag „zu einer lebendigen Volkspartei“ leisten, zu der „auch kontroverse Köpfe und Diskussionen“ gehörten, sagte Wegner damals. Wenig später widersprach er Versuchen der damaligen Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU von Maaßen zu distanzieren und sagte, Maaßen könne „selbstverständlich auch Mitglied der Berliner CDU sein“.

Schon als JU-Landesvorsitzender galt Wegner als rechtskonservativ. In der sogenannten Leitkultur-Debatte der Union um die Jahrtausendwende lehnte er eine multikulturelle Gesellschaft explizit ab. In einer Parteitagsrede forderte er im Jahr 2000, dass die Jungen „endlich ein gesundes Verhältnis zur Nation entwickeln“ müssten. „Wenn zu viel über die ‚12 Jahre‘ gelehrt werde, könne das auch Gegenreaktionen erzeugen“, paraphrasierte eine Zeitung damals Aussagen Wegners, der wenig später auch auffiel, als er einen Auftritt von Jörg Haider in Berlin besuchte und an einer Kleinst-Demonstration zur Unterstützung des damaligen US-Präsidenten Bush teilnahm.

Rasssismus-Vorwürfe wegen Vornamen-Debatte

Im aktuellen Wahlkampf war es vor allem die Reaktion der CDU auf Krawalle in der Silvesternacht, die sie und Wegner in ein rechtes Licht rückten. In einer parlamentarischen Anfrage verlangte die Berliner CDU-Fraktion, die Vornamen tatverdächtiger Jugendlicher zu erfassen und aufzulisten. Zwar sagte Wegner danach: „Zu Berlin gehört Mehmet genauso wie Michael.“ Trotzdem sahen Beobachtende in der Aktion einen Versuch, rassistische Ressentiments zu schüren oder damit im Wahlkampf zu mobilisieren.

Dass Wegner ein „Rechtsausleger“ sei oder die „CDU an die AfD heran führen“ könnte, bezeichnete die linke Tageszeitung „taz“ 2019 im parteiinternen Wahlkampf aber noch als Mythos und verwies auf Wegners moderatere Positionierung. Einige Anhaltspunkte dafür, dass diese Einschätzung stimmt, finden sich auch in Wegners politische Biografie: Wegner plädierte für einen pragmatischen Umgang mit der PDS und galt in den 2010er-Jahren als Fürsprecher von schwarz-grünen Koalitionen. Früher als andere in seiner Partei sprach er sich für das Recht auf Ehe für homosexuelle Paare aus.

Bei der Vorstellung seiner voraussichtlichen Regierungskoalition betonte Wegner, das Potenzial der Stadt, deren Bürgermeister er nun werden könnte, nutzen zu wollen. Dazu müssten „viele kleine Hebel“ umgelegt werden. Und Wegner bemühte das Neu-Regierungschefs-Klischee, „für alle“ da sein zu wollen. Welches Profil Kai Wegner sich als Regierender Bürgermeister geben wird, könnten die verbleibenden drei Jahre der Wahlperiode seines Senats zeigen.