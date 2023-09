Israel: Die letzte Chance gegen den Justiz-Coup

Von: Maria Sterkl

Teilen

In Jerusalem protestieren erneut viele Israelis vor dem Obersten Gerichtshof gegen den Plan der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystem umzubauen. © Ilia Yefimovich/dpa

Israels höchstes juristisches Gremium verhandelt eine Verfassungsänderung, mit der die Judikative machtlos würde.

„Ein Zirkus ist da!“ Selten hört man an Israels Oberstem Gerichtshof gellende Schreie aus dem Publikum. Noch seltener kommen sie von Anwält:innen, die in der Causa etwas zu verlieren haben. Diesmal aber trat die Anwältin Tali Gotliv in ihrer Eigenschaft als temperamentvolle Politikerin von Benjamin Netanjahus Likud-Partei auf, als sie im großen Verhandlungssaal des Höchstgerichts in Jerusalem die zahlreichen Live-Kameras nutzte, gleich mal den 15 Höchstrichter:innen die Show zu stehlen.

Dass die Nerven blank liegen, verwundert nicht. Am Dienstag ging es im Höchstgericht um nichts Geringeres als die Frage, ob Israel eine Demokratie bleibt, wie man sie bisher kannte.

Der Gerichtshof hat die vielleicht letzte Chance, den umstrittenen Justizcoup der Regierung Netanjahu doch noch zu stoppen. Entsprechend laut waren am Abend zuvor die Proteste in Jerusalem gewesen: Die Massen warnten vor einem Abgleiten „in die Diktatur“.

Worum es geht: Die rechts-religiöse Koalition hat im Juli mit ihren Stimmen im Parlament die Abschaffung der Angemessenheits-Doktrin beschlossen. Die aber ist „das wichtigste Werkzeug, das die Gerichte besitzen, um Korruption in Schach zu halten“, erklärt Yoav Dotan, Professor für Öffentliches Recht an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Nimmt man der Justiz diesen Hebel weg, hat die Regierung freie Hand, Entscheidungen zu treffen, die bisher nur vom Höchstgericht gestoppt werden konnten.

Anfang des Jahres wurde beispielsweise Netanjahus Innenminister Arye Deri gefeuert, weil das Höchstgericht seine Ernennung als „grob unangemessen“ ansah, zumal Deri zuvor wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Netanjahu musste sich Ersatz suchen. Das sollte nicht wieder vorkommen, also stutzte die Regierung dem Gericht die Flügel.

Acht verschiedene Organisationen wandten sich daraufhin an den Obersten Gerichtshof, um diese Verfassungsänderung anzufechten. Am Dienstag hörten die Richter:innen die Beschwerden an – und verlangten vom Regierungsanwalt entsprechende Antworten. Der Jurist geriet dabei ordentlich ins Schwimmen. Es sei ja nur eine minimale Änderung, um die es da gehe, rechtfertigte er sich. „Sie halten die Gerichte davon ab, Tausende Fälle zu debattieren, die schwere Folgen für die Bürger haben“, widersprach Gerichtspräsidentin Esther Hayut.

Die klagenden Organisationen, darunter die Anwaltskammer, vertreten den Standpunkt, dass die Regierung mit ihrem Coup bewirke, dass sich Israel seinen Charakter als jüdisch-demokratischer Staat verliere. Die Gewaltenteilung werde aufgehoben.

Verfassungsrechtsprofessorin Rivka Weill hält diese Sorge für gerechtfertigt: „Jeder weiß, dass das nur der erste Teil eines ganzen Pakets ist.“ Als nächsten Schritt möchte die Regierung die Kontrolle darüber erlangen, wer Richter oder Richterin werden darf. Dann stehe der völligen Entmachtung der Justiz – und damit dem Ende der Demokratie – nichts mehr im Weg.

Israels Rechtsstaat steht vor einem schweren Dilemma

Einer der Hardliner der Regierung und Co-Architekt des Justizcoups, Simcha Rothman, trat hingegen vors Gericht, um sich als Ritter in einem Kampf gegen „Eliten“ und „Oligarchien“ darzustellen – denn um solche handle es sich im Falle der Höchstrichter:innen, die ja nur ihre eigenen Privilegien im Sinn hätten, meinte Rothman. „Welcher Richter kontrolliert denn den Gerichtshof?“, fragte er rhetorisch.

Israels Rechtsstaat steht nun vor einem schweren Dilemma: Sollte der Gerichtshof die Verfassungsänderung für gültig erklären, dann „erklärt er es für legitim, dass die Regierung die Macht der Gerichtsbarkeit einschränkt“, sagt Weill. Hebt er die Änderung auf, ist das ein absolutes Novum in Israels Geschichte: Nie zuvor hat der Gerichtshof ein Grundgesetz gekippt.

Für den Fall haben mehrere Regierungsvertreter:innen bereits angekündigt, den Gerichtsentscheid zu ignorieren – darunter auch Parlamentspräsident Amir Ohana. Sollte es so weit kommen, schlittert Israel in eine schwere Verfassungskrise: Wenn sich die Regierung nicht mal mehr an Urteile hält, fehlt nur wenig, bis es auch die Israelis nicht mehr tun.