Die Macht der kriminellen Clans in Israel

Von: Maria Sterkl

Martialisch und ineffektiv? In Umm Al-Fahm kommt die Polizei ihrem Ordnungsauftrag offenbar nicht nach (Archivbild). © afp

Im ersten Halbjahr sterben in den arabischen Städten Israels mehr als 100 Menschen durch Waffengewalt. Dahinter steckt meistens die Mafia. Eine Reportage

Als er zwei Stunden nach der Tat in die Autowaschanlage kam, waren die fünf Leichen schon abtransportiert, erzählt Bashar Nachash, aber der Tatort war noch nicht gereinigt. Bashar, ein israelischer Araber aus Yafa En-Nasariyye, einer arabischen Gemeinde im Norden Israels, erzählt nüchtern von dem, was er dort sehen musste, aber seine Bewegungen sind fahrig, seine Augen glasig. Zwei Wochen sind vergangen, seit fünf Menschen in der Autowaschanlage erschossen wurden. Bashar kannte sie alle: Den Besitzer der Waschanlage, seinen 15-jährigen Cousin, und die drei Kunden, die an jenem Donnerstag gekommen waren, um ihre Autos aufzuhübschen fürs Wochenende, das unter Muslim:innen am Donnerstagabend beginnt.

Die Tat machte Schlagzeilen in Israel. Es dauerte aber nicht lange, und die Nachricht wurde von anderen Meldungen verdrängt, die einen größeren Seltenheitswert haben als Schüsse auf offener Straße in einer israelisch-arabischen Stadt. In den ersten fünfeinhalb Monaten des Jahres hat die Waffengewalt in den arabischen Städten Israels mehr als hundert Tote gefordert. Im Jahr davor nur halb so viele.

Araber:innen stellen ein Fünftel der israelischen Bevölkerung, aber mehr als zwei Drittel aller Morde gehen auf das Konto dieser Bevölkerungsgruppe. „Das hat System“, glaubt Bashar. Er macht die Politik für das Aufleben der kriminellen Gangs verantwortlich. „Das Chaos, das in unseren Städten herrscht, kommt der israelischen Regierung nur gelegen“, sagt der überzeugte Kommunist.

Dass ein System hinter der Mordwelle steckt, glaubt auch Israels oberster Polizeikommandant, Yaakov Shabtai. Er ortet die Wurzeln des Problems aber woanders. Waffengewalt sei „Teil der arabischen Kultur“, erklärte er in einem vertraulichen Gespräch, das an die Medien gespielt wurde. Ein Aufschrei folgte: Die Polizei versuche nur, ihre miserable Erfolgsquote im Kampf gegen die arabische Mafiakriminalität durch essenzialistische Hypothesen zu verschleiern, hieß es.

Tatsächlich steht Israels Sicherheitsapparat ziemlich schlecht da, wenn man die Aufklärungsquoten jüdischer und arabischer Verbrechen vergleicht. Im Durchschnitt münden 75 Prozent der Morde an Jüdinnen und Juden in einer gerichtlichen Verurteilung, während es bei Taten an Araber:innen nur 22 Prozent sind, wie aus einer Erhebung der Abraham Initiative hervorgeht.

Besserung währt nur kurz

Als Israels Langzeit-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Juni 2021 vorübergehend in die Opposition weichen musste, begann sich etwas zu bewegen. Es war die erste Koalition unter Beteiligung einer arabischen Partei, das Sicherheitsministerium wurde von einem routinierten Politiker der Arbeiterpartei, Omer Bar Lev, geführt. „Plötzlich setzten sich Clanführer in die Türkei, nach Jordanien ab, weil sie wussten, dass sie auf den Fahndungslisten stehen“, sagt Wajdi Jabareen, Vizebürgermeister von Umm El-Fahm. Das ist die drittgrößte arabische Stadt Israels und einer der Mafia-Hotspots. Erstmals wurden systematisch Gelder eingefroren, Waffen konfisziert. Kurz sah es so aus, als wäre die Mafia auf Rückzug.

Nach 18 Monaten zerbrach die Regierung, Netanjahu kam wieder an die Macht. Und der Mann, der nun das Sicherheitsministerium anführt, heißt Itamar Ben Gvir – ein mehrfach wegen rassistischer, antiarabischer Verhetzung verurteilter Rechtsextremer, der seine Phantasien ethnischer Säuberung in Israel nur halbherzig verschleiert. Ben Gvir hat ein bevorzugtes Rezept, um der Gewalt in den arabischen Städten zu begegnen: Präventionshaft. Als Jurist weiß er, dass ein solcher Vorschlag die Grenzen des Grundgesetzes überdehnt, wie ihm auch bald von Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara bestätigt wurde. Doch das dient ihm nur als Beweis, warum die Justiz unter die Kontrolle der Regierung gebracht werden sollte.

Wer den Kampf gegen die Mafiagewalt ernst meint, müsse sehen, wo das Geld hinfließt, meinen Expert:innen – und vor allem, wohin es nicht fließt. Die überbordende Macht der Clans sei Folge einer langjährigen Benachteiligung arabischer Gemeinden, sagt Thabet Abu Ras, Generaldirektor der Abraham Initiative.

Schwarze Kredite

Während die arabische Bevölkerung stärker anwächst als der Durchschnitt, wachsen ihre Städte nicht mit. Israelische Behörden verweigern jungen arabischen Familien häufig die Baubewilligung. Gebaut wird trotzdem, aber eben illegal. Da die Banken diese illegalen Gebäude nicht als Absicherung von Darlehen akzeptieren, fällt es jungen Familien schwer, sich legal zu finanzieren. Es sind die Clans, die diese Lücke füllen.

„In manchen Städten liegt das Finanzwesen zur Gänze in den Händen der kriminellen Gangs“, sagt Yousef Jabareen. Es sind oft unbezahlbare Zinsraten, die auf diese schwarzen Kredite anfallen. Wer sie nicht bezahlen kann, wird mit Waffengewalt bedroht. Bis es denn eskaliert.

Die Mafiabosse machen sich dabei die Hände nicht schmutzig. Sie rekrutieren arbeitslose Teenager, die sich über das schnelle Kopfgeld freuen, sagt Wajdi Jabareen. „Wer die Gewalt wirklich ernsthaft bekämpfen will, muss in die Jugend investieren“, sagt Jabareen. Die Regierung versäumt das, meint der Politiker.

Die Macht der Clans geht auch auf Kosten der Polizeiarbeit. Polizist:innen werden unter Druck gesetzt, potenzielle Zeug:innen werden bedroht, nur ja nicht mit Sicherheitskräften oder Medien zu sprechen. Eine Frau, die sieben ihrer Angehörigen durch Mafiagewalt verloren hat, sagte ein Interview für diesen Artikel kurzfristig ab – „wegen dringender familiärer Probleme“, wie es hieß.